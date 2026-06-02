IPL के बाद अब CCPL का दिखेगा रायपुर में रोमांच, 3 जून से 14 जून तक चलेगा छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग
IPL के बाद अब CCPL का दिखेगा रायपुर में रोमांच, 3 जून से 14 जून तक चलेगा छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 2, 2026 at 7:50 PM IST
रायपुर: छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग 3 जून से शुरू हो रहा है. 3 जून से 14 जून तक चलने वाले क्रिकेट प्रीमियर लीग की सभी तैयारियां को अंतिम रूप दिया जा रहा है. नया रायपुर स्थित शहीद वीर नारायण सिंह क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाने वाले छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग सीजन 3 में एक बार फिर रायपुर के लोगों को क्रिकेट का रोमांच देखने को मिलेगा. शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में सीसीपीएल सीजन 3 को लेकर चल रही तैयारी को लेकर ईटीवी भारत ने ग्राउंड पर जाकर जानकारी ली.
IPL के बाद अब CCPL का दिखेगा रायपुर में रोमांच
छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग सीजन 3 इस बार खेल बढ़िया छत्तीसगढ़िया की थीम पर हो रहा है. इसके लिए सभी प्रशासनिक तैयारी को भी अंतिम रूप दे दिया गया है. 6 टीमें इस खेल में हिस्सा ले रही हैं, यहां से इनका खेल राष्ट्रीय स्तर का तैयार होगा. इस बार के आईपीएल की बात करें तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने आईपीएल का खिताब जीता. जिसके दो मैच शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में मई महीने में हुए थे. इस बार छत्तीसगढ़ के खाते में भी बहुत सारी उपलब्धियां आई थी, जिसमें छत्तीसगढ़ से कुल सात खिलाड़ी आईपीएल में हिस्सा लेने के लिए गए थे. जिसमें से दो खिलाड़ियों का सिलेक्शन हुआ था.
छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग सीजन 3 कई आधार पर तैयार किया गया है कि इस बार छत्तीसगढ़ के क्रिकेट प्रीमियर लीग में जो टीम में खेल रही हैं, इसमें से कई खिलाड़ी आईपीएल में शामिल होंगे और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होने वाले क्रिकेट में भी चुने जाएंगे. इसी को ध्यान में रखते हुए इस खेल को राष्ट्रीय स्तर की तैयारी के साथ किया जा रहा है.
3 जून से 14 जून तक चलेगा छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग
छत्तीसगढ़ के किकेट संघ के अध्यक्ष विजय शाह ने कहा की छत्तीसगढ़ में क्रिकेट की बढ़ती संभावनाओं और क्रिकेट प्रेम को देखते हुए भी हमें इंटरनेशनल मैच मिल रहे हैं. भारत में जो भी मैच हो रहे हैं उसमें छत्तीसगढ़ की धरती पर भी खेल हो रहा है. यही वजह है की 2025 में हमें दो इंटरनेशनल मैच मिले और 2026 के आईपीएल के दो मैच रायपुर में हुए हैं. शाह ने कहा कि मैं यह दावे के साथ कर सकता हूं कि छत्तीसगढ़ में जो कुछ हो रहा है वह आने वाले समय में छत्तीसगढ़ को और आगे ले जाएगा और बेहतर बनाएगा. मैं यह कह सकता हूं छत्तीसगढ़ में प्रतिभाओं की कमी नहीं है और लगातार यहां पर हम लोग बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं.
मैचों का शेड्यूल
|3 जून 2026
|9 बजे रात्रि
|रायपुर राइनोज के साथ राजनांदगांव पैंथर्स
|4 जून 2026
3 बजे शाम
7.30 पीएम
सरगुजा टाइगर और रायगढ़ लायंस
बायसंस और बिलासपुर बुल्स
|5 जून 2026
03 बजे
7.30.रात्रि
सरगुजा टाइगर के साथ रायपुर राइनोज
राजनांदगांव पैंथर्स और बिलासपुर बुल्स
|6 जून 2026
03 बजे
7.30.रात्रि
रायगढ़ लायंस और राजनांदगांव पैंथर्स
बायसंस और रायपुर राइनोज
|7 जून 2026
03 बजे
7.30.रात्रि
सरगुजा टाइगर और बस्तर बायसंस
रायगढ़ लायंस और बिलासपुर बुल्स
|8 जून 2026
03 बजे
7.30.रात्रि
रायपुर राइनोज और बिलासपुर बुल्स
सरगुजा टाइगर और राजनांदगांव पैंथर्स
|9 जून 2026
03 बजे
7.30.रात्रि
राजनांदगांव पैंथर्स और बस्तर बायसंस
रायपुर राइनोज और रायगढ़ लायंस
|10 जून 2026
03 बजे
7.30.रात्रि
रायगढ़ लायंस और बस्तर बायसंस
बिलासपुर बुल्स और सरगुजा टाइगर
|12 जून 2026
03 बजे
7.30.रात्रि
क्वालीफायर टीम एक और टीम 2 का मैच
एलीमिनेटर टीम 3 और टीम 4 का मैच
|13 जून 2026
|03 बजे
|क्वालीफायर टीम विनर और एलीमिनेटर टीम
|14 जून फाइनल
|7.30
|फाइनल सीसीपीएल सीजन 3
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