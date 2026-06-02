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CBSE और NEET में हुई गड़बड़ी के बाद झामुमो ने तरेरी आंखें, धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करने की मांग

रांची: सीबीएसई और नीट परीक्षाओं में हुई गड़बड़ी के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करने की मांग तेज हो गई है. झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि घोटाले के पर्दाफाश के बाद अब धर्मेंद्र प्रधान के पास मंत्री पद पर बने रहने का नैतिक अधिकार नहीं रह गया है.

जेएमएम का केंद्र पर निशाना

जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने पार्टी के कैंप कार्यालय में मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि परीक्षा घोटालों से 27 लाख विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है. उन्होंने कहा, “यह बहुत गंभीर विषय है. यदि शिक्षा ही समाज से समाप्त हो जाएगी तो समाज में कैसे व्यक्ति तैयार होंगे, यह कल्पना भी नहीं की जा सकती.”

सुप्रियो भट्टाचार्य का बयान (ETV Bharat)

‘सरकार विद्यार्थियों को भी चुन रही है’

सुप्रियो भट्टाचार्य ने आरोप लगाया कि जिस तरह सरकार मतदाताओं को चुन रही है, उसी तरह अब विद्यार्थियों को भी चुना जा रहा है कि कौन पड़ेगा और क्या पढ़ेगा. उन्होंने यूजीसी के हालिया निर्देश का जिक्र करते हुए कहा कि अब पीएचडी शोध का अनुमोदन यूजीसी करेगा. उन्होंने दावा किया, “पिछले 13 वर्षों में देश की बदहाल आर्थिक स्थिति, वैज्ञानिक शोध जैसे मुद्दों पर अब पीएचडी नहीं होगी. पीएचडी सिर्फ आरएसएस के सिलेबस पर होगी.”