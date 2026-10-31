विला खरीद विवाद की आंच IAS शिखर की IPS पत्नी तक पहुंची, प्रशाखा माथुर भी APO
वरिष्ठ IAS अधिकारी शिखर अग्रवाल की पत्नी डॉ. प्रशाखा 1995 बैच आईपीएस अधिकारी हैं.
Published : October 31, 2026 at 2:38 PM IST
जयपुर: प्रदेश में 40 विला-कॉटेज की खरीद से जुड़े विवाद के बीच राज्य सरकार की कार्रवाई का दायरा अब वरिष्ठ IAS अधिकारी शिखर अग्रवाल के बाद उनकी IPS पत्नी डॉ. प्रशाखा माथुर तक पहुंच गया है. सरकार ने 1995 बैच की IPS अधिकारी और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (ADG) डॉ. प्रशाखा माथुर को शनिवार को APO कर दिया. कार्मिक विभाग ने इसके आदेश जारी किए. हालांकि सरकार ने उन्हें APO करने का कारण प्रशासनिक बताया है.
इससे पहले राज्य सरकार ने 1993 बैच के वरिष्ठ IAS अधिकारी शिखर अग्रवाल को भी APO किया था. शिखर अग्रवाल लघु, सूक्ष्म एवं मध्यम उद्यम विभाग के साथ दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर सहित कई महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी संभाल चुके थे. शिखर एवं पत्नी प्रशाखा तथा दोनों बेटों एवं सास-ससुर के 40 विला-कॉटेज की खरीद का मामला सामने आने के बाद उनके APO किए जाने से प्रशासनिक महकमे में हलचल मच गई थी.
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ADG पुलिस आयोजना पद पर थीं: डॉ. प्रशाखा माथुर 1995 बैच की IPS अधिकारी हैं. अभी अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक पुलिस आयोजना एवं आधुनिकीकरण पद पर तैनात थीं. इससे पहले वे पुलिस आईजी मुख्यालय जयपुर, एडीजी इंटेलीजेंस दिल्ली जैसे पदों पर भी काम कर चुकी हैं. सिरोही, जयपुर ग्रामीण, बांसवाड़ा, पाली और अजमेर की पुलिस अधीक्षक भी रह चुकी हैं. शिखर अग्रवाल को APO किए जाने के बाद से ही प्रशासनिक गलियारों में उनकी पत्नी डॉ. प्रशाखा माथुर को लेकर भी चर्चाएं शुरू हो गई थीं. माना जा रहा था कि विला खरीद मामले को लेकर सरकार आगे भी प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई हो सकती है.अब प्रशाखा माथुर को APO किए जाने के बाद IAS-IPS दंपती दोनों पदस्थापन की प्रतीक्षा में हैं.
चर्चा में शिखर परिवार: एक ही परिवार के दो वरिष्ठ अधिकारियों के APO होने से राजस्थान के प्रशासनिक गलियारों में इस घटनाक्रम को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं. शिखर अग्रवाल और प्रशाखा माथुर दोनों ही लंबे समय से प्रशासनिक एवं पुलिस सेवा में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभालते रहे हैं. ऐसे में दोनों के APO होने को प्रशासनिक स्तर पर एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम के रूप में देखा जा रहा है.
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विपक्ष लगातार हमलावर: इधर विला खरीद मामले में वरिष्ठ आईएएस और आईपीएस अधिकारी की लिप्तता सामने आने के बाद अब विपक्ष लगातार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को निशाने पर ले रहा है. कार्मिक विभाग और गृह विभाग दोनों मुख्यमंत्री के अधीन हैं. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली इस मामले में मुख्यमंत्री को ही निशाने पर ले रहे हैं. हालांकि सत्ताधारी पार्टी के नेता इस कार्रवाई को निष्पक्ष कार्रवाई करार दे रहे हैं.
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