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क्रूज हादसे से सीख लेकर बनाई कभी न डूबने वाली बोट, जबलपुर के छात्रों का अनोखा प्रोटोटाइप

क्रूज हादसे से सीख लेकर बनाई कभी न डूबने वाली बोट ( Etv Bharat )

इंजीनियरिंग कॉलेज के मैकेनिकल डिपार्टमेंट के थर्ड ईयर के छात्र मानसू चौकसे ने बताया, '' हमारी बोट के मॉडल में हमने सिंगल हल की जगह डबल हल मोटर बोट डिजाइन की है.जो हिस्सा पानी के अंदर रहेगा वह भी इतना बड़ा है कि उसकी वजह से बोट पानी में नहीं डूबेगी. हमारे प्रोटोटाइप में तो यह थर्माकोल से बना हुआ है लेकिन असली बोट में इसे बनाने के लिए लकड़ी, मेटल या कुछ ऐसे ही किसी हल्के पदार्थ का इस्तेमाल किया जाएगा.''

जबलपुर : बरगी डैम क्रूज हादसे के बाद जबलपुर के सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों ने बड़ा दावा किया है. दावा है कि उन्होंने ऐसी बोट का प्रोटोटाइप तैयार किया है, जो आपात स्थिति में डूब नहीं सकती. इतना ही नहीं इस बोट में ऐसे सेंसर भी लगे होंगे जो खराब मौसम या तकनीकी गड़बड़ी होने पर एक्टिव हो जाएंगे और बोट किसी भी हालत में डूबेगी नहीं. बरगी बांध में हुए क्रूज हादसे के बाद छात्रों ने बोट बनाते वक्त हर उसे बात का ध्यान रखा है, जिससे बोट डूबे नहीं.

इंजीनियरिंग छात्रों ने बनाई अनसिंकएबल बोट (Etv Bharat)

हवा के थ्रस्ट से चलेगी बोट

जिस टीम ने मोटर बोट के इस छोटे मॉडल को बनाया है, उसमें कई छात्र शामिल हैं. इसी टीम के सदस्य संस्कार चौरसिया ने दावा किया, '' हमारे बोट में इंजन नीचे हल पर नहीं लगा हुआ है बल्कि इसे हमने बोट के ऊपर लगाया है. ये हवा में थ्रस्ट पैदा करके वोट को आगे बढ़ाएगा.'' संस्कार का कहना है कि पानी के अंदर चलने वाले प्रोपेलर को चलाने में काफी ताकत का इस्तेमाल होता है, उसकी अपेक्षा हमारी बोट के ऊपर लगा हुआ फैन कम ताकत में बोट को आगे बढ़ा सकता है.''

अनसिंकएबल बोट का प्रोटोटाइप दिखाते छात्र (Etv Bharat)

सेंसर बताएंगे इंजन की हेल्थ

इसी टीम के सदस्य अदनान पाटनवाला ने बताया, '' हमारे मोटरबोट की सबसे बड़ी खासियत उसमें लगे हुए सेंसर हैं. हमने इंजन के ऊपर सेंसर लगाए हैं, जो हमें इस बात की रीडिंग देंगे कि इंजन सही चल रहा है या उसके वाइब्रेशन में कोई चेंज है इसी तरह का एक सेंसर मोटर बोट के ऊपर भी लगाया गया है, जो सामान्य अवस्था में एक सी रीडिंग देगा और असामान्य अवस्था में उसकी रेटिंग बदल जाएगी. यह दोनों ही सेंसर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए काम करेंगे. जैसे ही हमें रीडिंग बदलती हुई नजर आएगी हम तुरंत बाहर से ही इस बात का पता लगा सकते हैं कि मोटर बोट चलने की स्थिति में है या नहीं है.''

हवा के थ्रस्ट से चलेगी बोट (Etv Bharat)

क्यों नहीं डूबेगी बोट?

छात्रों की इस टीम को डॉक्टर सुमित राय ने गाइड किया है. डॉक्टर सुमित राय कहते हैं, '' बरगी बांध में जो हादसा हुआ उन सभी परिस्थितियों को हमने अपने मोटरबोट पर जांच कर देख लिया है. किसी भी स्थिति में हमारी मदर बोट डूब नहीं पाएगी. एक तो हमारा इंजन ऊपर है, जिसे किसी भी किस्म की हवा में आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है. वहीं, दूसरी तरफ बोट में लगे सेंसर हमें मौसम की स्थिति का ज्ञान भी देते हैं. यदि हमारी मोटर बोट बिल्कुल भी बंद हो जाती तो डूबने की बजाय हवा की लहरों में दूर चली जाएगी लेकिन डूब नहीं सकती.''

डॉ. सुमित राय का कहना है कि यह छोटा मॉडल है, यह प्रोटोटाइप है लेकिन इसी मॉडल के आधार पर यदि कोई बड़ी बोट बनाया जाता है तो यह एक सुरक्षित मोटरबोट होगी.

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