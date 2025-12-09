ETV Bharat / state

गोवा नाइट क्लब अग्निकांड के बाद एमसीडी की स्थायी समिति में अवैध रेस्टोरेंट–बार का उठा मुद्दा, सख्ती के दिए निर्देश

नई दिल्ली: गोवा के नाइट क्लब में हुए भीषण अग्निकांड ने देशभर में सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं. इसी संदर्भ में मांगलवार को दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति की बैठक में राजधानी में अवैध रूप से चल रहे रेस्टोरेंट, क्लब, बार, रूफटॉप रेस्टोरेंट और फार्महाउसों को लेकर गंभीर चर्चा हुई. बैठक में गोवा अग्निकांड में जान गवाने वालों को श्रद्धांजलि भी दी गई.

स्थाई समिति की अध्यक्ष सत्या शर्मा ने दिए आदेश

बैठक में स्थायी समिति की अध्यक्ष सत्या शर्मा ने निगम कमिश्नर अश्वनी कुमार को आदेश दिया कि दिल्ली में अवैध रूप से संचालित सभी रेस्टोरेंट, बार और रूफटॉप प्रतिष्ठानों का तुरंत सर्वे कर विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाए, और जहां नियमों का उल्लंघन मिले, वहां तत्काल कार्रवाई की जाए. उन्होंने कहा कि सुरक्षा के नाम पर किसी भी तरह की लापरवाही नहीं चलेगी. उन्होंने गोवा अग्निकांड पर दुख जताते हुए कहा कि इस हादसे में 25 लोगों की जान चली गई, इनमें पांच लोग दिल्ली के रहने वाले थे.

AAP पार्षद ने बीजेपी पर लगाए आरोप (ETV BHARAT)

बैठक में भाजपा पार्षद सतपाल सिंह ने कहा कि दिल्ली में कई ऐसे प्रतिष्ठान चल रहे हैं जिनके पास न फायर एनओसी है, न ही एग्जिट प्लान है, इन प्रतिष्ठानों के पास लाइसेंस तक नहीं है लेकिन अवैध तरीके से यह चल रही है, जिसमें हादसे का खतरा बना हो रहता है.

आम आदमी पार्टी के पार्षद प्रवीण कुमार ने कहा कि गोवा की तरह दिल्ली में भी हादसे हो सकते हैं, दिल्ली की बीजेपी सरकार आंखें मूंदे बैठी हुई है. दिल्ली में अवैध रेस्टोरेंट, बार, क्लब रेस्टोरेंट चल रहे हैं, इसके साथ ही बेसमेंट में भी व्यावसायिक गतिविधियां चल रही है जो बड़े हादसे को दावत दे रही है.