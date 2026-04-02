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विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को याद आ रहे दलित महापुरुष, कांशीराम के बाद अब जगजीवन राम की जयंती मनाएगी पार्टी, बेटी मीरा कुमार होंगी शामिल

चुनाव से पहले कांग्रेस को याद आ रहे दलित महापुरुष ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले राज्य में अपने खोये जनाधार को पाने के लिए कांग्रेस लगातार दलित महापुरुषों को याद कर रही है. पहले कांशीराम की जयंती पार्टी ने 13 मार्च को लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में धूमधाम से मनाई थी. अब एक बार फिर 4 अप्रैल को बाबू जगजीवन राम की जयंती मनाने जा रही है. जिसमें उनकी बेटी और पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार भी शामिल होंगी. कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने गुरुवार को प्रदेश मुख्यालय पर प्रेस कांफ्रेंस के दौरान यह जानकारी दी. कांशीराम जयंती में नहीं लगी थी जगजीवन की तस्वीर बता दें कि पिछले माह कांग्रेस ने बसपा संस्थापक कांशीराम की जयंती मनाई थी. जिसमें राहुल गांधी भी शामिल हुए थे. इसी मंच से कांशीराम को भारत रत्न देने की भी मांग उठी थी. बाकायदा इसके लिए प्रस्ताव पारित किया गया था. उसी मंच पर कांशीराम, भीमराव आंबेडकर, ज्योतिबा राव फूले, छत्रपति शाहू जी महाराज और पंडित जवाहर लाल नेहरू जैसे महापुरुषों की तस्वीरें लगाई गई थीं. लेकिन कांग्रेस के अपने दलित महापुरुष रहे बाबू जगजीवन राम की एक भी तस्वीर नहीं लगी थी. इसे लेकर सवाल खड़े हुए थे. 4 अप्रैल को समता दिवस मना रही यूपी कांग्रेस इसके बाद अब कांग्रेस पार्टी ने इस ओर ध्यान दिया है और इस बार पांच अप्रैल को होने वाली बाबू जगजीवन राम की जयंती की पूर्व संध्या पर चार अप्रैल को कांग्रेस पार्टी लखनऊ में बड़ा कार्यक्रम आयोजित करेगी. समता दिवस के रूप में उनकी जयंती मनेगी. कांग्रेस मुख्यालय पर इस कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसमें कई दिग्गज नेता शामिल होंगे. कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने गुरुवार को प्रदेश मुख्यालय पर प्रेस कांफ्रेंस के दौरान यह जानकारी दी.