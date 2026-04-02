विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को याद आ रहे दलित महापुरुष, कांशीराम के बाद अब जगजीवन राम की जयंती मनाएगी पार्टी, बेटी मीरा कुमार होंगी शामिल
कांशीराम जयंती कार्यक्रम में बाबू जगजीवन राम की तस्वीर भी नहीं लगाई, अब समता दिवस के रूप में मनाई जाएगी जयंती
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 2, 2026 at 2:57 PM IST|
Updated : April 2, 2026 at 3:03 PM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले राज्य में अपने खोये जनाधार को पाने के लिए कांग्रेस लगातार दलित महापुरुषों को याद कर रही है. पहले कांशीराम की जयंती पार्टी ने 13 मार्च को लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में धूमधाम से मनाई थी. अब एक बार फिर 4 अप्रैल को बाबू जगजीवन राम की जयंती मनाने जा रही है. जिसमें उनकी बेटी और पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार भी शामिल होंगी. कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने गुरुवार को प्रदेश मुख्यालय पर प्रेस कांफ्रेंस के दौरान यह जानकारी दी.
कांशीराम जयंती में नहीं लगी थी जगजीवन की तस्वीर
बता दें कि पिछले माह कांग्रेस ने बसपा संस्थापक कांशीराम की जयंती मनाई थी. जिसमें राहुल गांधी भी शामिल हुए थे. इसी मंच से कांशीराम को भारत रत्न देने की भी मांग उठी थी. बाकायदा इसके लिए प्रस्ताव पारित किया गया था. उसी मंच पर कांशीराम, भीमराव आंबेडकर, ज्योतिबा राव फूले, छत्रपति शाहू जी महाराज और पंडित जवाहर लाल नेहरू जैसे महापुरुषों की तस्वीरें लगाई गई थीं. लेकिन कांग्रेस के अपने दलित महापुरुष रहे बाबू जगजीवन राम की एक भी तस्वीर नहीं लगी थी. इसे लेकर सवाल खड़े हुए थे.
एक विचार नहीं, एक आंदोलन — बाबू जगजीवन राम जी— UP Congress (@INCUttarPradesh) April 1, 2026
बाबू जगजीवन राम जी की जयंती की पूर्व संध्या पर उनके महान विचारों और सामाजिक न्याय के प्रति समर्पण को स्मरण करते हुए एक विशेष गोष्ठी का आयोजन किया गया है। यह आयोजन उनके जीवन संघर्ष, समानता और समावेशी विकास के संदेश को जन-जन तक… pic.twitter.com/PEiU0YdO4S
4 अप्रैल को समता दिवस मना रही यूपी कांग्रेस
इसके बाद अब कांग्रेस पार्टी ने इस ओर ध्यान दिया है और इस बार पांच अप्रैल को होने वाली बाबू जगजीवन राम की जयंती की पूर्व संध्या पर चार अप्रैल को कांग्रेस पार्टी लखनऊ में बड़ा कार्यक्रम आयोजित करेगी. समता दिवस के रूप में उनकी जयंती मनेगी. कांग्रेस मुख्यालय पर इस कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसमें कई दिग्गज नेता शामिल होंगे. कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने गुरुवार को प्रदेश मुख्यालय पर प्रेस कांफ्रेंस के दौरान यह जानकारी दी.
प्रो. रतनलाल होंगे मुख्य वक्ता
प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने बताया कि पांच अप्रैल को बाबू जगजीवन राम की जयंती होती है. इस बार कांग्रेस पार्टी चार अप्रैल को कांग्रेस मुख्यालय पर उनकी जयंती धूमधाम से मनाएगी. इस मौके पर उनकी बेटी, लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष रहीं मीरा कुमार मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी. कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रतनलाल शामिल होंगे. इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव व यूपी प्रभारी अविनाश पांडेय के अलावा अन्य बड़े नेता भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे.
अजय राय ने मायावती पर साधा निशाना
वहीं जगजीवनराम की जयंती के बहाने कांग्रेस अध्यक्ष ने बसपा सुप्रीमो मायावती पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि मायावती ने दलित महापुरुषों को बेचने का काम किया है. उनके नाम पर वोट लिए. कांशीराम को भारत रत्न दिलाने के लिए कांग्रेस ही आगे आई है. उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के जरिए बाबू जगजीवन राम के जीवन चरित्र पर पार्टी के नेता प्रकाश डालेंगे. उनके बताए रास्ते पर चलने का हम प्रयास करेंगे.
ईमानदार अधिकारी को काम करने नहीं दिया जा रहा
कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने देश भर में गैस की कीमत को लेकर भारतीय जनता पार्टी सरकार पर सवाल खड़े किए. साथ ही लगातार कॉमर्शियल सिलेंडरों की कीमत में की जा रही बढ़ोतरी पर भी सरकार को घेरा. मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 के कर्मचारियों को सैलरी न मिले को लेकर विरोध प्रदर्शन पर उन्होंने कहा कि इससे पता चलता है कि सरकार क्या कर रही है. उन्होंने लगातार आईएएस अधिकारियों के वीआरएस लेने और नौकरी छोड़ने पर भी सरकार को घेरा. उन्होंने कहा कि सरकार ईमानदार अधिकारियों को काम ही नहीं करने दे रही है, इसलिए मजबूरन उन्हें इस्तीफा देना पड़ रहा है.
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