इंटर के बाद जॉब ही जॉब; इन कोर्स के लिए करें अप्लाई, SKILL डेवलपमेंट से बनेगा करियर, पढ़िए रिपोर्ट
कम अंक आने पर निराश होने की जरूरत नहीं, मेडिकल और तकनीकी क्षेत्र में अवसरों की भरमार...
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 30, 2026 at 8:35 PM IST
लखनऊ: इंटरमीडिएट के बाद सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि अब आगे क्या? अधिकतर स्टूडेंट्स जेईई या नीट की तैयारी में मशगूल हो जाते हैं. करियर के रूप में यही दोनों क्षेत्र पहली पसंद रहते हैं. इन सबके बीच एक अहम सवाल यह रहता है कि अगर यहां एडमिशन नहीं मिला तो फिर क्या? अगर अंक कम हैं तो क्या आगे के रास्ते बंद हैं? तकीनीक या मेडिकल फील्ड में जाने के इच्छुक स्टूडेंट्स के लिए कोई और मौका नहीं है क्या? मौजूदा दौर में वे कौन से कोर्स हैं जो बहुत कम समय और फीस में जॉब का मौका मुहैया कराते हैं? इन तमाम सवालों के साथ स्टूडेंट्स-पैरेंट्स की चिंताओं के समाधान निकालती और जॉब आधारित कोर्स की पड़ताल करती खुर्शीद अहमद की रिपोर्ट...
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा हाईस्कूल और इंटरमीडिएट के परिणाम घोषित किए जा चुके हैं. इस वर्ष हाईस्कूल में लगभग 90 प्रतिशत और इंटरमीडिएट में करीब 80 प्रतिशत छात्र-छात्राएं उत्तीर्ण हुए हैं. हालांकि, बड़ी संख्या में ऐसे छात्र भी हैं, जिनके अंक अपेक्षा से कम आए हैं और वे अपने भविष्य को लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि 10वीं और 12वीं जीवन के ऐसे पड़ाव हैं, जहां से छात्र अपने करियर की दिशा तय करते हैं. ऐसे में कम अंक कई बार निराशा का कारण बन जाते हैं. डॉक्टर, इंजीनियर या तकनीकी क्षेत्र में जाने का सपना देखने वाले कई छात्र कम नंबर आने के कारण खुद को असमंजस में पाते हैं.
ITI एक बेहतर विकल्प: ईटीवी भारत ने इस विषय पर उत्तर प्रदेश सरकार के प्रशिक्षण निदेशालय के निदेशक अभिषेक सिंह ने बातचीत की. वे कहते हैं कि छात्रों को निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनके सामने अभी भी अनेक विकल्प मौजूद हैं. बताया कि छात्र आईटीआई (औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान) का विकल्प चुन सकते हैं. यहां एक और दो वर्ष के तकनीकी कोर्स उपलब्ध हैं, जो छात्रों को कम समय में रोजगार के लिए तैयार करते हैं. राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत आईटीआई में प्रशिक्षण को और मजबूत किया गया है, जिससे छात्र तकनीकी रूप से दक्ष बन सकें.
अभिषेक सिंह ने बताया कि आईटीआई छात्रों का प्लेसमेंट रिकॉर्ड भी संतोषजनक है. लगभग 80 प्रतिशत छात्र-छात्राओं को कहीं न कहीं रोजगार मिल जाता है या वे स्वयं का व्यवसाय शुरू कर लेते हैं. बताया कि जून से आईटीआई में प्रवेश प्रक्रिया शुरू होगी, जिसमें इच्छुक छात्र आवेदन कर सकते हैं. प्रदेश सरकार ने करीब 150 आईटीआई कॉलेजों में आधुनिक TATA लैब भी स्थापित की हैं, जिससे छात्रों को बेहतर प्रशिक्षण मिल सके.
परिणाम से निराशा ठीक नहीं: उन्होंने यह भी कहा कि कई छात्र इंटरमीडिएट के बाद आईआईटी-जेईई या नीट जैसी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, लेकिन चयन न होने पर सामान्य स्नातक पाठ्यक्रमों की ओर रुख करते हैं. ऐसे में यदि उनके पास तकनीकी कौशल नहीं होता, तो रोजगार पाने में कठिनाई होती है. इसलिए आईटीआई जैसे व्यावसायिक कोर्स उनके लिए बेहतर विकल्प साबित हो सकते हैं. वहीं, करियर काउंसलर डॉ. विशाल सक्सेना कहते हैं कि परीक्षा परिणाम का समय छात्रों के लिए भावनात्मक रूप से चुनौतीपूर्ण होता है. जहां कुछ के चेहरे पर खुशी होती है, वहीं कई छात्र निराशा का सामना करते हैं. कम अंक जीवन की असफलता नहीं होते, बल्कि यह केवल उत्तर-पुस्तिका का मूल्यांकन है, व्यक्ति की क्षमता का नहीं.
यह कौशल का दौर: डॉ. सक्सेना के अनुसार, आज का दौर केवल डिग्री का नहीं, बल्कि कौशल का है. छात्रों को अपनी रुचि और क्षमता के अनुसार कौशल विकसित करना चाहिए. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल कंटेंट क्रिएशन, ऑनलाइन शिक्षा और अपस्किलिंग जैसे क्षेत्रों में अपार संभावनाएं हैं. आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए दूरस्थ शिक्षा और ओपन यूनिवर्सिटी जैसे विकल्प भी उपलब्ध हैं.
करियर विशेषज्ञ डॉ. विशाल का कहना है कि छात्र-छात्राएं केवल ट्रेंड देखकर नहीं, बल्कि अपनी रुचि, क्षमता और बाजार की मांग को ध्यान में रखकर कोर्स का चयन करें. सही दिशा में उठाया गया कदम न केवल बेहतर नौकरी दिला सकता है, बल्कि भविष्य को भी सुरक्षित बना सकता है.
इन क्षेत्रों में रोजगार: आईटीआई करने के बाद इलेक्ट्रिशियन, प्लंबर, मशीन ऑपरेटर और टेक्नीशियन जैसे कामों में रोजगार मिल सकता है, जहां शुरुआती वेतन 10 हजार से 45 हजार रुपये प्रतिमाह तक संभावति है.
पॉलिटेक्निक भी एक विकल्प : पॉलिटेक्निक भी एक अच्छा विकल्प है. कोर्स करने के बाद जूनियर इंजीनियर और फील्ड इंजीनियर जैसे पदों पर सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में अवसर उपलब्ध हैं. वहीं डिग्री कोर्स करने वाले छात्र इंजीनियर, मैनेजर, डॉक्टर और अकाउंटेंट के रूप में मल्टीनेशनल कंपनियों तक में नौकरी पा सकते हैं.
इन सेक्टर में भी भविष्य: वर्तमान समय में कंप्यूटर और आईटी सेक्टर, खासकर कोडिंग और डेटा एनालिटिक्स, डिजिटल मार्केटिंग, हेल्थकेयर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े कोर्स की मांग तेजी से बढ़ रही है. ऐसे में विशेषज्ञों का मानना है कि छात्रों को 12वीं में अच्छे अंक हासिल करने के साथ-साथ एंट्रेंस परीक्षाओं की तैयारी पर भी ध्यान देना चाहिए.
एक नजर इन कोर्स पर भी : डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट, बीएससी होटल मैनेजमेंट और ट्रैवल एंड टूरिज्म जैसे कोर्स 1 से 3 साल की अवधि के हैं. इन क्षेत्रों में होटल, एयरलाइन, ट्रैवल एजेंसी, इवेंट मैनेजमेंट और क्रूज इंडस्ट्री में रोजगार के अवसर हैं, जहां कोर्स के बाद होटल मैनेजर, शेफ और टूर ऑपरेटर बन सकते हैं.
जॉब ओरिएंटेड शॉर्ट टर्म कोर्सेज: विशेषज्ञ बताते हैं कि 12वीं के बाद इन शॉर्ट टर्म कोर्सेज का भी विकल्प है. जिसमें सोशल मीडिया मैनेजमेंट, वेब डिजाइनिंग और डेवलपमेंट, जिसमें वेबसाइट बनाने और कोडिंग (HTML, CSS, JavaScript) की स्किल हासिल की जाती है. वहीं, ग्राफिक डिजाइनिंग और वीडियो एडिटिंग का कोर्स करने वालों की विज्ञापन एजेंसियों और मीडिया हाउस में काफी मांग है. साथ ही फिलहाल साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग तेजी से उभरता हुआ और आकर्षक वेतन वाला कोर्स है.
अकाउंटिंग और फाइनेंस में अवसर: टैली विद जीएसटी का 2 से 3 महीने का यह कोर्स कर किसी कंपनी में जॉब मिल सकती है. बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस भी आपको जॉब का अवसर उपलब्ध कराता है.
मेडिकल और हेल्थकेयर में क्या है मौका:
- डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी: 6 से 12 महीने का यह कोर्स पैथोलॉजी और ब्लड टेस्ट लैब में आपको अच्छी जॉब दिलवा सकता है.
- नर्सिंग या फार्मेसी में सर्टिफिकेट: अस्पतालों और क्लीनिकों में नर्सिंग असिस्टेंट की मांग हमेशा बनी रहती है. इसलिए यह कोर्स भी मेडिकल क्षेत्र में जाने के इच्छुक स्टूडेंट्स के लिए मुफीद है.
कुछ अन्य कोर्सेज
- इवेंट मैनेजमेंट: शादियों और कारपोरेट इवेंट्स के लिए इस कोर्स की मांग है. इस फील्ड में नौकरियों की संख्या बढ़ी है.
- फॉरेन लैंग्वेज कोर्स: जर्मन, स्पेनिश, या फ्रेंच भाषा सीखने के बाद अनुवादक या फिर कस्टमर सपोर्ट के तौर पर जॉब का ऑप्शन आपके पास है.
- कंटेंट राइटिंग: ब्लॉगिंग और वेबसाइट्स के लिए कंटेंट लिखने की स्किल सीखें तो घर बैठे कमाई हो सकती है.
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