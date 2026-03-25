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हरीश राणा के अंतिम संस्कार के बाद सोसाइटी में गमगीन हुआ माहौल, पिता ने लोगों से कहा - कोई रोएगा नहीं

सोसाइटी के लोगों ने बताया अंतिम संस्कार के समय हरीश के पिता अशोक राणा ने लोगों को ढांढस बंधाया. साथ ही न रोने को कहा.

हरीश राणा की सोसाइटी में गमगीन माहौल
हरीश राणा की सोसाइटी में गमगीन माहौल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : March 25, 2026 at 1:40 PM IST

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नई दिल्ली/गाजियाबाद: हरीश राणा ने नई दिल्ली स्थित एम्स में मंगलवार शाम अंतिम सांस ली, जिसके बाद बुधवार ग्रीन पार्क स्थित शमशान घाट में अंतिम संस्कार किया गया. इस दौरान सभी ने उन्हें नम आंखों से विदाई दी. वहीं पिता के चेहरे पर बेटे को अंतिम विदाई देने का गम साफ नजर आया. अंतिम संस्कार के बाद सोसाइटी में सन्नाटा पसर गया.

हरीश राणा के भाई आशीष के मित्र और सोसाइटी के निवासी तेजस चतुर्वेदी ने बताया, कल देर रात ही सोसाइटी के ग्रुप के माध्यम से हमें सूचना मिली थी कि ग्रीन पार्क स्थित श्मशान घाट में हरीश राणा का अंतिम संस्कार किया जाएगा. हरीश राणा के पिता अशोक राणा का व्यवहार बहुत अच्छा है. उन्होंने कभी किसी से मदद नहीं मांगी और वह बहुत खुद्दार किस्म के व्यक्ति हैं. आज हमारे लिए बहुत दुख का दिन है. हरीश राणा का परिवार अंतिम संस्कार करने के बाद सोसाइटी वापस आ चुका है. अंतिम संस्कार के वक्त हरीश राणा के पिता अशोक राणा ने सभी लोगों से अपील की कि कोई रोएगा नहीं.

लोगों ने अंतिम संस्कार के बाद जताया दुख (ETV Bharat)

बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल: सोसाइटी के रहने वाले मयंक कौशिक भी अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए ग्रीन पार्क स्थित श्मशान घाट पहुंचे थे. उन्होंने बताया कि आज सोसाइटी के लिए बहुत ही दुख का दिन है. बड़ी संख्या में लोग अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए गए थे. इस दुख की घड़ी में पूरी सोसाइटी हरीश राणा के परिवार के साथ खड़ी हुई है.

बहुत दुख का दिन: सोसाइटी के एक अन्य निवासी प्रबुद्ध ने बताया कि हरीश राणा के परिवार से उनके पांच साल से अधिक के संबंध हैं. माम चुनौतियों के बावजूद भी हरीश राणा के पिता अशोक राणा ने कभी भी हिम्मत नहीं हारी. कई बार सोसाइटी के लोगों ने मदद करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मना कर दिया. अपनी तमाम परेशानियों के बावजूद भी अशोक राणा सब की मदद करने के लिए खड़े रहते हैं. आज हमारे लिए बहुत दुख का दिन है. हम अंतिम संस्कार करवाकर वापस लौट कर आए हैं. बार-बार आंखों के सामने हरीश का चेहरा आ रहा है. 65 साल की उम्र पाठ कर चुके हरीश राणा के पिता अशोक राणा तमाम चुनौतियों और परेशानियों के बावजूद भी ना ही टूटे और ना ही हिम्मत हारी.

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