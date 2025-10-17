ETV Bharat / state

होली के बाद दिवाली पर भी दिल्ली सरकार ने नहीं पूरा किया फ्री सिलेंडर देने का वादा, सुनिए क्या बोले लोग

मंडावली के रहने वाले और सैलून की दुकान चलाने वाले नदीम खान ने कहा कि सरकार ने कोई वायदा पूरा नहीं किया है. सब सरकारें बस वायदे करती हैं कोई पूरा नहीं करता. होली, ईद और दिवाली सारे त्यौहार निकले जा रहे हैं लेकिन दिल्ली में अभी तक किसी को फ्री सिलेंडर नहीं मिला.

पांडव नगर में रहने वाले और कपड़े प्रेस का काम करने वाले नंदराम ने कहा कि फरवरी में सरकारी बनी थी मार्च में होली आई तब भी फ्री सिलेंडर नहीं मिला. हम इंतजार करते ही रह गए. होली को सात महीने बीत गए अब दिवाली आ गई है तो दिवाली पर भी कोई सिलेंडर फ्री नहीं मिला. ब्लैक में हजार या 1200 तक का सिलेंडर लेता हूं.

नई दिल्ली: दिल्ली की बीजेपी सरकार ने अपने संकल्प पत्र में जनता से यह वायदा किया गया था कि दिल्ली में सरकार बनने पर होली-दिवाली पर फ्री सिलेंडर देंगे. इसके अलावा बाकी दिनों में 500 रूपये में लोगों को सिलेंडर उपलब्ध कराएंगे. होली के बाद अब दिवाली भी आ गई लेकिन फ्री सिलेंडर नहीं मिला. जिस पर लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया है कि सरकार झूठे वायदे करती है. वायदा पूरा करने के लिए वायदा नहीं करती चुनाव होते ही वायदा भूल जाती है. इसको लेकर ईटीवी भारत ने लोगों की राय जानी.

पौधे बेचकर अपने परिवार का गुजारा करने वाले सुरेन्द्र कुमार ने कहा कि सरकार से क्या लेना देना हम तो खुद मेहनत करके कमाकर खाते हैं. मजदूरी करते हैं सरकार किसी को कुछ नहीं देती. उन्होंने कहा कि मैं मयूर विहार फेस वन में रहता हूं. होली भी बिना फ्री सिलेंडर के गई अब दिवाली भी जा रही है. दोनों बार खुद सिलेंडर खरीदा है और अपना गुजारा किया है.

दिल्ली सरकार ने किया था होली-दिवाली फ्री सिलेंडर का वादा (ETV BHARAT)

पटपड़गंज के शशि गार्डन में रहने वाले बलबीर सिंह ने कहा कि सरकार बनने से पहले बीजेपी ने त्यौहार पर फ्री सिलेंडर का वायदा किया और सरकार बनते ही वायदा तोड़ दिया धोखेबाजी कर दी. न होली पर फ्री सिलेंडर मिला न दिवाली पर. 855 रूपये देकर अपने गैस कनेक्शन पर सिलेंडर लेते हैं और अपना परिवार चलाते हैं. उन्होंने बताया कि वह सब्जी बेचने का काम करते हैं.



सरकार ने साधी चुप्पी

वहीं, दिल्ली सरकार में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा से फ्री सिलेंडर के मामले पर सरकार का पक्ष जानने के लिए संपर्क किया गया तो उनके कार्यालय की ओर से बताया गया कि वह उपचुनाव के नामांकन में पंजाब गए हुए हैं अभी इस मामले पर उनसे संपर्क नहीं हो पाएगा. सरकार के एक दो विधायकों से इस पर पक्ष जानने के लिए बात की गई तो उन्होंने इस विषय पर बोलने से मना कर दिया.

दिल्लीवालों को फ्री सिलेंडर का इंतजार (SOURCE: ETV BHARAT)

आम आदमी पार्टी ने फ्री सिलेंडर के मामले को लेकर दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार को आड़े हाथ लेते हुए मोर्चा खोल दिया है. त्रिलोकपुरी में AAP पार्षद विजय कुमार ने विरोध प्रदर्शन कर सरकार से एक होली का और एक दिवाली का दो फ्री सिलेंडर देने की मांग की. साथ ही महिलाओं ने भी सरकार से फ्री सिलेंडर की मांग करते हुए नारेबाजी की. AAP के प्रदेश संयोजक सौरभ भारद्वाज ने भी त्रिलोकपुरी के विरोध प्रदर्शन को अपने एक्स हैंडल से पोस्ट करते हुए भाजपा सरकार को वायदे की याद दिलाई.

सौरभ भारद्वाज ने अपनी पोस्ट में लिखा कि होली गई, दिवाली आई, हमे हमारा सिलेंडर दो. पीएम मोदी ने दिल्ली को “मोदी की गारंटी” दी थी, हर होली और दिवाली पर फ्री गैस का सिलेंडर मिलेगा, मोदी का गारंटी झूठी निकली.

