नंबर खोया पर रिश्ता नहीं: चार साल बाद हुआ मुंहबोले भाई-बहन का मिलन
ईटीवी भारत पर देखा वीडियो तो गाजीपुर से हमीरपुर आकर बहन ने एसडीएम भाई को बांधी राखी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 29, 2026 at 9:12 AM IST
हमीरपुर: चार साल से न मुलाकात हुई, न फोन पर बातचीत. अचानक ईटीवी भारत पर मुंहबोले भाई का वायरल वीडियो देखा तो गाजीपुर की 65 वर्षीय लक्ष्मीना की पुरानी यादें ताजा हो गईं. उन्होंने इस बार रक्षाबंधन पर भाई को राखी बांधने का फैसला किया और गाजीपुर से हमीरपुर पहुंच गईं. सदर तहसील में एसडीएम अभिषेक कुमार की कलाई पर राखी बांधते समय दोनों भावुक हो गए.
4 साल बाद बंधवाई राखी, दोनों हुए भावुक!: सदर तहसील में एसडीएम अभिषेक कुमार को सामने देखते ही लक्ष्मीना भावुक हो गईं. उन्होंने भाई की कलाई पर राखी बांधी. चार साल बाद हुई इस मुलाकात में एसडीएम भी अपनी भावनाएं नहीं रोक सके. उन्होंने बताया कि उनकी एक बहन विदेश में रहती हैं. लक्ष्मीना के रूप में उन्हें बहन का अपनापन मिला है.
चार साल से बहन से संपर्क नहीं हो पाया था. संपर्क नंबर नहीं होने के कारण बातचीत भी नहीं हो सकी. अचानक वह राखी लेकर सामने आईं तो पुरानी यादें ताजा हो गईं.- अभिषेक कुमार, एसडीएम
SDM भाई और बुजुर्ग बहन का अनोखा रिश्ता!: गाजीपुर जिले के जरगो खास गांव की रहने वाली लक्ष्मीना की वर्ष 2022 में एसडीएम अभिषेक कुमार से मुलाकात हुई थी. उस समय वह अपनी विरासत से जुड़ी समस्या लेकर उनके पास पहुंची थीं. एसडीएम ने उनकी समस्या सुनी और समाधान कराया. इसके बाद रक्षाबंधन पर लक्ष्मीना राखी लेकर उनके पास पहुंचीं और उन्हें अपना भाई मानते हुए राखी बांधी. एसडीएम ने भी उनकी राखी स्वीकार कर ली. इसके बाद दोनों के बीच मुंहबोले भाई-बहन का रिश्ता बन गया.
नंबर खोया पर रिश्ता नहीं: समय के साथ एसडीएम का तबादला दूसरे जिलों में हो गया. दोनों के बीच संपर्क नंबर नहीं होने के कारण करीब चार साल तक बातचीत नहीं हो सकी. इस दौरान मुलाकात भी नहीं हुई. फिर हमीरपुर कलक्ट्रेट में धरना-प्रदर्शन के दौरान एसडीएम अभिषेक कुमार का बच्चों को समझाते हुए वीडियो सामने आया. यह वीडियो ईटीवी भारत पर भी प्रसारित हुआ और वायरल हुआ. टीवी पर वीडियो देखते समय लक्ष्मीना की नजर अपने मुंहबोले भाई पर पड़ी तो उन्होंने उन्हें पहचान लिया. चार साल बाद भाई को अचानक टीवी पर देखकर लक्ष्मीना ने तय किया कि इस बार रक्षाबंधन पर वह उनसे मिलने जरूर जाएंगी. इसके बाद वह राखी लेकर गाजीपुर से हमीरपुर पहुंचीं.
रक्षाबंधन पर हुए इस मिलन ने यह दिखाया कि रिश्ते केवल खून के नहीं होते. कभी-कभी किसी की मदद के दौरान बना भरोसा और अपनापन भी ऐसा रिश्ता बना देता है, जिसे सालों की दूरी कमजोर नहीं कर पाती.
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