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भीषण सड़क हादसा: भैंस से टकराने के बाद कार स्कॉर्पियो से भिड़ी, एक की दर्दनाक मौत, 3 घायल

पंतनगर थाना क्षेत्र में देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसे एक व्यक्ति की जान चली गई, जबकि तीन लोग गंभीर घायल हो गए.

Car Collides Buffalo
सड़क हादसे में वाहन के उड़े परखच्चे (Photo-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 13, 2026 at 9:02 AM IST

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रुद्रपुर: पंतनगर थाना क्षेत्र में देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. हल्द्वानी से आ रही एक स्विफ्ट कार पहले भैंस से टकराई और फिर अनियंत्रित होकर सामने से आ रही स्कॉर्पियो से जा भिड़ी. हादसे में स्विफ्ट कार सवार चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें से एक व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू कर दी है और पूरे मामले की जांच की जा रही है.

जिले के पंतनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत टांडा जंगल में रेलवे क्रॉसिंग से पहले देर रात हुए भीषण सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसा उस समय हुआ जब हल्द्वानी से आ रही एक स्विफ्ट कार पहले सड़क पर मौजूद भैंस से टकरा गई और इसके बाद अनियंत्रित होकर सामने से रुद्रपुर की ओर से आ रही स्कॉर्पियो से भिड़ गई.

प्राप्त जानकारी के अनुसार घटना शुक्रवार देर रात करीब 11 बजे की बताई जा रही है. स्विफ्ट कार में चार लोग सवार थे, जो उत्तर प्रदेश के निवासी बताए जा रहे हैं. प्रत्यक्ष जानकारी के अनुसार स्विफ्ट कार टांडा जंगल क्षेत्र में पहुंची ही थी कि अचानक सड़क पर एक भैंस आ गई. चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका और कार सीधे भैंस से टकरा गई.

टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि भैंस की मौके पर ही मौत हो गई. भैंस से टकराने के बाद स्विफ्ट कार का संतुलन पूरी तरह बिगड़ गया और वह सामने से रुद्रपुर की ओर से आ रही स्कॉर्पियो से जा टकराई. दोनों वाहनों की भिड़ंत काफी जोरदार थी, जिससे स्विफ्ट कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. कार में बैठे चारों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और राहत दल मौके पर पहुंचे तथा घायलों को तत्काल नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया, जहां उनका उपचार शुरू किया गया.

कार में सवार सभी लोग उत्तर प्रदेश के रहने वाले बताए जा रहे हैं. घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा था, लेकिन देर रात करीब 2 बजे एक घायल ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया. मृतक के शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.
-नंदन सिंह बिष्ट, कोतवाली प्रभारी निरीक्षक, पंतनगर-

पुलिस के अनुसार स्कॉर्पियो में सवार सभी लोग सुरक्षित हैं और उन्हें कोई गंभीर चोट नहीं आई है. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि हादसे की मुख्य वजह सड़क पर अचानक भैंस का आ जाना और उससे टकराने के बाद स्विफ्ट कार का अनियंत्रित होना है. हालांकि पुलिस सभी पहलुओं की गंभीरता से जांच कर रही है ताकि दुर्घटना के वास्तविक कारणों का पता लगाया जा सके. इस हादसे ने एक बार फिर रात के समय हाईवे और जंगल क्षेत्रों में पशुओं की मौजूदगी से होने वाले सड़क हादसों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

पढ़ें-उत्तराखंड में भीषण सड़क हादसा, स्कॉर्पियो ने स्कूटी को मारी टक्कर, 4 युवकों की दर्दनाक मौत

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