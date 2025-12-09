ETV Bharat / state

गोवा नाइट क्लब अग्निकांड के बाद एमसीडी की स्थायी समिति में अवैध रेस्टोरेंट–बार का उठा मुद्दा, सख्ती के दिए निर्देश

बैठक में पक्ष-विपक्ष दोनों के पार्षदों ने कहा कि दिल्ली में किसी बड़ी त्रासदी का इंतजार नहीं किया जा सकता, इसलिए फौरन कार्रवाई होनी चाहिए.

ILLEGAL BARS IN DELHI NCR
एमसीडी की स्थायी समिति में अवैध रेस्टोरेंट–बार का उठा मुद्दा (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : December 9, 2025 at 8:23 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: गोवा के नाइट क्लब में हुए भीषण अग्निकांड ने देशभर में सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं. इसी संदर्भ में मांगलवार को दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति की बैठक में राजधानी में अवैध रूप से चल रहे रेस्टोरेंट, क्लब, बार, रूफटॉप रेस्टोरेंट और फार्महाउसों को लेकर गंभीर चर्चा हुई. बैठक में गोवा अग्निकांड में जान गवाने वालों को श्रद्धांजलि भी दी गई.

स्थाई समिति की अध्यक्ष सत्या शर्मा ने दिए आदेश

बैठक में स्थायी समिति की अध्यक्ष सत्या शर्मा ने निगम कमिश्नर अश्वनी कुमार को आदेश दिया कि दिल्ली में अवैध रूप से संचालित सभी रेस्टोरेंट, बार और रूफटॉप प्रतिष्ठानों का तुरंत सर्वे कर विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाए, और जहां नियमों का उल्लंघन मिले, वहां तत्काल कार्रवाई की जाए. उन्होंने कहा कि सुरक्षा के नाम पर किसी भी तरह की लापरवाही नहीं चलेगी. उन्होंने गोवा अग्निकांड पर दुख जताते हुए कहा कि इस हादसे में 25 लोगों की जान चली गई, इनमें पांच लोग दिल्ली के रहने वाले थे.

AAP पार्षद ने बीजेपी पर लगाए आरोप (ETV BHARAT)

बैठक में भाजपा पार्षद सतपाल सिंह ने कहा कि दिल्ली में कई ऐसे प्रतिष्ठान चल रहे हैं जिनके पास न फायर एनओसी है, न ही एग्जिट प्लान है, इन प्रतिष्ठानों के पास लाइसेंस तक नहीं है लेकिन अवैध तरीके से यह चल रही है, जिसमें हादसे का खतरा बना हो रहता है.

आम आदमी पार्टी के पार्षद प्रवीण कुमार ने कहा कि गोवा की तरह दिल्ली में भी हादसे हो सकते हैं, दिल्ली की बीजेपी सरकार आंखें मूंदे बैठी हुई है. दिल्ली में अवैध रेस्टोरेंट, बार, क्लब रेस्टोरेंट चल रहे हैं, इसके साथ ही बेसमेंट में भी व्यावसायिक गतिविधियां चल रही है जो बड़े हादसे को दावत दे रही है.

बीजेपी पंकज लूथरा ने कहा कि झिलमिल जैसे इंडस्ट्रियल इलाके में अवैध तरीके से बेसमेंट में फैक्ट्री चल रही है, जिसमें दर्जनों लोग काम करते हैं. इन फैक्ट्री में सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं किया जाता है.

ILLEGAL BARS IN DELHI NCR
एमसीडी की स्थायी समिति की बैठक में उठा अवैध रेस्टोरेंट-बार का मुद्दा (ETV BHARAT)

भाजपा पार्षद नीमा भगत ने कहा कि
एमसीडी और दिल्ली पुलिस दोनों की संयुक्त कार्रवाई जरूरी है. गीता कॉलोनी इलाके में सड़क पर से गुजारना मुश्किल हो गया है. कई जगहों पर अवैध बार हथियारबंद बाउंसरों की आड़ में चलते हैं. विपक्ष शोर न मचाए, वास्तविक कार्रवाई करे. निगम को क्षेत्रीय स्तर पर टीम बनाकर तुरंत सीलिंग करनी चाहिए

AAP पार्षद राबिया ने कहा कि गोवा के हादसे ने साबित किया है कि सुरक्षा नियमों को लेकर देशभर में लापरवाही है. दिल्ली में हजारों रूफटॉप रेस्टोरेंट बिना मंजूरी चल रहे हैं ये जनता की जान से खिलवाड़ है. निगम को जिम्मेदारी तय करनी चाहिए.

वहीं, भाजपा पार्षद राजपाल का कहना है कि महिला सुरक्षा भी इन अवैध प्रतिष्ठानों में बड़ा मुद्दा है. सीसीटीवी न होने, भीड़भाड़ और शराब परोसने के कारण कई बार विवाद होते हैं. इन रेस्टोरेंट्स को रात में चेक करने के लिए विशेष टीम बनाई जाए. फार्महाउसों में बड़े पैमाने पर अवैध पार्टियां होती हैं. हाई-डेसीबल म्यूजिक, बिना एनओसी के बड़े इवेंट और पार्किंग की समस्या आम बात है. निगम को इन जगहों का भी सख्ती से निरीक्षण करना चाहिए.

ये भी पढ़ें- गोवा अग्निकांड: CM रेखा गुप्ता ने की अहम बैठक, अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश; बोलीं- 'एनओसी प्रक्रिया होगी पारदर्शी'

ये भी पढ़ें- गोवा अग्निकांड मामला: एक्शन में नोएडा जिला प्रशासन, क्लब और होटलों के लिए कड़े नियम जारी

ये भी पढ़ें- गोवा अग्निकांड में दिल्ली के एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत, परिवार में पसरा मातम

TAGGED:

MCD STANDING COMMITTEE
GOA NIGHT CLUB FIRE
GOA NIGHT CLUB FIRE INCIDENT
GOA NIGHT CLUB FIRE TRAGEDY
ILLEGAL BARS IN DELHI NCR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.