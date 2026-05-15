दूध के बाद अब पेट्रोल-डीजल और सीएनजी के भी बढ़े दाम; जानें दिल्ली के लोगों ने क्या कहा ?
सरकार को विचार करना चाहिए क्योंकि महंगाई बढ़ने से लोगों का बजट बिगड़ रहा है-आम लोग
Published : May 15, 2026 at 10:30 AM IST
नई दिल्ली: देश में पांच राज्यों के चुनाव खत्म होने के बाद अब महंगाई बढ़ने लगी है, जहां गुरुवार को दूध कंपनियों ने दूध के दाम में ₹2 प्रति लीटर इजाफा किया तो वहीं अब राजधानी दिल्ली में पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के दामों में बढ़ोतरी की गई है.
जहां पेट्रोल और डीजल पर तकरीबन ₹3 बढ़ा दिया गया है तो वहीं सीएनजी के दामों में भी ₹2 प्रति किलो बढ़ा दिया गया है. डीजल पेट्रोल और सीएनजी के दामों में अचानक से हुई बढ़ोतरी के वजह से सुबह-सुबह पेट्रोल पंप पर तेल लेने पहुंचने वाले ग्राहकों ने कहा कि लगातार महंगाई अब देश में बढ़ती जा रही है, सरकार को इस पर विचार करना चाहिए क्योंकि महंगाई बढ़ने से लोगों का बजट बिगड़ रहा है.
राजधानी दिल्ली और एनसीआर में पेट्रोल डीजल और सीएनजी के दामों में आज से इजाफा हो गया. जहां पेट्रोल पहले 94 रुपया के करीब था तो वहीं अब बढ़ कर 97 रुपया 77 पैसा हो गया है जो डीजल 87 रुपया था वह बढ़कर ₹90.67 हो गया है तो वही सीएनजी भी बढ़कर ₹79.04 हो गया है. 15 मई शुक्रवार आज से यह नई दरें लागू हो गई है.
ओखला स्थित इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप पर पिछले 25 साल से काम करने वाले चंदेश्वर ने बताया कि देश में अभी आर्थिक संकट छाया हुआ है ऐसे में हम भारतीय को भी देश के इस आर्थिक संकट में मदद करनी चाहिए इसलिए पेट्रोल डीजल और सीएनजी के दामों में अगर इजाफा हुआ है तो सरकार इस माध्यम से हम लोगों से मदद ले रही है दूसरे देशों में भी जो आर्थिक रूप से मजबूत देश है अमेरिका ब्रिटेन जैसे देशों में भी 25 से 30 परसेंट पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो चुकी है उसे लिहाज से अभी हमारे भारत में तेल के दाम में बढ़ोतरी कम है.
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वहीं पेट्रोल लेने पहुंचे मुकेश ने बताया कि अचानक से पेट्रोल के दाम बढ़ने से हमारे पॉकेट पर इसका सीधा असर पड़ेगा. बहुत दिक्कत होने वाली है. वहीं पेट्रोल लेने पहुंचे रामनारायण ने बताया कि कोई बात नहीं है पेट्रोल और डीजल के दाम में अगर बढ़ोतरी हुई है तो सबके लिए हुई है और यह देश हित में हो रहा है तो अच्छा है.
'महंगाई मैन' मोदी ने आज फिर जनता पर हंटर चलाया.— Congress (@INCIndia) May 15, 2026
• पेट्रोल और डीजल 3-3 रुपए महंगा कर दिया गया
• वहीं, CNG के दाम भी 2 रुपए बढ़ा दिए गए
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वहीं अन्य पेट्रोल पंप पर पहुंचे ग्राहकों ने बताया कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए तो बढ़ गए, कोई बात नहीं. पेट्रोल से गाड़ी चलती है और गाड़ी से ही काम होता है. इसलिए कोई बात नहीं थोड़ी दिक्कत होगी लेकिन जो लोगों का काम है वह होता रहेगा.
वहीं कृष्ण कुमार बताते हैं कि देखिए पूरे देश में आर्थिक संकट छाया हुआ है हमारे देश में भी आर्थिक संकट बढ़ गया है. इसलिए पेट्रोल और डीजल के दाम में इजाफा किया गया है ताकि सरकारी खजाना जो खाली हुआ है उसे भरा जा सके. उन्होंने कहा कि ये देश हित में हो रहा है. वहीं कांग्रेस ने बढ़ती महंगाई पर केंद्र सररकार पर निशाना साधा है.
वहीं बता दे जिस तरह से आप पेट्रोल डीजल और सीएनजी के दामों में इजाफा हुआ है इससे लोगों के घर का बजट बिगड़ जाएगा क्योंकि अब ट्रांसपोर्टिंग चार्ज भी बढ़ जाएगा जिससे खाद्य सामग्री भी महंगी हो जाएगी.वैश्विक आपूर्ति में रुकावटों और मध्य पूर्व में तनाव के कारण ईंधन की कीमतों में यह वृद्धि देखी जा रही है.
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