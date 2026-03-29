बस्ती में पत्नी से तलाक मिला तो 9 किमी तक दंडवत यात्रा की, पति बोला- परेशान करती थी, अब शांति महसूस कर रहा
पत्नी ने तलाक मिलने पर युवक ने निर्जला व्रत रखा. दंडवत यात्रा के दौरान परिजन ‘जय श्री राम’ और ‘जय बजरंगबली’ के जयकारे लगाते रहे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 29, 2026 at 9:51 PM IST
बस्ती : सोनहा थाना क्षेत्र में एक गजब मामला सामने आया है. यहां पति अपनी पत्नी से इस कदर परेशान हुआ कि उसने पीछा छुड़ाने के लिए भगवान से मन्नत मांग ली. मन्नत पूरी होने पर अपने गांव से 9 किमी दूर मंदिर तक दंडवत यात्रा की. इस दौरान परिजन ‘जय श्री राम’ और ‘जय बजरंगबली’ के जयकारे लगाते रहे.
भानपुर गांव के एक युवक की शादी को दो साल पहले हुई थी. आपसी विवाद और मानसिक तनाव से तंग आकर पति ने पौराणिक मंदिर मां बैड़वा समय माता के दरबार में अरजी लगाई. युवक ने मां से मन्नत मांगी कि यदि उसे पत्नी से छुटकारा मिल गया तो वह घर से मंदिर तक दंडवत यात्रा करेगा.
पक्ष में फैसला आने पर युवक सुबह बिना अन्न-जल ग्रहण किए अपने गांव भानपुर स्थित माता के मंदिर तक की 9 किलोमीटर लंबी यात्रा दंडवत लेट कर शुरू की. उसके साथ माता-पिता और गांव के दर्जनों लोग गाजे-बाजे और माता के जयकारों के साथ उसके पीछे चल रहे थे.
शाम 6 बजे युवक ने दंडवत यात्रा पूरी की. इस दौरान उसके घुटने लहूलुहान हो गए थे. युवक ने माता के दर्शन किए और प्रसाद चढ़ाकर आभार व्यक्त किया. युवक ने कहा, अपने वैवाहिक जीवन के नरक से निकलकर अब शांति महसूस कर रहा हूं.
युवक ने कहा, पत्नी बहुत प्रताड़ित करती थी, जिससे छुटकारा पाने के लिए कोर्ट में अपील की थी और दो साल केस चलने के बाद आखिरकार आज उसे तलाक मिल गया है. इस फैसले से वह और उसका पूरा परिवार बेहद खुश है.
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