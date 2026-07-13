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भीषण सड़क हादसा: भैंस से टकराने के बाद कार स्कॉर्पियो से भिड़ी, एक की दर्दनाक मौत, 3 घायल

सड़क हादसे में वाहन के उड़े परखच्चे ( Photo-ETV Bharat )

रुद्रपुर: पंतनगर थाना क्षेत्र में देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. हल्द्वानी से आ रही एक स्विफ्ट कार पहले भैंस से टकराई और फिर अनियंत्रित होकर सामने से आ रही स्कॉर्पियो से जा भिड़ी. हादसे में स्विफ्ट कार सवार चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें से एक व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू कर दी है और पूरे मामले की जांच की जा रही है. जिले के पंतनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत टांडा जंगल में रेलवे क्रॉसिंग से पहले देर रात हुए भीषण सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसा उस समय हुआ जब हल्द्वानी से आ रही एक स्विफ्ट कार पहले सड़क पर मौजूद भैंस से टकरा गई और इसके बाद अनियंत्रित होकर सामने से रुद्रपुर की ओर से आ रही स्कॉर्पियो से भिड़ गई. प्राप्त जानकारी के अनुसार घटना शुक्रवार देर रात करीब 11 बजे की बताई जा रही है. स्विफ्ट कार में चार लोग सवार थे, जो उत्तर प्रदेश के निवासी बताए जा रहे हैं. प्रत्यक्ष जानकारी के अनुसार स्विफ्ट कार टांडा जंगल क्षेत्र में पहुंची ही थी कि अचानक सड़क पर एक भैंस आ गई. चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका और कार सीधे भैंस से टकरा गई.