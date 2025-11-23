जेल से बाहर आते ही हिंदूवादी नेता विपिन पांडे का बड़ा एलान, कालाढूंगी MLA की बढ़ सकती हैं मुश्किलें
हल्द्वानी बवाल मामले में जेल भेजे गए हिंदूवादी नेता विपिन पांडे को जमानत मिलने के बाद उन्होंने बड़ा एलान कर दिया है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 23, 2025 at 7:04 AM IST
हल्द्वानी: हल्द्वानी में प्रतिबंधित पशु के अवशेष मिलने के बाद शुरू हुए बवाल और सोशल मीडिया पोस्ट विवाद में जेल भेजे गए हिंदूवादी नेता विपिन पांडे को कोर्ट से जमानत मिल गई है. जेल से बाहर निकलते ही विपिन पांडे ने बड़ा राजनीतिक एलान कर माहौल गर्मा दिया है. उन्होंने कहा है कि वे आगामी विधानसभा चुनाव हर हाल में कालाढूंगी विधानसभा क्षेत्र से लड़ेंगे.
यह घोषणा उनके समर्थकों के बीच चर्चा का बड़ा विषय बनी हुई है. वर्तमान में कालाढूंगी से भाजपा के वरिष्ठ नेता बंशीधर भगत विधायक हैं और लंबे समय से इस सीट पर कायम हैं. ऐसे में विपिन पांडे के चुनाव लड़ने के एलान के बाद क्षेत्र में राजनीति तेज हो गई है. पूरा मामला 16 नवंबर से शुरू हुआ था जब हल्द्वानी के उजाला नगर क्षेत्र में प्रतिबंधित पशु के अवशेष मिलने से स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया.
हिंदूवादी संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया, इस दौरान अराजक तत्वों द्वारा कुछ दुकानों में तोड़फोड़ भी की गई. माहौल बिगड़ता देख पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा और स्थिति को नियंत्रण में लाया गया. इसके बाद हल्द्वानी बनभूलपुरा पुलिस ने 40 से 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया. जांच आगे बढ़ी तो 19 नवंबर को तीन हिंदूवादी नेताओं के खिलाफ सोशल मीडिया में आपत्तिजनक पोस्ट अपलोड करने का मामला सामने आया. हल्द्वानी कोतवाली पुलिस ने इसी केस में 20 नवंबर को हिंदूवादी नेता विपिन पांडे को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया.
कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था. विपिन पांडे के अधिवक्ताओं ने हल्द्वानी CJM कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की. सुनवाई के दौरान उनकी कानूनी टीम ने मजबूती से पक्ष रखे जाने के बाद कोर्ट ने पांडे को अंतरिम जमानत (Anticipatory/Additional Bail) प्रदान कर दी. जेल से छूटने के बाद विपिन पांडे ने कहा कि वह हिंदू समाज के मुद्दों पर पहले भी मुखर रहे हैं और आगे भी रहेंगे.
इसी बीच उन्होंने यह बड़ा राजनीतिक एलान कर दिया कि मैं 2027 का विधानसभा चुनाव कालाढूंगी से लड़ूंगा, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, मैं पीछे नहीं हटूंगा. उनके इस बयान से कालाढूंगी क्षेत्र की राजनीति में नई हलचल शुरू हो गई है. समर्थक जहां इसे एक नए नेतृत्व के उभरने के तौर पर देख रहे हैं, वहीं राजनीतिक विश्लेषक इसे आने वाले समय का बड़ा मुकाबला मान रहे हैं.
पढे़ं- हल्द्वानी बनभूलपुरा भड़काऊ पोस्ट मामला, एक हिंदूवादी नेता गिरफ्तार, 3 के खिलाफ केस दर्ज
पढे़ं- हल्द्वानी बवाल पर 40 से 50 अज्ञात उपद्रवियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, जांच तेज