गुजरात–महाराष्ट्र के बाद राजस्थान में Rent A Garba Partner के नाम पर साइबर ठगी, युवक टारगेट पर
सोशल मीडिया मैसेज में कहा जाता है कि आपको गरबा पार्टनर चाहिए, तो जानकारी दर्ज करवाएं और भुगतान करें.
Published : September 25, 2026 at 4:06 PM IST
जयपुर: नवरात्रि के दौरान देशभर में गरबा कार्यक्रमों की धूम रहती है. इसके चलते साइबर अपराधियों ने गरबा कार्यक्रम के लिए पार्टनर मुहैया करवाने के नाम पर साइबर ठगी का नया जाल बुना है. जिसमें खासतौर पर युवकों को गरबा पार्टनर मुहैया करवाने के नाम पर साइबर ठगी की वारदात को अंजाम देने का प्रयास किया जा रहा है. सोशल मीडिया पर ऐसे भ्रामक विज्ञापनों के पोस्टर साझा कर लोगों को अपने जाल में फंसाने का प्रयास किया जा रहा है. गुजरात और महाराष्ट्र से शुरू हुआ ठगी का यह पैटर्न अब राजस्थान और जयपुर में भी सामने आया है. जयपुर पुलिस ने इसे लेकर आमजन से सावधान और सतर्क रहने की अपील की है. हाल ही के दिनों में सबसे पहले गुजरात और महाराष्ट्र में इस तरह की शिकायतें सामने आई थी.
हर बार नए तरीके अपनाते हैं साइबर ठग: जयपुर (पश्चिम) डीसीपी प्रशांत किरण का कहना है कि साइबर अपराधी हर बार फ्रॉड की वारदातों को अंजाम देने के लिए नए नए तरीके अपनाते हैं. आने वाले फेस्टिवल सीजन को लेकर उन्होंने नई तरकीब निकाली है. इन दिनों में 'रेंट ए गरबा पार्टनर' के नाम पर साइबर ठगी के प्रयास का चलन बढ़ा है. जिसमें आकर्षक ऑफर का लिंक या पोस्टर सोशल मीडिया या वॉट्सएप के जरिए साझा किया जाता है. उस पर क्लिक करने पर बेसिक जानकारी लेकर रकम जमा करवाने को कहते हैं. वे गरबा पार्टनर मुहैया करवाने या मिलवाने का झांसा देते हैं.
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जरा सी लापरवाही बन सकती है परेशानी: उन्होंने बताया कि एक बार जब साइबर ठगों के बैंक खाते में रकम जमा हो जाती है, तो वे कॉल और मैसेज का जवाब देना बंद कर देते हैं. इस तरह के स्कैम लुभावने ऑफर से बचना चाहिए. त्योहारी सीजन में आपकी और आपके परिवार की खुशहाली इस बात पर निर्भर करती है कि आप अपने आप को कितना सतर्क रख सकते हैं. उनका कहना है कि इस तरह के लुभावने ऑफर ज्यादातर पुरुषों के पास आते हैं. उनका कहना है कि साइबर ठगी से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि कोई भी लुभावना ऑफर लेकर आता है, तो उस पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करें.
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अपने आप को अपडेट रखकर बचें ठगी से: उनका कहना है कि जब भी आपके पास सीधा या सोशल मीडिया के माध्यम से किसी भी प्रकार की आकर्षक स्कीम या लुभावना ऑफर आए तो उस पर भरोसा करने के बजाए उसके बारे में इंटरनेट पर पढ़ लें. इस तरह की घटनाओं का पहले से शिकार कोई व्यक्ति इसके बारे में कहीं न कहीं शिकायत देता है या सोशल मीडिया पर अपनी पीड़ा जाहिर करता है. ऐसे में अपने आप को अपडेट रखकर ही साइबर ठगी से बचा जा सकता है.
इन तरीकों से हो सकती है ठगी:
- साइबर अपराधी सोशल मीडिया पर गरबा पार्टनर मुहैया करवाने के पोस्टर साझा करते हैं.
- इनमें यूपीआई का QR कोड दिया होता है. जिस पर ऑफर की कैटेगरी के अनुसार भुगतान को कहा जाता है.
- एक बार रकम ट्रांसफर होने के बाद साइबर अपराधी पीड़ित से संपर्क काट देते हैं
- साइबर अपराधी वॉट्सएप या मैसेज के जरिए फिशिंग लिंक या एपीके फाइल भेजते हैं.
- जिस पर क्लिक कर मनपसंद ऑफर का चयन करने को कहा जाता है.
- लिंक या एपीके फाइल पर क्लिक करते ही निजी व बैंक खाते की जानकारी चोरी कर ठगी की करते हैं.
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अलग-अलग कैटेगरी की अलग-अलग फीस: वहीं, जयपुर (दक्षिण) डीसीपी राजर्षी राज का कहना है कि इस तरह की कुछ शिकायतें सामने आई हैं. जिनमें सोशल मीडिया के जरिए मैसेज किया जाता है कि अगर आपको गरबा पार्टनर चाहिए तो जानकारी दर्ज करवाएं और भुगतान करें. इस तरह के ऑफर में प्लेटिनम, गोल्ड और सिल्वर कैटेगरी भी रखते हैं. जिनमें अलग अलग सुविधाएं देने का दावा किया जाता है. हर कैटेगरी की अलग फीस होती है. जो एक हजार रुपए से शुरू होकर पांच या छह हजार रुपए तक होती है.
ठगी या ठगी की आशंका पर करें रिपोर्ट: प्रारंभिक तौर पर जो चीजें सामने आई हैं. उससे लगता है कि यह साइबर अपराधियों की नई चाल है. जिसमें नवरात्रि में गरबा पार्टनर मुहैया करवाने के नाम पर लोगों को झांसे में लिया जा रहा है. उन्होंने आमजन से अपील की है कि इस तरह का कोई मैसेज आता है तो उनके झांसे में नहीं आएं और रिपोर्ट करें. साइबर ठगी की वारदात होने या ठगी की आशंका होने पर पुलिस को भी रिपोर्ट दें. ताकि कानूनी कार्रवाई की जा सके.