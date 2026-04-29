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गंगा एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के बाद पीएम मोदी बोले- इससे संस्कृति का होगा आदान-प्रदान

मेरठ के किठौर क्षेत्र के शाहजहांपुर के रहने वाले अनिल कुमार ने बताया कि क्षेत्र के लिए यह बहुत ही फायदेमंद है. आसपास की ज़मीनों की कीमत भी बढ़ गई है. ख़ासकर आसपास के जो भी 12 जिले हैं, गंगा एक्सप्रेसवे की वज़ह से आसपास के क्षेत्र में तरक्की और विकास भी निश्चित ही होने जा रहा है.

किसान बलराज ने कहा कि सभी लोग बेहद ही प्रसन्न हैं, यह बहुत अच्छा कार्य हुआ है. और आने वाले समय में जब भी कभी किसी को भी यहां से प्रयागराज जाना आसान हो जाएगा, पश्चिम से पूरे पूर्व की दूरी घट गई है.

ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान लोगों ने अपनी बात रखी. साथ ही इस एक्सप्रेस-वे के बनने के बाद किस तरह से उनके जीवन में बदलाव आने वाला है, किस तरह से यूपी बदलेगा, इसको लेकर भी उन्होंने अपने मन की बात रखी.

मेरठ: पीएम नरेंद्र मोदी ने गंगा एक्सप्रेसवे का आज उद्घाटन किया है. साथ ही उन्होंने मंच से दोहराया कि अब ये एक्सप्रेस-वे मेरठ से आगे बढ़कर हरिद्वार से जुड़ेगा. उद्घाटन के बाद मेरठ जिले के लोग गदगद नज़र आए.

गंगा एक्सप्रेसवे के नज़दीक में ही स्थित फतेहपुर नारायण के रहने वाले राजकुमार कहते हैं कि यह सिर्फ 12 जिले ही इस एक्सप्रेसवे से नहीं जुड़े हैं, बल्कि 100 विधानसभा है भी जुड़ी हैं, अब इन क्षेत्रों के लोगों के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना आसान हो जाएगा. इससे समय की बचत भी होगी.

क्षेत्र के ही रहने वाले गंगा प्रसाद कहते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पश्चिम से पूर्व को जोड़कर दिखा दिया है. इससे क्षेत्र का विकास होगा. यह सिर्फ उन लोगों के लिए ही सौगात नहीं है, जो जिले इस रूट पर है. बल्कि उनके अलावा प्रदेश के बाकी जिलों के लोगों को भी इससे फायदा मिलेगा.

किशोर क्षेत्र के रहने वाले मनीष कुमार बताते हैं कि अब इससे ऐसे श्रद्धालुओं को भी बहुत बड़ा फायदा मिलेगा जो कि प्रयागराज में जाकर संगम में स्नान करना चाहते हैं.

गंगा एक्सप्रेसवे के नजदीक के ही गांव छतरी के रहने वाले राजेश्वर छतरी कहते हैं कि इससे क्षेत्र का भी विकास होगा, रोजगार के साधन यहां मुहैया हो सकेंगे.

इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हब बनने जा रहा है, उससे भी क्षेत्र का और विकास होगा इंडस्ट्री आएगी तो निश्चित ही नौकरियों के अवसर भी खुलेंगे. किसान राजेश्वर छतरी ने कहा कि इसके लिए धन्यवाद के पात्र योगी जी हैं और उन्हें इनाम भी मिलना चाहिए.

गंगा एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के बाद ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान क्षेत्र के रहने वाले बुजुर्ग सूरजपाल सिंह ने कहा कि अब तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग त्रिवेणी को याद ज्यादा करते थे, लेकिन अब सरकार के द्वारा किए गए प्रयास के बाद आसानी से प्रयागराज तक जाकर लोग त्रिवेणी में डुबकी भी लगा सकेंगे.

बुजुर्ग सूरजपाल सिंह ने कहा कि इससे उत्तर प्रदेश की पूर्व और पश्चिम की संस्कृति का भी आदान-प्रदान होगा.