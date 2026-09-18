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Ground report: बाढ़ का पानी उतरा, पर बढ़ी मुश्किलें, कीचड़, बीमारी और भूख से जूझ रहे लोग

बाढ़ अचानक से आई, घर में पानी घुस गया. इसके बाद हम लोगों के पास कोई साधन नहीं था. हम लोग खुद को बचाने के लिए हाईवे पर चले गए. सरकार को जो करना चाहिए, वह हम लोगों के लिए नहीं किया. किसी को तिरपाल मिला, किसी को नहीं मिला. खाने-पीने की भी समस्या रही. प्रशासन की ओर से ऐसा खाना दिया जा रहा था, जिस खाने को मवेशी भी नहीं खाई. जब इसका विरोध किया तो खाना बांटने वाले ने कहा- "खाना है तो खाओ..नहीं तो बोलो किचन बंद करते हैं."

"स्वास्थ्य शिविर में सिर्फ बुखार और फुंसी की दवा मिल रही है. बाकी अन्य कोई दवा नहीं है. सम्राट चौधरी आए हैं तो रंग-बिरंग की दवा लाई गई है. इसके अलावा अन्य दिन कोई दवा नहीं रहती है. बाढ़ का पानी खत्म होने के बाद मच्छर का प्रकोप बढ़ गया है." -तूफानी व्यास, बाढ़ पीड़ित

पटना के बाढ़ प्रभावित इलाकों में लगे स्वास्थ्य शिविर में पहुंचे तूफानी व्यास सरकार के प्रति गुस्से में हैं. कहते हैं कि शिविर में बुखार और फुंसी के अलावा कोई दवा नहीं मिलती. स्वास्थ्य शिविर के हालात काफी खराब हैं. सरकार बाढ़ पीड़ितों के लिए कुछ नहीं कर रही. जब पानी था, तब भी परेशान थे और आज पानी खत्म हो गया है, तब भी परेशान हैं.

नकटा दियारा निवासी टेनिस राय बताते हैं कि, वापस भेजने से पहले इलाके में साफ-सफाई, जल निकासी, दवा या आवश्यक छिड़काव और पीने के पानी की व्यवस्था होनी चाहिए थी. उनका कहना है कि टेंट हटने के बाद अब उनके पास वापस अपने घर जाने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है.

"गांव में अभी भी कीचड़ और जलजमाव की स्थिति बरकरार है, लेकिन उन्हें उसी परिस्थिति में लौटना मजबूरी है. सरकार की ओर से राहत शिविर हटा लिया गया है" -सुरेंद्र यादव, बाढ़ पीड़ित, नकटा दियारा

नकटा दियारा की रहने वाली सोनी देवी बताती हैं कि सरकार के तरफ से जो खाना बांटा जाता है वो भी उन तक नहीं पहुंच पाता है. क्योंकि लोगों का हुजूम उन तक पहुंचने से पहले ही खाना लूट लेते हैं. अगर प्रशासन खाना बांटने के क्रम में साथ रहा तभी खाना उन्हें नसीब हो पाता है. सुरेंद्र यादव बताते हैं कि राहत शिविर से अब लोगों को जाने के लिए कहा गया है, जिसके बाद उनके पास अब लौटने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है.

"अब वापस अपने गांव लौट रहे हैं. अब सरकार यहां से टेंट उखाड़ रही है. यही वजह है कि वापस बाढ़ से त्रस्त अपने गांव लौट रहे हैं. हालांकि वहां कई परेशानियों से जूझना होगा, लेकिन लौटने के अलावा कोई चारा नहीं है." -बच्चा राय, बाढ़ पीड़ित, नकटा दियारा

पटना के नकटा दियारा के रहने वाले बच्चा राय बताते हैं कि सबसे बड़ी समस्या, बाढ़ का पानी निकलते ही प्रशासन और सरकार की ओर से लगाई गई राहत शिविर को भी हटा दिया जाता है. ऐसे में लोगों के सामने वापसी के अलावा कोई चारा नहीं रहता. वही कीचड़ और सड़े हुए छप्पर के घर में लौटना पड़ता है. मच्छर का प्रकोप, गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ता है.

पटना: बिहार में बाढ़ लोगों के लिए दोहरी मार लेकर आती है. एक मार जब बाढ़ आती है. दूसरी मार बाढ़ का पानी घरों से निकलने के बाद पड़ती है. बाढ़ में लोग घर छोड़कर किसी तरह ऊंचे स्थान पर गुजारा कर लेते हैं, लेकिन बाढ़ का पानी निकलने के बाद उसी घर में लौटना सबसे बड़ी समस्या है. क्योंकि घर ध्वस्त हो जाते हैं. कीचड़ और जलजमाव की स्थिति रहती है.

कृष्ण महतो लोकगीत की एक पक्ति गाते हुए कहते हैं- "गंगा-सोन -भद्र माता, तीनों जानी जोड़लन नाता, घरे-आंगना में थाहा पानी, छप्पर पर बैठल बानी, चूटि-पिपड़ी काटकर देहिया फुलावा तारी ए गंगा जी, आगे-आगे गईया जाई, पीछे से बछरुआ, हमनी के दुखवा देखने वाला कोई नाही."

ऊंचे स्थान पर बाढ़ पीड़ितों का डेरा (ETV Bharat)

"अब पानी खत्म हो गया है. इसके बाद बीमारी फैलेगी. ऊपर कड़ी धूप और नीचे गंदा पानी. इससे तो बीमारी फैलना तय है. पहले बाढ़ में समस्या थी. अब बाढ़ के बाद भी समस्या हो रही है." -कृष्ण महतो, बाढ़ पीड़ित

बिहार में तांडव मचाने वाली नदियां

बिहार हर साल यही स्थिति होती है. पहले नेपाल से आने वाली कोसी, गंडक, बागमती, कमला बलान, महानंदा और घाघरा जैसी उत्तर बिहार की नदियां, तथा झारखंड व मध्य प्रदेश से आने वाली सोन, पुनपुन, फल्गु और कीउल जैसी दक्षिण बिहार की नदियां अपने जलस्तर में अचानक वृद्धि और तटबंध टूटने के कारण हर साल राज्य में विनाशकारी बाढ़ और भारी तबाही लाती है. इसके बाद जब बाढ़ खत्म होती है, तो वही इलाका बीमारियों का घर बन जाता है.

बाढ़ प्रभावित इलाका

इस बार बिहार के 15 जिलों के 87 प्रखंड में बाढ़ ने तबाही मचाई है. 87 प्रखंड की 575 पंचायत में 47.92 लाख लोग प्रभावित हुए हैं. पटना, भोजपुर, सारण, वैशाली, भागलपुर, बेगूसराय, बक्सर, समस्तीपुर, मुंगेर, कटिहार, लखीसराय, खगड़िया, पूर्णिया आदि जिले बाढ़ प्रभावित हुए हैं.

पटना के बिंद टोली इलाके में भी पानी का स्तर कम हुआ है, लेकिन लोगों की परेशानी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है. घरों के आसपास जमा कीचड़ को हटाने के लिए लोग खुद जुटे हुए हैं. कई परिवार गंगा से निकली बालू को अपने हाथों से उठाकर घरों को ऊंचा करने और रहने लायक बनाने की कोशिश कर रहे हैं. बाढ़ का पानी उतरने के बाद भी लोग पूरी तरह चैन की सांस नहीं ले पा रहे हैं.

बाढ़ के पानी निकासी के बाद की स्थिति (ETV Bharat)

बाढ़ के बाद होने वाली बीमारी

पानी उतरने के बाद जगह-जगह कीचड़, गंदगी और जलजमाव ने नई परेशानियां खड़ी कर दी हैं. घर लौट रहे लोगों के सामने साफ-सफाई, पीने के पानी और मच्छरों से बचाव की चुनौती है. स्वास्थ्य शिविरों में चर्म रोग और कीड़े-मकोड़ों के काटने के मामले भी पहुंच रहे हैं, जबकि डॉक्टरों ने जलजमाव वाले इलाकों में डेंगू-मलेरिया के खतरे को लेकर सतर्क रहने की बात कही है.

बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों की स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों को देखते हुए राहत शिविर के साथ स्वास्थ्य राहत शिविर भी लगाया गया है. यहां तैनात डॉक्टरों का कहना है कि जिन इलाकों से बाढ़ का पानी उतर रहा है, वहां जलजमाव और गंदगी के कारण आने वाले दिनों में डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है.

हालांकि फिलहाल शिविर में डेंगू से पीड़ित कोई मरीज सामने नहीं आया है, लेकिन चर्म रोग, खुजली और कीड़े-मकोड़ों के काटने जैसी छोटी-मोटी स्वास्थ्य समस्याओं से परेशान लोग इलाज के लिए पहुंच रहे हैं.

बाढ़ के पानी निकासी के बाद की स्थिति (ETV Bharat)

"ऐसे मरीजों का समुचित इलाज किया जा रहा है, लेकिन पानी उतरने के बाद प्रभावित इलाकों में साफ-सफाई, जलजमाव हटाने और मच्छर नियंत्रण पर विशेष ध्यान देना जरूरी है." -डॉक्टर विभु राय, सदर अस्पताल पटना

सरकार की ओर से व्यवस्था

बाढ़ के दौरान गंगा के दियारा इलाके, खासकर नकटा दियारा के लोगों के घर और झोपड़ियां पानी में डूब गई थीं. रहने का ठिकाना नहीं बचा तो इन परिवारों को पटना के जेपी गंगा पथ के आसपास ऊंचे स्थान पर टेंट लगाकर रहने की व्यवस्था की गई थी. लोगों के साथ उनके मवेशियों के लिए भी अस्थायी ठिकाना बनाया गया था. अब गंगा का पानी कुछ कम होने के बाद इन परिवारों को वापस अपने इलाके में भेजा जा रहा है.

बाढ़ के पानी निकासी के बाद की स्थिति (ETV Bharat)

अस्थायी टेंट हटाए जाने के बाद परिवार अपने घरों की ओर लौट तो रहे हैं, लेकिन वहां की स्थिति अभी पूरी तरह रहने लायक नहीं बताई जा रही है. मवेशियों के सामने भी बड़ा संकट है. जिस जगह पानी उतरने के बाद कीचड़ और गंदगी जमा है, वहां पशुओं को रखने के लिए सुरक्षित और सूखी जगह तलाशना लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है.

बिन्दटोली के ही रहने वाले लोग कहते हैं कि प्रभावित इलाकों में स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंचकर स्थिति का जायजा ले, साफ-सफाई कराई जाए और जरूरत के अनुसार दवा का छिड़काव कराया जाए. साथ ही लोगों के लिए सुरक्षित पेयजल की व्यवस्था भी की जाए.

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