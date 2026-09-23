हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड के बाद यूपी के पशुपालकों की उड़ी नींद, जानें कैसे करें लंपी वायरस से बचाव
पशुओं में लंपी वायरस के बढ़ते प्रकोप पर पढ़िए, देखिए और सुनिए अनिल कुमार पाण्डेय के संपादन में श्रीपाल तेवतिया की स्पेशल रिपोर्ट...
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 23, 2026 at 5:10 PM IST
मेरठ : हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड सहित यूपी में भी लम्पी वायरस (Lumpy Skin Disease) पशुओं को अपनी चपेट में ले रहा है. जिससे पशुपालक और विशेष रूप से गौ पालकों में दहशत का माहौल देखा जा रहा है.
ऐसे में मेरठ में भी इसका प्रकोप बढ़ता जा रहा है, जिससे पशुपालक परेशान हैं. आज हम आपको इस खबर में बताएंगे आखिर कैसे अपने पशुओं को सुरक्षित कर सकते हैं और अगर कोई गौवंश किसी तरह से लंपी वायरस की चपेट में भी अगर आ जाता है, तो भी कैसे उसे बचाने के लिए क्या कुछ प्रयास किये जा सकते हैं.
देश के कई राज्यों में पशुओं में लम्पी स्किन डिजीज का प्रकोप तेजी से बढ़ता जा रहा है. ऐसे में पशुपालक परेशान हैं. देश के कई राज्यों में लम्पी वायरस फैला हुआ है.
ऐसे में पशुपालन विभाग भी लगातार इस बीमारी की जद में आने वाले पशुओं को बचाने के लिए भाग दौड़ करने की बात करता है, हालांकि इसके लिए सरकार की तरफ से वैक्सीन का भी प्रबंध किया जाता है, लेकिन आमतौर पर गोवंश में इस बीमारी के लक्षण ज्यादा पाए जाते हैं, जो कि कई बार जानलेवा भी साबित होते हैं.
खून की कमी होते ही तड़पता है पशु
लंपी बीमारी की वज़ह से पशु के अंदर खून की कमी हो जाती है और वह तड़प-तड़प कर मर जाता है. जिसके बाद ऐसे किसान पशुपालक चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते हैं. जबकि बढ़ाते महंगाई के इस दौर में किसी के लिए भी पशु खरीदना अब आसान नहीं है.
गाय-भैंसों की कीमत आसमान छू रही हैं. ऐसे में किसके लिए सबसे बड़ा नुकसान होता है, जब उसका पशु बीमार हो जाए, और उसे बचाए ना जा सके.
मेरठ के मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी पवित्रजीत सिंह से ईटीवी भारत ने बात की.
हरियाणा से फैली ये बीमारी, उत्तराखंड के रास्ते यूपी आई
मेरठ के मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी पवित्र जीत सिंह ने बताया कि यह वायरस से फैलने वाली बीमारी है और पहले यह हरियाणा में आई थी और उसके बाद उत्तराखंड में आई और सहारनपुर से होते हुए अब इसका असर मेरठ में भी है.
वह बताते हैं कि मेरठ को फायदा यह हुआ कि जैसे ही इसका प्रकोप बढ़ना शुरू हुआ था, तभी मेरठ में इसकी वैक्सीन को लेकर तैयारी शुरू हो गई थी और शासन की तरफ से समय से वैक्सीन लेकर वेक्सीन भी लगाई जा रही है.
उन्होंने बताया कि सुरक्षा के तौर पर एहतियात बरतते हुए सबसे पहले एक तरफ जिले के हस्तिनापुर बॉर्डर के आसपास के ग्रामीण क्षेत्र में वैक्सीनेशन कराया गया.
वहीं दूसरी तरफ मुजफ्फरनगर बॉर्डर से सटे आसपास के सभी गांव में सबसे पहले प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीनेशन कराया गया.
वैक्सीन और जागरूकता से थमेगी बीमारी
वह कहते हैं कि यह एक वायरस है, लेकिन बेहद ख़तरनाक नहीं है. सुरक्षा और सावधानी बरत कर अपने पशुओं को सुरक्षित किया जा सकता है.
ऐसे पशुपालकों को विशेष रूप से यह ध्यान रखना चाहिए कि अगर आसपास में वैक्सीनेशन हो रहा है, तो तत्काल लंपी वायरस को लेकर वैक्सीन लगवा लें और इतना ही नहीं कि सिर्फ अपने ही गौवंश को लगवाएं, बल्कि पूरे गांव में सभी को मोटिवेट करके सभी गोवंशों को विशेष रूप से वैक्सीन लगवाएं, ये बिल्कुल फ्री लगाई जाती है. अगर वैक्सीन नहीं लग पाई है.
मेरठ में एक लाख से अधिक पशुओं का हो चुका है वैक्सीनेशन
ऐसे में और पशु किसी तरह प्रभावित हो गया है, तो पहली प्राथमिकता वेक्सीनेशन कराना तो है ही, मेरठ में लगभग 50 टीमें हर दिन अलग-अलग क्षेत्र में जाकर काम कर रही हैं.
मेरठ में लगभग 2 लाख 9 हजार टीके लगने थे, जिसमें से 1 लाख 12 हजार गोवंशों को लंपी वायरस से बचाव के लिए टीकाकरण किया जा चुका है.
प्रेग्नेंट गोवंश और 4 महीने के गोवंश को टीका न लगवाएं
यहां, इस बात का भी ध्यान रखें कि जो 7 महीने या उससे अधिक समय अवधि के प्रेग्नेंट गोवंश होते हैं उन्हें टीका न लगे, साथ ही जो 4 महीने से छोटे गोवंशों के बच्चों को भी टीका नहीं लगवाएं.
मेरठ की अगर बात करें तो, अधिकारियों को दवा है कि अगले 10 से 15 दिन में पूरे मेरठ जिले के गोवंशों का टीकाकरण कर दिया जाएगा.
पवित्रजीत सिंह का कहना है कि सबसे पहले ध्यान देने वाली बात यही है कि अगर लंपी वायरस से अपने पशुओं को ख़ासतौर से बात को वंशों की हो रही है, उन्हें बचाना है तो सबसे पहले जागरूक होकर वैक्सीनेशन कराना ज़रूरी है.
फॉगिंग और दवाओं का छिड़काव कराएं
दूसरी महत्वपूर्ण बात, अगर किसी गांव में लंपी वायरस का कोई खतरा भी नहीं है, तो ध्यान दें कि अपने स्थानीय निकाय या ग्राम पंचायत से संपर्क करके आसपास में साफ सफाई सहित फागिंग भी कराएं. दवाओं का छिड़काव कराएं ऐसा होने से कीट नहीं पनप पाएंगे.
पशुपालकों को यहां इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर हो सके तो वह अपने पशुओं के आसपास मच्छरदानी से भी उस एरिया को कवर कर सकते हैं, जिससे कि ये ओलंपिक की बीमारी मच्छर और मक्खियों के माध्यम से नहीं फैल सकेगी. ऐसे में पशुओं के खान-पान और इम्यूनिटी का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए.
किलनी (चिचड़ी) और खून चूसने वाली मक्खियों से फैलती हैं बीमारियां
जिले के मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ पवित्रजीत सिंह बताते हैं कि जो अपना ये क्षेत्र है यहां खासतौर पर गायों में एनाप्लास्मोसिस (Anaplasmosis या इनापल्जमो) की स्थिति तब ज्यादा देखी जाती है, जिसमें चिचड़ी (Ticks/किलनी) और खून चूसने वाली मक्खियां अगर संपर्क में अधिक आते हैं, तो ये बीमारी तेजी से फैलकर अपना प्रभाव दिखाती है. ये एक प्रोटोजोअल इन्फेक्शन है.
ऐसे पहचानें लम्पी बीमारी के लक्षण
विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर आपके गाय की जीभ, गाल या आंख की पुतली पीली होती दिखे, या सफ़ेद होता दिखे, तो सचेत हो जाएं.
गौर करें अगर गौवंश स्वस्थ है, तो आँख की पुतली, जीभ और गाल का कलर चमकदार गुलाबी यानी pink रहेगा. पशु के इन भागों का रंग सफेद या पीला हो रहा है तो, मानकर चलिए कि पशु के अंदर कोई ना कोई इंफेक्शन है.
इस तरह का अगर कोई लक्षण दिखता है तो, समय रहते पशु इन्फेक्शन का ब्लड टेस्ट कर लेना चाहिए और समय से ऐसे उपचार करके गौवंश पशु को सुरक्षित करने की सलाह है.
सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय के वेटरनरी मेडिसिन विभाग के विभाग का अध्यक्ष डॉ अमित वर्मा बताते हैं कि आजकल जो लंबी बीमारी का प्रकोप पश्चिम उत्तर प्रदेश के जिलों में बढ़ रहा है, इससे अधिकतर गोवंश प्रभावित हुए हैं.
उन्होंने बताया कि ऐसे किसान काफी परेशानी महसूस कर रहे हैं. और दूध देने का पशुओं का घटता चला जाता है, ऐसे इस बीमारी में पशुओं के शरीर पर फफोले से पड़ जाते हैं जिसे देखकर किसान घबरा जाता है.
जब पशु कोई समस्या होनी शुरू होती है और वो इस वायरस से जब ग्रसित होता है, तो वह सबसे पहले पशु को बुखार आता है और यह 104 टेंपरेचर या उससे अधिक भी पशुओं को हो जाता है, यह बुखार लगभग 6 से 7 दिन तक भी बना रहता है.
डॉक्टर अमित वर्मा कहते हैं कि ऐसे में किसान परेशान होकर आसपास के कुछ मेडिकल स्टोर या ऐसे लोगों से संपर्क करते हैं जो कि आधा अधूरा ज्ञान रखते हैं और वे अनाप-शनाप दवाइयों को पशुओं को लगाना शुरू कर देते हैं.
ऐसे में, जो दवाइयां या इंजेक्शन ऐसे पीड़ित गौवंश को लगाए जाते हैं, तो उनके लीवर पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, इसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम यह होता है कि जहां पहले से ही बीमारी की वज़ह से पशु की भूख कम थी, लीवर प्रभावित होने से उन दवाइयां के सेवन के बाद और भी कम हो जाती है. ऐसे में लीवर पर टॉक्सिन (विषैले पदार्थ) जमा हो जाने से प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है. शरीर पर उसका काफी दुष्प्रभाव पड़ता है और कई बार अधिक दवाइयों के सेवन की वजह से पशुओं की मृत्यु तक भी हो सकती है.
डॉक्टर अमित वर्मा का कहना है लम्पी वायरस से गौवंश के ग्रसित होने की स्थिति में ऐसे में यही सलाह दी जाती है कि ऐसी स्थिति में बहुत ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है.
ऐसी स्थिति में पशुपालकों को ध्यान रखना चाहिए कि सिर्फ पेरासिटामोल या अन्य कुछ सामान्य दवाइयां बुखार उतारने के लिए दिया सकता है. इसके अलावा अगर कुछ घाव हो गए हैं, तो उन पर एंटीसेप्टिक (कीटाणुनाशक) क्रीम भी लगाई जा सकती है.
तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा आदि का काढ़ा भी बनाकर दिया जा सकता है.
वहीं नीम के पत्तों का काढ़ा जैसा बनाकर उस मिश्रण को पानी में मिलाकर बीमार पशुओं को नहलाया जा सकता है. इससे सबसे अच्छा ये होगा कि जिस पशु पर कीट-पतंगे, मच्छर-मक्खी या चिचड़ी आदि हैं वे पशुओं पर नहीं लगेंगे.
उन्होंने कहा कि यह जो बीमारी है खासतौर से खून चूसने वाले कीट पतंग आदि से फैलती है. इस तरह से एक बीमार पशु से दूसरे पशु में संक्रमण फैलता है. ऐसे में इनकी रोकथाम बेहद ही जरूरी है.
नीम के पानी के इस्तेमाल करते हुए पशुओं को नहलाना और साथ ही नीम के पत्तों का धुआं भी ऐसे कीट-पतंगों को और मच्छरों को पशुओं से दूर रखता है.
पशुओं को प्रॉपर डाइट देनी चाहिए. मिनरल मिक्चर से लेकर उनके खाने में प्रोटीन की भी भरपूर मात्रा होनी चाहिए. इससे अगर कोई जानवर ऐसे किसी वायरस की चपेट में भी है, तो उसकी इम्युनिटी कमजोर नहीं होगी और उसके शरीर में रक्त की कमी नहीं पड़ेगी.
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