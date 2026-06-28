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सड़क हादसे में 4 भाइयों की हुई थी मौत, 24 घंटे में 25.27 लाख जुटाकर भामाशाहों ने परिवार को दिए

बाड़मेर: सड़क हादसे में चार भाइयों की मौत के बाद भामाशाहों ने महज 24 घंटे में 25 लाख 27 हजार रुपये जुटाकर पीड़ित परिवार की आर्थिक मदद की. जिले के बायतु विधानसभा क्षेत्र की पाटोदी पंचायत समिति के कोडुका गांव में हुए भीषण सड़क हादसे में भँवरलाल मेघवाल के चारों पुत्रों की दर्दनाक मौत हो गई थी. इस घटना के बाद सामाजिक कार्यकर्ता उदाराम मेघवाल की पहल पर क्षेत्र के लोगों ने मानवता की मिसाल पेश की. मात्र 24 घंटे में 64 भामाशाहों के सहयोग से 25 लाख 27 हजार रुपये की राशि एकत्रित की गई.

सामाजिक कार्यकर्ता उदाराम मेघवाल ने बताया कि रविवार को प्रतिनिधिमंडल कोडुका गांव पहुंचा और शोक संतप्त परिवार को एकत्रित सहायता राशि सौंपी. प्रतिनिधिमंडल ने दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित की और परिजनों को सांत्वना दी तथा हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया. इस मौके पर पदमा राम मेघवाल (पूर्व विधायक चौहटन), जिला कांग्रेस कमेटी बाड़मेर के जिलाध्यक्ष लक्ष्मण सिंह चौधरी, जिला प्रमुख महेंद्र चौधरी, उदाराम मेघवाल, पूर्व जिलाध्यक्ष फतेह खां, मोहनलाल हुड्डा, तेजाराम गोदारा, शिव भूपेंद्र मेघवाल, राजबेरा सच्चु खान गाँधी हरपालिया, राधाकृष्ण राजगुरु, मो. रहीम रहुमा खड़ीन सहित कई जनप्रतिनिधि, समाजसेवी और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे.