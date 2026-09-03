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सोमेश्वर की बेटी ने खोली सरकार की पोल तो सोया सिस्टम जागा, रेखा आर्या ने लिखा पाती

अल्मोड़ा: उत्तराखंड में कई जगह आज भी शौचालय की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है. सबसे ज्यादा परेशानी महिलाओं को होती है. इसके बावजूद कुछ जगहों में शौचालय तो बने हैं, लेकिन वो इतने गंदे है कि लोग यूज तक नहीं कर सकते. कई जगह ताले लटके दिखाई देते हैं. वहीं बीते दिनों सोमेश्वर क्षेत्र की एक बिटिया ने बेबाकी से महिलाओं की परेशानी को सोशल मीडिया के माध्यम से उठाकर ने सोए सिस्टम को जगा दिया.

मासिक धर्म के दौरान सहेली को सार्वजनिक शौचालय की तलाश में हुई परेशानी का वीडियो सोमेश्वर घाटी की बेटी ने सोशल मीडिया पर साझा किया तो देहरादून तक हलचल मच गई. जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया. क्योंकि यह मामला पिछले 12 वर्षों से सोमेश्वर क्षेत्र से विधायक ओर सरकार में बाल विकास महिला सशक्तिकरण मंत्री रेखा आर्या के गृह क्षेत्र का है.

सोमेश्वर की बेटी ने वीडियो में कहा कि मासिक धर्म के दौरान उनकी सहेली को सोमेश्वर में परेशानी झेलनी पड़ी. कहा कि मासिक धर्म के दौरान उनकी सहेली को सोमेश्वर बाजार में शौचालय की जरूरत पड़ी. चौराहे पर एक रेस्टोरेंट संचालक से उनका शौचालय का प्रयोग करने को पूछा तो उन्होंने मना कर दिया और तल्ली बाजार में स्थित सार्वजनिक शौचालय जाने की बात कही.

काफी तलाश के बाद तल्ली बाजार स्थित सार्वजनिक शौचालय पहुंचीं तो वहां देखा कि उसमें दरवाजा तक नहीं था. ऐसे में उन्हें मानसिक और शारीरिक परेशानी का सामना करना पड़ा. बेटी ने सवाल उठाते हुए सरकार से पूछा कि जब बाजार में महिलाओं के लिए सुरक्षित और स्वच्छ शौचालय तक उपलब्ध नहीं है तो दूर-दराज के गांवों से आने वाली महिलाएं आखिर अपनी जरूरत के समय कहां जाएं. उन्होंने कहा कि यह बहुत शर्मनाक बात है.