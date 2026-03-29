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बस्ती में पत्नी से तलाक मिला तो 9 किमी तक दंडवत यात्रा की, पति बोला- परेशान करती थी, अब शांति महसूस कर रहा

युवक ने की दंडवत यात्रा. ( Photo Credit; provided by family members )

बस्ती : सोनहा थाना क्षेत्र में एक गजब मामला सामने आया है. यहां पति अपनी पत्नी से इस कदर परेशान हुआ कि उसने पीछा छुड़ाने के लिए भगवान से मन्नत मांग ली. मन्नत पूरी होने पर अपने गांव से 9 किमी दूर मंदिर तक दंडवत यात्रा की. इस दौरान परिजन ‘जय श्री राम’ और ‘जय बजरंगबली’ के जयकारे लगाते रहे. भानपुर गांव के एक युवक की शादी को दो साल पहले हुई थी. आपसी विवाद और मानसिक तनाव से तंग आकर पति ने पौराणिक मंदिर मां बैड़वा समय माता के दरबार में अरजी लगाई. युवक ने मां से मन्नत मांगी कि यदि उसे पत्नी से छुटकारा मिल गया तो वह घर से मंदिर तक दंडवत यात्रा करेगा. पत्नी ने तलाक मिलने पर युवक ने निर्जला व्रत रखा. (Video Credit; provided by family members)