हिड़मा एनकाउंटर के बाद बड़ी साजिश नाकाम, बीजापुर के भैरमगढ़ 10 किलो का कमांड आईईडी डिफ्यूज

बीजापुर: तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के बार्डर एरिया पर जवानों से मुठभेड़ में कुख्यात नक्सली माड़वी हिड़मा 18 नवंबर को मारा गया. हिड़मा के मारे जाने के बाद बस्तर में जवान लगातार सर्चिंग कर रहे हैं. इसी कड़ी में आज जवानों ने नक्सलियों की बड़ी साजिश को भैरमगढ़ में नाकाम कर दिया. नक्सल प्रभावित भैरमगढ़ में सर्चिंग के दौरान जवानों को 10 किलो का कमांड आईईडी मिला. जवानों ने समय रहते मौके पर ही बम को डिफ्यूज कर दिया. नक्सलियों ने बम को ऐसी जगह प्लांट किया था जहां से जवानों का आना जाना होता है. सतर्क जवानों ने समय रहते माओवादियों की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया.

10 किलो का कमांड आईईडी डिफ्यूज: एएसपी चंद्रकांत गोवर्ना ने बताया कि बुधवार को थाना भैरमगढ़ से पुलिस टीम और बीजापुर से बीडीएस की टीम सर्चिंग के लिए निकली. सर्चिंग के दौरान जब जवान चिहका और उसपरी मार्ग के बीच पहुंचे तो वहां पर उनको बिजली का तार नजर आया. जवानों ने तत्काल इलाके की घेराबंदी कर आस पास के इलाके में सघन सर्चिंग अभियान चलाया. सर्च ऑपरेशन के दौरान बीडीएस टीम को पता चला कि जमीन के नीचे बम प्लांट किया गया है. बीडीएस टीम ने तत्काल बम को मौके पर ही डिफ्यूज कर बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया. डिफ्यूज किया गया बम कमांड आईईडी था जो करीब 10 किलो का था. माओवादियों के लगाए इन बमों की चपेट में कई बार ग्रामीण और उनके मवेशी भी आ जाते हैं.

बीडीएस टीम को मिली सफलता: एएसपी चंद्रकांत गोवर्ना ने बताया कि जवानों की सतर्कता के चलते समय रहते बड़ी साजिश टल गई. एएसपी ने कहा कि जवान आगे भी इसी तरह से सर्चिंग अभियान को अंजाम देते रहेंगे. पुलिस ने गांव वालों से भी अपील की है. पुलिस ने कहा है कि कोई भी संदिग्ध चीज जंगल में मिलने पर पुलिस को जरूर सूचना दें.

