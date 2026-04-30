ETV Bharat / state

इंटर के बाद जॉब ही जॉब; इन कोर्स के लिए करें अप्लाई, SKILL डेवलपमेंट से बनेगा करियर, पढ़िए रिपोर्ट

लखनऊ: इंटरमीडिएट के बाद सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि अब आगे क्या? अधिकतर स्टूडेंट्स जेईई या नीट की तैयारी में मशगूल हो जाते हैं. करियर के रूप में यही दोनों क्षेत्र पहली पसंद रहते हैं. इन सबके बीच एक अहम सवाल यह रहता है कि अगर यहां एडमिशन नहीं मिला तो फिर क्या? अगर अंक कम हैं तो क्या आगे के रास्ते बंद हैं? तकीनीक या मेडिकल फील्ड में जाने के इच्छुक स्टूडेंट्स के लिए कोई और मौका नहीं है क्या? मौजूदा दौर में वे कौन से कोर्स हैं जो बहुत कम समय और फीस में जॉब का मौका मुहैया कराते हैं? इन तमाम सवालों के साथ स्टूडेंट्स-पैरेंट्स की चिंताओं के समाधान निकालती और जॉब आधारित कोर्स की पड़ताल करती खुर्शीद अहमद की रिपोर्ट...

संवाददाता खुर्शीद अहमद की रिपोर्ट. (Video Credit; ETV Bharat)

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा हाईस्कूल और इंटरमीडिएट के परिणाम घोषित किए जा चुके हैं. इस वर्ष हाईस्कूल में लगभग 90 प्रतिशत और इंटरमीडिएट में करीब 80 प्रतिशत छात्र-छात्राएं उत्तीर्ण हुए हैं. हालांकि, बड़ी संख्या में ऐसे छात्र भी हैं, जिनके अंक अपेक्षा से कम आए हैं और वे अपने भविष्य को लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि 10वीं और 12वीं जीवन के ऐसे पड़ाव हैं, जहां से छात्र अपने करियर की दिशा तय करते हैं. ऐसे में कम अंक कई बार निराशा का कारण बन जाते हैं. डॉक्टर, इंजीनियर या तकनीकी क्षेत्र में जाने का सपना देखने वाले कई छात्र कम नंबर आने के कारण खुद को असमंजस में पाते हैं.

ITI एक बेहतर विकल्प: ईटीवी भारत ने इस विषय पर उत्तर प्रदेश सरकार के प्रशिक्षण निदेशालय के निदेशक अभिषेक सिंह ने बातचीत की. वे कहते हैं कि छात्रों को निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनके सामने अभी भी अनेक विकल्प मौजूद हैं. बताया कि छात्र आईटीआई (औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान) का विकल्प चुन सकते हैं. यहां एक और दो वर्ष के तकनीकी कोर्स उपलब्ध हैं, जो छात्रों को कम समय में रोजगार के लिए तैयार करते हैं. राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत आईटीआई में प्रशिक्षण को और मजबूत किया गया है, जिससे छात्र तकनीकी रूप से दक्ष बन सकें.

हाईस्कूल के बाद भी मौका. (Photo Credit; ETV Bharat)

अभिषेक सिंह ने बताया कि आईटीआई छात्रों का प्लेसमेंट रिकॉर्ड भी संतोषजनक है. लगभग 80 प्रतिशत छात्र-छात्राओं को कहीं न कहीं रोजगार मिल जाता है या वे स्वयं का व्यवसाय शुरू कर लेते हैं. बताया कि जून से आईटीआई में प्रवेश प्रक्रिया शुरू होगी, जिसमें इच्छुक छात्र आवेदन कर सकते हैं. प्रदेश सरकार ने करीब 150 आईटीआई कॉलेजों में आधुनिक TATA लैब भी स्थापित की हैं, जिससे छात्रों को बेहतर प्रशिक्षण मिल सके.

परिणाम से निराशा ठीक नहीं: उन्होंने यह भी कहा कि कई छात्र इंटरमीडिएट के बाद आईआईटी-जेईई या नीट जैसी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, लेकिन चयन न होने पर सामान्य स्नातक पाठ्यक्रमों की ओर रुख करते हैं. ऐसे में यदि उनके पास तकनीकी कौशल नहीं होता, तो रोजगार पाने में कठिनाई होती है. इसलिए आईटीआई जैसे व्यावसायिक कोर्स उनके लिए बेहतर विकल्प साबित हो सकते हैं. वहीं, करियर काउंसलर डॉ. विशाल सक्सेना कहते हैं कि परीक्षा परिणाम का समय छात्रों के लिए भावनात्मक रूप से चुनौतीपूर्ण होता है. जहां कुछ के चेहरे पर खुशी होती है, वहीं कई छात्र निराशा का सामना करते हैं. कम अंक जीवन की असफलता नहीं होते, बल्कि यह केवल उत्तर-पुस्तिका का मूल्यांकन है, व्यक्ति की क्षमता का नहीं.