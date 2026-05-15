ETV Bharat / state

दूध के बाद अब पेट्रोल-डीजल और सीएनजी के भी बढ़े दाम; जानें दिल्ली के लोगों ने क्या कहा ?

नई दिल्ली: देश में पांच राज्यों के चुनाव खत्म होने के बाद अब महंगाई बढ़ने लगी है, जहां गुरुवार को दूध कंपनियों ने दूध के दाम में ₹2 प्रति लीटर इजाफा किया तो वहीं अब राजधानी दिल्ली में पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के दामों में बढ़ोतरी की गई है.

जहां पेट्रोल और डीजल पर तकरीबन ₹3 बढ़ा दिया गया है तो वहीं सीएनजी के दामों में भी ₹2 प्रति किलो बढ़ा दिया गया है. डीजल पेट्रोल और सीएनजी के दामों में अचानक से हुई बढ़ोतरी के वजह से सुबह-सुबह पेट्रोल पंप पर तेल लेने पहुंचने वाले ग्राहकों ने कहा कि लगातार महंगाई अब देश में बढ़ती जा रही है, सरकार को इस पर विचार करना चाहिए क्योंकि महंगाई बढ़ने से लोगों का बजट बिगड़ रहा है.

महंगे पेट्रोल-डीजल पर दिल्ली वालों का मिला जुला रिएक्शन (ETV BHARAT)

राजधानी दिल्ली और एनसीआर में पेट्रोल डीजल और सीएनजी के दामों में आज से इजाफा हो गया. जहां पेट्रोल पहले 94 रुपया के करीब था तो वहीं अब बढ़ कर 97 रुपया 77 पैसा हो गया है जो डीजल 87 रुपया था वह बढ़कर ₹90.67 हो गया है तो वही सीएनजी भी बढ़कर ₹79.04 हो गया है. 15 मई शुक्रवार आज से यह नई दरें लागू हो गई है.

ओखला स्थित इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप पर पिछले 25 साल से काम करने वाले चंदेश्वर ने बताया कि देश में अभी आर्थिक संकट छाया हुआ है ऐसे में हम भारतीय को भी देश के इस आर्थिक संकट में मदद करनी चाहिए इसलिए पेट्रोल डीजल और सीएनजी के दामों में अगर इजाफा हुआ है तो सरकार इस माध्यम से हम लोगों से मदद ले रही है दूसरे देशों में भी जो आर्थिक रूप से मजबूत देश है अमेरिका ब्रिटेन जैसे देशों में भी 25 से 30 परसेंट पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो चुकी है उसे लिहाज से अभी हमारे भारत में तेल के दाम में बढ़ोतरी कम है.