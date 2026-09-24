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जमुई, समस्तीपुर के बाद मधेपुरा में भी बड़ा कांड ! बच्चियों की सुरक्षा के सवालों के बीच पुलिस ने बतायी सच्चाई

पटना : बिहार में बच्चियों के खिलाफ अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है. हाल ही में जमुई में नाबालिग छात्रा के साथ बदसलूकी, समस्तीपुर का दिल दहला देने वाला वायरल वीडियो और मधेपुरा में कथित छेड़खानी की खौफनाक घटनाओं ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है. ये वारदातें बिहार सरकार के सुशासन के दावों पर गंभीर सवाल खड़े करती है. लोग पूछ रहे हैं कि आखिर हमारी बेटियां अपने ही घर और समाज में कब तक खुदको असुरक्षित महसूस करती रहेंगी? क्या कभी वह दिन आएगा जब बैखौफ होकर लड़कियां रात को भी सड़क पर चल सकेंगी? विस्तार से पढ़ें बिहार को शर्मसार करने वाली घटनाएं.

समस्तीपुर कांड, 23 सितंबर : लड़की से बदसलूकी

बिहार में जमुई जिले के बाद समस्तीपुर में भी नाबालिग से बदसलूकी का मामला सामने आया है. जिले के कर्पूरीग्राम थाना क्षेत्र के जगतसिंहपुर में बांध बाइपास रोड पर एक लड़के के साथ जा रही लड़की को कुछ स्थानीय युवकों ने पकड़कर छेड़खानी और बैड टच किया. इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद समस्तीपुर पुलिस ने चार लोगों को गिरफ्तार किया है.

राजनीतिक प्रतिकियाएं (ETV Bharat)

क्या बोले स्थानीय लोग?

स्थानीय लोगों के मुताबिक, छेड़खानी करने वाले युवक जगतसिंहपुर गांव के हैं. उन्होंने बताया कि, बुधवार (23 सितंबर) को लड़की अपने दोस्त के साथ बाईपास रोड से गुजर रही थी और रास्ते में रूक कर सेल्फी लेने लगी. इसी दौरान कुछ लड़के वहां पहुंच गए और लड़की को घेरकर बदसलूकी करने लगे. किसी ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया.

लड़की का हाथ मरोड़ा, गालियां दी.. वीडियो वायरल

वीडियो में सुना जा सकता है, बीच सड़क पर कुछ लड़के नाबालिग लड़की का हाथ पकड़ कर उसे परेशान कर रहे हैं. लड़की हाथ छोडने की गुहार लगाती है, लेकिन लड़के उससे बदसलूकी करते हैं. इस बीच वो (लड़की) भाई को बुलाने की बात कहती है. इसपर वहां मौजूद लड़के कहते हैं कि जिसको बुलाना है बुला लो.

समस्तीपुर छेड़खानी केस.. अब तक क्या कार्रवाई हुई?

समस्तीपुर एसपी अरविंद प्रताप सिंह ने बताया, ''वायरल वीडियो के आधार पर चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है. सभी से पूछताछ की जा रही है. घटना के संबंध में स्थानीय लोगों से भी पूछताछ हो रही है. जांच के बाद जो भी दोषी होंगे उनपर कार्रवाई की जाएगी.''

मुख्य आरोपी नंदन यादव के गांव की तस्वीर (ETV Bharat)

जमुई कांड, 19 सितंबर : नाबालिग से छेड़खानी

जमुई में 19 सितंबर को कोचिंग से लौट रहे दो स्कूली छात्रों के साथ मडवा पहाड़ के पास कुछ बदमाशों ने मारपीट और गंभीर दुर्व्यवहार किया था. नाबालिग छात्रा के साथ छेड़खानी का वीडियो भी बदमाशों ने बनाया और 20 सितंबर को सोशल मीडिया में इसे अपलोड कर दिया. वीडियो वायरल होने के बाद देशभर में इसको लेकर व्यापक आक्रोश देखने को मिला. 21 सितंबर को पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए एसआईटी का गठन किया.

पीड़िता के पिता को एफआईआर करने को कहा और उसी दिन इस घटना में शामिल तीन नाबालिग आरोपियों को पकड़ा गया. 22 सितंबर को पुलिस मुख्य आरोपी की तलाश में उसके गांव प्रतापपुर पहुंची, जहां वह बहियार में छुपा था. पुलिस ने पहाड़ की घेराबंदी की और हरेराम (वीडियो वायरल करने का आरोपी) को पकड़ा. उसके बाद नंदन यादव ने पुलिस पर हमला किया. जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की, गोली नंदन के पैर में लगी. मामले में कुल पांच लोगों को पकड़ा गया है.

24 सितंबर को मधेपुरा में क्या हुआ?

जमुई और समस्तीपुर की घटना के बीच 24 सितंबर को मधेपुरा से भी एक वीडियो सामने आया है. जानकारी के अनुसार एग्जाम देने के लिए आई छात्रा से मिलने पहुंचे युवक को स्थानीय छात्रों और कुछ ग्रामीणों ने घेर लिया. मौके पर जमकर बहस हुई. धक्का-मुक्की और हाथापाई की घटना भी हुई. इस घटना का वीडियो भी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वहीं पुलिस का कहना है कि मामले में छेड़खानी की पुष्टि नहीं हुई है.