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गुजरात–महाराष्ट्र के बाद राजस्थान में Rent A Garba Partner के नाम पर साइबर ठगी, युवक टारगेट पर

जयपुर: नवरात्रि के दौरान देशभर में गरबा कार्यक्रमों की धूम रहती है. इसके चलते साइबर अपराधियों ने गरबा कार्यक्रम के लिए पार्टनर मुहैया करवाने के नाम पर साइबर ठगी का नया जाल बुना है. जिसमें खासतौर पर युवकों को गरबा पार्टनर मुहैया करवाने के नाम पर साइबर ठगी की वारदात को अंजाम देने का प्रयास किया जा रहा है. सोशल मीडिया पर ऐसे भ्रामक विज्ञापनों के पोस्टर साझा कर लोगों को अपने जाल में फंसाने का प्रयास किया जा रहा है. गुजरात और महाराष्ट्र से शुरू हुआ ठगी का यह पैटर्न अब राजस्थान और जयपुर में भी सामने आया है. जयपुर पुलिस ने इसे लेकर आमजन से सावधान और सतर्क रहने की अपील की है. हाल ही के दिनों में सबसे पहले गुजरात और महाराष्ट्र में इस तरह की शिकायतें सामने आई थी.

हर बार नए तरीके अपनाते हैं साइबर ठग: जयपुर (पश्चिम) डीसीपी प्रशांत किरण का कहना है कि साइबर अपराधी हर बार फ्रॉड की वारदातों को अंजाम देने के लिए नए नए तरीके अपनाते हैं. आने वाले फेस्टिवल सीजन को लेकर उन्होंने नई तरकीब निकाली है. इन दिनों में 'रेंट ए गरबा पार्टनर' के नाम पर साइबर ठगी के प्रयास का चलन बढ़ा है. जिसमें आकर्षक ऑफर का लिंक या पोस्टर सोशल मीडिया या वॉट्सएप के जरिए साझा किया जाता है. उस पर क्लिक करने पर बेसिक जानकारी लेकर रकम जमा करवाने को कहते हैं. वे गरबा पार्टनर मुहैया करवाने या मिलवाने का झांसा देते हैं.

पुलिस ने बताया ऐसे बचें फ्रॉड से (ETV Bharat Jaipur)

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जरा सी लापरवाही बन सकती है परेशानी: उन्होंने बताया कि एक बार जब साइबर ठगों के बैंक खाते में रकम जमा हो जाती है, तो वे कॉल और मैसेज का जवाब देना बंद कर देते हैं. इस तरह के स्कैम लुभावने ऑफर से बचना चाहिए. त्योहारी सीजन में आपकी और आपके परिवार की खुशहाली इस बात पर निर्भर करती है कि आप अपने आप को कितना सतर्क रख सकते हैं. उनका कहना है कि इस तरह के लुभावने ऑफर ज्यादातर पुरुषों के पास आते हैं. उनका कहना है कि साइबर ठगी से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि कोई भी लुभावना ऑफर लेकर आता है, तो उस पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करें.