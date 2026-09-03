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सोमेश्वर की बेटी ने खोली सरकार की पोल तो सोया सिस्टम जागा, रेखा आर्या ने लिखा पाती

सोमेश्वर की बेटी का शौचालय की परेशानी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद जनप्रतिनिधि नींद से जागे हैं.

Someshwar toilet problem
सोमेश्वर शौचालय परेशानी (Photo-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 3, 2026 at 8:42 AM IST

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अल्मोड़ा: उत्तराखंड में कई जगह आज भी शौचालय की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है. सबसे ज्यादा परेशानी महिलाओं को होती है. इसके बावजूद कुछ जगहों में शौचालय तो बने हैं, लेकिन वो इतने गंदे है कि लोग यूज तक नहीं कर सकते. कई जगह ताले लटके दिखाई देते हैं. वहीं बीते दिनों सोमेश्वर क्षेत्र की एक बिटिया ने बेबाकी से महिलाओं की परेशानी को सोशल मीडिया के माध्यम से उठाकर ने सोए सिस्टम को जगा दिया.

मासिक धर्म के दौरान सहेली को सार्वजनिक शौचालय की तलाश में हुई परेशानी का वीडियो सोमेश्वर घाटी की बेटी ने सोशल मीडिया पर साझा किया तो देहरादून तक हलचल मच गई. जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया. क्योंकि यह मामला पिछले 12 वर्षों से सोमेश्वर क्षेत्र से विधायक ओर सरकार में बाल विकास महिला सशक्तिकरण मंत्री रेखा आर्या के गृह क्षेत्र का है.

सोमेश्वर की बेटी ने वीडियो में कहा कि मासिक धर्म के दौरान उनकी सहेली को सोमेश्वर में परेशानी झेलनी पड़ी. कहा कि मासिक धर्म के दौरान उनकी सहेली को सोमेश्वर बाजार में शौचालय की जरूरत पड़ी. चौराहे पर एक रेस्टोरेंट संचालक से उनका शौचालय का प्रयोग करने को पूछा तो उन्होंने मना कर दिया और तल्ली बाजार में स्थित सार्वजनिक शौचालय जाने की बात कही.

काफी तलाश के बाद तल्ली बाजार स्थित सार्वजनिक शौचालय पहुंचीं तो वहां देखा कि उसमें दरवाजा तक नहीं था. ऐसे में उन्हें मानसिक और शारीरिक परेशानी का सामना करना पड़ा. बेटी ने सवाल उठाते हुए सरकार से पूछा कि जब बाजार में महिलाओं के लिए सुरक्षित और स्वच्छ शौचालय तक उपलब्ध नहीं है तो दूर-दराज के गांवों से आने वाली महिलाएं आखिर अपनी जरूरत के समय कहां जाएं. उन्होंने कहा कि यह बहुत शर्मनाक बात है.

यह केवल उनकी सहेली की परेशानी नहीं है. उन्होंने सरकार के विकास की पोल खोल दी. उन्होंने कहा कि सोमेश्वर बाजार में खरीदारी, इलाज और सरकारी कामों के लिए रोजाना आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में महिलाएं और युवतियां पहुंचती हैं. सामाजिक झिझक और लोक-लाज के कारण अधिकांश महिलाएं सार्वजनिक रूप से इस समस्या को लेकर आवाज नहीं उठा पातीं.

इधर सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने का यह मामला सरकार में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के क्षेत्र का है. वह इस सोमेश्वर क्षेत्र की विधायक हैं. मामला जब कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या तक पहुंचा तो मंत्री ने सोमेश्वर मुख्य बाजार में आधुनिक हाईटेक सार्वजनिक शौचालय बनाने के निर्देश जारी किए. कैबिनेट मंत्री ने जिला पंचायती राज अधिकारी, अल्मोड़ा को भेजे पत्र में सोमेश्वर घाटी सेवा समूह, ग्राम सुकराड़ और स्थानीय लोगों के संयुक्त हस्ताक्षर वाले पत्र का भी उल्लेख किया है.

पत्र में कहा गया है कि सोमेश्वर मुख्य बाजार प्रमुख व्यापारिक और आवागमन का केंद्र है. यहां रोजाना हजारों लोगों की आवाजाही रहती है. सार्वजनिक शौचालय की सुविधा नहीं होने से महिलाओं के साथ बुजुर्गों और दिव्यांगों को भी परेशानी होती है. मंत्री ने व्यापक जनहित, जनसुविधा और स्वच्छता को देखते हुए बाजार में आधुनिक हाईटेक सार्वजनिक शौचालय का निर्माण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं.

पढ़ें-देहरादून के सुलभ शौचालय पर कांग्रेस का कब्जा! रोका जनता का रास्ता, सरकारी फंड के दुरुपयोग पर सिस्टम की चुप्पी

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