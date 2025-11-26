ETV Bharat / state

परिवार छोड़ चुका था मिलने की उम्मीद, चार साल बाद हिमाचल में परिवार से ऐसे मिला बिहार का मनोहर

मनोहर के मिलने की खबर सुनते ही उसका परिवार हरियाणा के झज्जर से मंगलवार को पांवटा साहिब पहुंचा. संजय कंवर ने जैसे ही मनोहर की पत्नी सुनिता देवी, बेटे उजीत कुमार और राज सिंघानिया के सामने लाया पूरा परिवार भावुक हो गया. उनके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था. पांवटा साहिब थाने के बाहर खड़ा हर शख्स इस मिलन को देखकर भावुक हो गया.

24 नवंबर की सुबह संजय कंवर उसे पांवटा साहिब ले आए. यहां बातचीत में उसने अपना नाम मनोहर और बिहार के नालंदा का निवासी बताया. इसके बाद संजय कंवर ने गूगल के माध्यम से नालंदा के एसपी का मोबाइल नंबर ढूंढा और उसके बाद डीएसपी का मोबाइल नंबर लिया. डीएसपी ने संबंधित पुलिस थाने को संजय कंवर का मोबाइल नंबर दिया, इसके तुरंत बाद संबंधित पुलिस थाना के एसएचओ अनिल सिंह का संजय कंवर को फोन आया और व्यक्ति के बारे में पूरी जानकारी ली. थाना प्रभारी से बात करने के दो घंटे में ही मनोहर के घर से उनके चाचा विश्वेश्वर दास का फोन संजय कंवर को आया, उसके बाद उनके बेटे उजीत का फोन आया. फोन पर वीडियो कॉल के माध्यम से परिवार ने मनोहर से बातचीत की और उसे पहचान लिया. बातचीत में पता चला कि मनोहर का परिवार हरियाणा के झज्जर का रहने वाला है और ईंट भट्टे पर काम करता है. मनोहर भी यहीं से लापता हुआ था.

दरअसल पांवटा साहिब हिमाचल प्रदेश का सीमांत शहर है और यहां उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा लगती है. कई मानसिक रूप से परेशान लोग यहां भटकते हुए पहुंच जाते हैं. मनोहर भी भटकता हुआ पांवटा साहिब के सतौन पहुंच गया था. संजय कंवर ने बताया कि मुझे 23 नवंबर की शाम को सतौन से एक फोन आया कि पांवटा साहिब की तरफ से एक मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति पैदल सतौन बस स्टैंड के पास पहुंचा है. इसके बाद मैं सतौन पहुंचा. इसके बाद लावारिस हालत में घूम रहे शख्स को खाना खिलाया और उसे सतौन में ठहरा दिया.

पांवटा साहिब: समाजसेवी संजय कंवर ने एकबार फिर बिछड़े हुए को उसके परिवार से मिला दिया, जैसे ही परिवार और मनोहर की नजरें एक दूसरे मिली सबकी आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि परिवार ने सोचा था कि वो मनोहर को खो चुका है और शायद ही उसे दोबारा देख पाएं, लेकिन संजय कंवर ने इस परिवार को उसकी खुशियां लौटा दी. चार साल बाद जैसे ही मनोहर का परिवार उससे मिला पुलिस थाना पांवटा साहिब के बाहर माहौल भावुक हो गया. पत्नी और बच्चों के आंसू आंखों से रुक नहीं रहे थे.

पुलिस को देख घबरा गया था परिवार

मनोहर की पत्नी सुनीत देवी ने बताया कि 'कुछ साल पहले मनोहर मानसिक रूप से बीमार होने के बाद चार साल पहले अचानक घर से लापता हो गया था. परिवार ने ढूंढने का बहुत प्रयास किया, लेकिन कोई पता नहीं चल पाया, जैसे ही 24 नवंबर की दोपहर को पुलिस टीम हमारे घर पहुंचीं तो पहले हम पुलिस को देखकर घबरा गये थे, लेकिन जैसे ही पुलिस ने बताया कि मनोहर हिमाचल प्रदेश पहुंचा है. फिर पुलिस टीम ने फोन पर संजय कंवर से बात करवाई और बताया कि मनोहर सुरक्षित है. उसके बाद परिवार और रिश्तेदारों में खुशी का ठिकाना नहीं रहा. हम इनसे दोबारा मिले हैं. इसकी हमें बहुत खुशी है.'

मनोहर को लेने पहुंचा परिवार (ETV Bharat)

कौन हैं समाजसेवी संजय कंवर

आखिरकार संजय कंवर ने पांवटा साहिब के थाना प्रभारी कुलवंत कंवर की मौजदूगी में मनोहर को उनके परिजनों के सुपुर्द किया. संजय मूल रूप से सिरमौर जिले की शिलाई विधानसभा क्षेत्र के गांव कांटी के रहने वाले हैं. वह बीते कई सालों से पांवटा साहिब में समाजसेवी के तौर पर काम कर रहे हैं. वो लगातार मानसिक रूप से परेशान और सड़कों पर लावारिस की तरह घूम रहे लोगों को उनके परिवार से मिलवाने का बीड़ा उठाए हुए हैं. सालों से लापता लोगों को उनके परिवार से मिलवा चुके हैं. परिवार इन लोगों के मिलने की उम्मीद खो चुके थे, जिन लोगों के परिवार का पता नहीं चल पाता उन्हें अपना घर आश्रम, भरतपुर, राजस्थान में पहुंचा देके हैं. पांवटा से भरतपुर जाने के लिए 15 से 16 हजार रुपये का खर्च आता है. इसे वो अपने दोस्त और दूसरे समाज सेवी लोगों के साथ मिलकर उठाते है. संजय कंवर कई बेसहारा लोगों को पेंशन भी लगवा चुके हैं.

मनोहर को देख परिवार हुआ भावुक (ETV Bharat)

ऐसे आया बेसहरा लोगों की मदद का ख्याल

2015 में मेरे भांजे का एक्सिडेंट हो गया था. इस दौरान में पीजीआई चंडीगढ़ में दो ढाई महीने रहा. पीजीआई में लंगर बाबा लोगों को खाना खिलाते थे. हम भी वहां खाना खाने चले जाते थे. इसी दौरान मुझे भी भूखे प्यासे और बेसहारा लोगों की मदद करने का विचार आया. इसके बाद हमने पांवटा साहिब से एक व्यक्ति को 2015 में रेस्क्यू किया और उसे उसके परिवार से मिलवाने में कामयाब रहे. इसके बाद ये सफर जारी है.-संजय कंवर

24 साल बाद संजय मांझी को परिवार से मिलवाया

इसी साल संजय कंवर ने बिहार के सुरेंद्र मांझी को 24 साल बाद परिवार से मिलवाया. ऐसे ही सात साल बाद बिहार के मुकेश को उसके परिवार से संजय ने मिलवाया, जिन लोगों को संजय कंवर ने उनके परिवार से मिलवाया है वो मानसिक रोगी थी और सालों पहले घर से लापता था. ये लोग कूढ़े के ढेर से खाना उठाते थे और बस स्टैंड, नदी नालों, दुकानों के किनारे बिना किसी सहारे के दयनीय हालत में रह रहे थे.

चार साल परिवार से मिला मनोहर (ETV Bharat)

एसडीएम ने की तारीफ

उधर, SDM गुंजित सिंह चीमा ने संजय कंवर के प्रयासों की सराहना की कहा कि 'ये कोई पहला मौका नहीं है, जब कोई मानसिक रूप से परेशान व्यक्ति अपने परिजन से मिला हो. अब तक तक़रीबन 80 लोगों को संजय कंवर या तो सुरक्षित स्थान पर पहुंचा चुके हैं या अपने परिजनों से मिलवा चुके हैं. आम जनता से अपील है कि मानसिक रूप से परेशान कोई भी व्यक्ति आपको दिखे तो ज़रूरी नहीं कि हम सिर्फ़ सरकार और प्रशासन के भरोसे बैठें. हम और आप आगे आ कर इन लोगों से प्यार से बात करें, खाना खिलाएं, हो सकता है आपके छोटे से प्रयास से किसी को नया जीवन मिल सके.'

एसडीएम गुंजित चीमा ने कहा कि ऐसे मामलों में हम कोशिश करते हैं कि पीड़ित व्यक्ति के घर वालों से संपर्क करें. सबसे पहले वहां के प्रशासन से संपर्क किया जाता है और फिर लोकल थाने से रवानगी को लेकर रिपोर्ट तैयार की जाती है, ताकि ये पता चल सके कि क्या कोई व्यक्ति आपराधिक मामलों में शामिल तो नहीं था.

