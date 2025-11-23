ETV Bharat / state

जेल से बाहर आते ही हिंदूवादी नेता विपिन पांडे का बड़ा एलान, कालाढूंगी MLA की बढ़ सकती हैं मुश्किलें

हल्द्वानी: हल्द्वानी में प्रतिबंधित पशु के अवशेष मिलने के बाद शुरू हुए बवाल और सोशल मीडिया पोस्ट विवाद में जेल भेजे गए हिंदूवादी नेता विपिन पांडे को कोर्ट से जमानत मिल गई है. जेल से बाहर निकलते ही विपिन पांडे ने बड़ा राजनीतिक एलान कर माहौल गर्मा दिया है. उन्होंने कहा है कि वे आगामी विधानसभा चुनाव हर हाल में कालाढूंगी विधानसभा क्षेत्र से लड़ेंगे.

यह घोषणा उनके समर्थकों के बीच चर्चा का बड़ा विषय बनी हुई है. वर्तमान में कालाढूंगी से भाजपा के वरिष्ठ नेता बंशीधर भगत विधायक हैं और लंबे समय से इस सीट पर कायम हैं. ऐसे में विपिन पांडे के चुनाव लड़ने के एलान के बाद क्षेत्र में राजनीति तेज हो गई है. पूरा मामला 16 नवंबर से शुरू हुआ था जब हल्द्वानी के उजाला नगर क्षेत्र में प्रतिबंधित पशु के अवशेष मिलने से स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया.

हिंदूवादी नेता विपिन पांडे ने चुनाव लड़ने का किया एलान (Video-ETV Bharat)

हिंदूवादी संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया, इस दौरान अराजक तत्वों द्वारा कुछ दुकानों में तोड़फोड़ भी की गई. माहौल बिगड़ता देख पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा और स्थिति को नियंत्रण में लाया गया. इसके बाद हल्द्वानी बनभूलपुरा पुलिस ने 40 से 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया. जांच आगे बढ़ी तो 19 नवंबर को तीन हिंदूवादी नेताओं के खिलाफ सोशल मीडिया में आपत्तिजनक पोस्ट अपलोड करने का मामला सामने आया. हल्द्वानी कोतवाली पुलिस ने इसी केस में 20 नवंबर को हिंदूवादी नेता विपिन पांडे को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया.