ETV Bharat / state

विला खरीद विवाद की आंच IAS शिखर की IPS पत्नी तक पहुंची, प्रशाखा माथुर भी APO

आईपीएस डॉ. प्रशाखा माथुर ( ETV Bharat Jaipur (File Photo) )

जयपुर: प्रदेश में 40 विला-कॉटेज की खरीद से जुड़े विवाद के बीच राज्य सरकार की कार्रवाई का दायरा अब वरिष्ठ IAS अधिकारी शिखर अग्रवाल के बाद उनकी IPS पत्नी डॉ. प्रशाखा माथुर तक पहुंच गया है. सरकार ने 1995 बैच की IPS अधिकारी और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (ADG) डॉ. प्रशाखा माथुर को शनिवार को APO कर दिया. कार्मिक विभाग ने इसके आदेश जारी किए. हालांकि सरकार ने उन्हें APO करने का कारण प्रशासनिक बताया है.

इससे पहले राज्य सरकार ने 1993 बैच के वरिष्ठ IAS अधिकारी शिखर अग्रवाल को भी APO किया था. शिखर अग्रवाल लघु, सूक्ष्म एवं मध्यम उद्यम विभाग के साथ दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर सहित कई महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी संभाल चुके थे. शिखर एवं पत्नी प्रशाखा तथा दोनों बेटों एवं सास-ससुर के 40 विला-कॉटेज की खरीद का मामला सामने आने के बाद उनके APO किए जाने से प्रशासनिक महकमे में हलचल मच गई थी.