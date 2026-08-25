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उत्तराखंड की ऑर्गेनिक चाय ने बनाई नई पहचान, 1600 हेक्टेयर में विकसित किया चाय बागान, 4200 लोगों को मिला रोजगार

रामनगर: उत्तराखंड में सरकार चाय उत्पादन को बढ़ावा दे रही है. प्रदेश में चाय विकास बोर्ड के गठन के बाद चाय उत्पादन को एक नई दिशा मिल रही है. वहीं चाय उत्पादन ने पहाड़ों में रोजगार के नए अवसर भी पैदा किए हैं. उत्तराखंड टी बोर्ड के अनुसार करीब 4200 लोगों को चाय उत्पादन से रोजगार मिला है, जिनमें बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हैं. इससे ग्रामीण महिलाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार व आर्थिकी मजबूत होने के साथ ही पलायन रोकने में भी मदद मिल रही है.

वहीं, टी बोर्ड ने करीब 3800 काश्तकारों की भूमि लीज पर लेकर चाय उत्पादन को बढ़ावा दिया है. अब चाय के बागानों को पर्यटन से जोड़ने की दिशा में भी काम किया जा रहा है. टी टूरिज्म के तहत पर्यटकों को चाय बागानों की प्राकृतिक खूबसूरती और चाय उत्पादन की प्रक्रिया से रूबरू कराया जा रहा है. उत्तराखंड की पहाड़ियों में तैयार हो रही ऑर्गेनिक चाय अब रोजगार, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पर्यटन तीनों को मजबूत करने का जरिया बन रही है. आने वाले समय में चाय उत्पादन का विस्तार प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में पलायन रोकने की दिशा में अहम भूमिका निभा सकता है.