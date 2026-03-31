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झारखंड में टूट के कगार पर INDA गठबंधन! आमने सामने झामुमो-कांग्रेस

असम चुनाव में झामुमो के उतरने के बाद झारखंड में INDIA गठबंधन में दरार दिखने लगी है.

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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 31, 2026 at 8:55 PM IST

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रांची: असम विधानसभा चुनाव में कांग्रेस-जेएमएम के बीच गठबंधन न होने का साइड इफेक्ट झारखंड में दिखने लगा है. सत्तारूढ़ दोनों दलों के बीच बढ़ती दूरियां अब जुबानी जंग में बदल गई है.

जेएमएम नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कांग्रेस को ‘विषैला सांप’ करार दिया. इस बयान से नाराज कांग्रेस ने अपनी ही सरकार के कामकाज पर सवाल खड़े कर दिए. हजारीबाग के विष्णुगढ़ और धनबाद के बलियापुर में हुई दुष्कर्म की घटनाओं का हवाला देते हुए कांग्रेस ने पुलिस प्रशासन पर जमकर निशाना साधा.

कांग्रेस झामुमो और बीजेपी नेताओं के बयान (ETV Bharat)

कांग्रेस प्रभारी की आलोचना, आंदोलन की चेतावनी

चाईबासा में कांग्रेस जिलाध्यक्षों के प्रशिक्षण शिविर के समापन के बाद दिल्ली लौट रहे कांग्रेस प्रभारी के राजू ने साफ संकेत दिए कि गठबंधन में सब ठीक नहीं है. उन्होंने राज्य में माइनिंग लॉबी के प्रभाव में किसानों को उचित मुआवजा न मिलने पर नाराजगी जताते हुए बड़कागांव सहित पूरे राज्य में आंदोलन की चेतावनी दी. इसके अलावा, राजू ने राज्य की शिक्षा व्यवस्था में आई गिरावट पर चिंता जताई और अपनी ही सरकार के कामकाज की खुलकर आलोचना की.

जेएमएम का पलटवार, सरकार के अंदर रखें बात

कांग्रेस नेताओं के तल्ख रुख पर जेएमएम ने तुरंत जवाब दिया. पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा, “कांग्रेस एक स्वतंत्र पार्टी है, बोलने के लिए स्वतंत्र है. अगर बातें मीडिया के माध्यम से आएंगी तो जवाब देने के लिए हम तैयार हैं. लेकिन मैं कांग्रेस साथियों को सलाह दूंगा कि आप सरकार के अंदर हैं, तो मुद्दे सरकार के अंदर ही रखें. सरकार में जितनी भागीदारी आपकी है, उतनी ही मेरी भी है. अगर आप एक उंगली मेरी तरफ उठाएंगे, तो मैं तीन उंगलियां आपके तरफ उठाऊंगा.”

विपक्ष ने दोनों पर साधा निशाना

सत्तारूढ़ गठबंधन में चल रही इस खटास पर प्रमुख विपक्षी दल भाजपा सतर्क नजर आ रही है. पार्टी के पूर्व प्रदेश प्रवक्ता दीनदयाल वर्णवाल ने कहा, “एक विषैला सांप है तो दूसरा नेवला है. निश्चित रूप से ये दोनों मिलकर झारखंड को लूटने का काम कर रहे हैं. दोनों के बीच की यह खटास दर्शाती है कि राज्य में कुछ भी काम नहीं हो रहा है. दोनों के बीच सिर्फ इस बात की होड़ है कि झारखंड लूटने का कमीशन कितना ज्यादा लिया जाए.” वर्णवाल ने आगे कहा कि कांग्रेस राज्य के लिए कभी हितकर नहीं रही, यही वजह है कि दोनों दलों के बीच इन दिनों खटास तेज हुई है.

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