हिड़मा एनकाउंटर के बाद बड़ी साजिश नाकाम, बीजापुर के भैरमगढ़ 10 किलो का कमांड आईईडी डिफ्यूज

जवानों को निशाना बनाने के लिए चिहका और उसपरी मार्ग के बीच में बम को प्लांट किया गया था.

10 किलो का कमांड आईईडी डिफ्यूज (ETV Bharat)
Published : November 20, 2025 at 5:46 PM IST

बीजापुर: तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के बार्डर एरिया पर जवानों से मुठभेड़ में कुख्यात नक्सली माड़वी हिड़मा 18 नवंबर को मारा गया. हिड़मा के मारे जाने के बाद बस्तर में जवान लगातार सर्चिंग कर रहे हैं. इसी कड़ी में आज जवानों ने नक्सलियों की बड़ी साजिश को भैरमगढ़ में नाकाम कर दिया. नक्सल प्रभावित भैरमगढ़ में सर्चिंग के दौरान जवानों को 10 किलो का कमांड आईईडी मिला. जवानों ने समय रहते मौके पर ही बम को डिफ्यूज कर दिया. नक्सलियों ने बम को ऐसी जगह प्लांट किया था जहां से जवानों का आना जाना होता है. सतर्क जवानों ने समय रहते माओवादियों की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया.

10 किलो का कमांड आईईडी डिफ्यूज: एएसपी चंद्रकांत गोवर्ना ने बताया कि बुधवार को थाना भैरमगढ़ से पुलिस टीम और बीजापुर से बीडीएस की टीम सर्चिंग के लिए निकली. सर्चिंग के दौरान जब जवान चिहका और उसपरी मार्ग के बीच पहुंचे तो वहां पर उनको बिजली का तार नजर आया. जवानों ने तत्काल इलाके की घेराबंदी कर आस पास के इलाके में सघन सर्चिंग अभियान चलाया. सर्च ऑपरेशन के दौरान बीडीएस टीम को पता चला कि जमीन के नीचे बम प्लांट किया गया है. बीडीएस टीम ने तत्काल बम को मौके पर ही डिफ्यूज कर बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया. डिफ्यूज किया गया बम कमांड आईईडी था जो करीब 10 किलो का था. माओवादियों के लगाए इन बमों की चपेट में कई बार ग्रामीण और उनके मवेशी भी आ जाते हैं.

बीडीएस टीम को मिली सफलता: एएसपी चंद्रकांत गोवर्ना ने बताया कि जवानों की सतर्कता के चलते समय रहते बड़ी साजिश टल गई. एएसपी ने कहा कि जवान आगे भी इसी तरह से सर्चिंग अभियान को अंजाम देते रहेंगे. पुलिस ने गांव वालों से भी अपील की है. पुलिस ने कहा है कि कोई भी संदिग्ध चीज जंगल में मिलने पर पुलिस को जरूर सूचना दें.

IED ब्लास्ट की बड़ी घटनाएं

  • 4 अक्टूबर: (बीजापुर) मद्देड़ थाना क्षेत्र में IED विस्फोट, महिला नक्सली घायल.
  • 29 सितंबर: (अबूझमाड़) भारी मात्रा में आईईडी बरामद, पांच विस्फोटकों को किया नष्ट.
  • 29 सितंबर: (बीजापुर) 10 किलो का आईईडी बरामद.
  • 30 अगस्त: (बीजापुर) गोरना और मनकेली के बीच 10 किलो का आईईडी बरामद.
  • 18 अगस्त: (बीजापुर) आईईडी ब्लास्ट में जवान शहीद.
  • 14 अगस्त: (बीजापुर) आईईडी ब्लास्ट में जवान जख्मी.
  • 5 अगस्त: (बीजापुर) आईईडी ब्लास्ट में ग्रामीण घायल.
  • 20 जुलाई: (बीजापुर) भोपालपट्टनम में नक्सलियों के आईईडी ब्लास्ट में एक नाबालिग घायल.
  • 14 जुलाई: (बीजापुर) मद्देड़ थाना क्षेत्र में प्लांट बम पर पड़ा पैर, चार घायल.
  • 2 जुलाई: (बीजापुर) जंगल में पुटु बीनने के लिए गया ग्रामीण प्रेशर आईईडी की चपेट में आया.
  • 9 जून: (सुकमा) आईईडी ब्लास्ट में ASP शहीद.
  • 30 मई 2025: (बीजापुर) मद्देड़ नेशनल पार्क में आईईडी ब्लास्ट, 3 ग्रामीण घायल.
  • 6 मई 2025: (बीजापुर) IED ब्लास्ट में CRPF अधिकारी घायल.
  • 26 अप्रैल 2025: (बीजापुर) डीआरजी का जवान IED ब्लास्ट की चपेट में आया.
  • 21 अप्रैल 2025: (बीजापुर) IED ब्लास्ट, सीएएफ जवान शहीद.
  • 9 अप्रैल 2025: (बीजापुर) IED ब्लास्ट, CRPF जवान घायल.
  • 7 अप्रैल 2025: (अबूझमाड़) जंगल में IED ब्लास्ट, एक ग्रामीण घायल.
  • 4 अप्रैल 2025: (नारायणपुर) नक्सलियों का आईईडी ब्लास्ट, 1 की मौत, एक घायल.
  • 30 मार्च 2025: (बीजापुर) नक्सल एनकाउंटर के दूसरे दिन IED ब्लास्ट, महिला की मौत.
  • 28 मार्च 2025: (नारायणपुर) आईईडी ब्लास्ट, बस्तर फाइटर्स का जवान घायल. बीजापुर के चेरपाल पालनार में 45 किलो का IED बरामद.
  • 23 मार्च 2025: (बीजापुर) एसटीएफ की गाड़ी IED ब्लास्ट की चपेट में 2 जवान घायल.
  • 20 मार्च 2025: (बीजापुर) गंगलूर के कुरचोली और भीमाराम 3 आईईडी बरामद. अबूझमाड़ में आईईडी ब्लास्ट, 2 जवान घायल.
  • 7 मार्च 2025: (नारायणपुर) आईईडी ब्लास्ट, मजदूर की मौत, एक घायल.
  • 21 फरवरी 2025: (अबूझमाड़) आईईडी ब्लास्ट, डीआरजी जवान घायल.
  • 15 फरवरी 2025: (बीजापुर) IED ब्लास्ट, जवान घायल.
  • जनवरी 2025: (नारायणपुर) आईईडी विस्फोट में बीएसएफ के 2 जवान घायल.
  • 16 जनवरी 2025: (बीजापुर) आईईडी विस्फोट, दो कोबरा कमांडो घायल.
  • 12 जनवरी 2025: (सुकमा) आईईडी ब्लास्ट में 10 वर्षीय बच्ची घायल, बीजापुर आईईडी की चपेट में दो पुलिसकर्मी घायल.
  • 10 जनवरी 2025: (नारायणपुर) ओरछा में प्रेशर आईईडी विस्फोट की दो घटनाएं, ग्रामीण की मौत, तीन घायल.
  • 06 जनवरी 2025: (बीजापुर) जिले में एक वाहन को आईईडी ब्लास्ट से उड़ाया, 8 जवान शहीद, ड्राइवर की मौत.
  • 3 जनवरी 2025: नक्सली के लगाए आईईडी की चपेट में आने से डीआरजी के 3 जवान घायल.

