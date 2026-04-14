पीएम मोदी का रॉयल अंदाज, गडकरी से हंसकर बतियाए, विजय बहुगुणा का 3 बार थपथपाया हाथ
दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे के लोकार्पण भाषण के बाद जब पीएम दिल्ली के लिए विदा ले रहे थे तो मंच पर देखने लायक नजारा था
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : April 14, 2026 at 5:06 PM IST|
Updated : April 14, 2026 at 5:12 PM IST
देहरादून: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां भी जिस कार्यक्रम में होते हैं, वहां का माहौल लाइवली रहता है. पीएम मोदी जिस जोश और हंसमुख अंदाज में लोगों और नेताओं से मिलते हैं, ऐसा बहुत कम लीडर्स में दिखता है. आज मंगलवार 14 अप्रैल को दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन समारोह खत्म हुआ तो मंच से लौटते समय पीएम मोदी ने वहां मौजूद अन्य नेताओं से रॉयल अंदाज में हालचाल पूछा और बात की.
जनसभा के बाद दिखा पीएम मोदी का रॉयल अंदाज: अपना करीब आधे घंटे का भाषण खत्म करने के बाद जब पीएम पोडियम से मंच पर आए तो सबसे पहले तो हाथ जोड़कर और हाथ हिलाकर जनसभा में आए लोगों का अभिवादन किया. इसके बाद उन्होंने मंच पर मौजूद एक-एक नेता से विदा ली. सीएम पुष्कर सिंह धामी की बाईं ओर किनारे से मंत्री रेखा आर्या, मदन कौशिक, सुबोध उनियाल, सांसद अजय टम्टा, पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत, पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट मौजूद थे.
दिल्ली लौटने से पहले मंच पर मौजूद लोगों से ली विदाई: इस दौरान पीएम मोदी इन नेताओं से कुछ कहते देखे गए. उत्तराखंड बीजेपी के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से कई सेकंड तक पीएम मोदी ने बात की. इसके बाद सीएम धामी के दाईं ओर सबसे पहले राज्यपाल गुरमीत सिंह थे. राज्यपाल के बाद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, पूर्व सीएम विजय बहुगुणा, पूर्व सीएम और हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत, विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडू़ड़ी, मंत्री खजान दास, गणेश जोशी, धन सिंह रावत और सौरभ बहुगुणा मौजूद थे.
गडकरी से बात कर मुस्कुराए पीएम मोदी: पहले पीएम मोदी ने राज्यपाल गुरमीत सिंह को हाथ जोड़े और थोड़ी देर बात की. इसके बाद पीएम आगे बढ़े और केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का अभिवादन करते हुए कुछ कहते देखे गए. इस दौरान दोनों मुस्कुराते हुए भी नजर आए.
विजय बहुगुणा से हाथ मिला, तीन बार थपथपाया: नितिन गडकरी के बाद पूर्व सीएम विजय बहुगुणा खड़े थे. पीएम ने सबसे ज्यादा समय बहुगुणा को ही दिया. उनसे हाथ मिलाया. इस दौरान दोनों में बातचीत होती रही. फिर पीएम मोदी ने अपने चिरपरिचित अंदाज में विजय बहुगुणा के हाथ पर तीन बार थपकी मारी. इसके बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत का अभिवादन करते हुए पीएम मोदी आगे बढ़े और उत्तराखंड विधानसभा की स्पीकर ऋतु खंडूड़ी से काफी देर तक बातचीत की. इसके बाद खजान दास, धन सिंह रावत और सौरभ बहुगुणा से औपचारिक रूप से मिलते हुए पीएम मोदी जनसभा स्थल से रवाना हो गए.
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