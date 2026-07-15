सूरजी की मौत भी नहीं जगा पायी व्यवस्था की संवेदना, पांच साल बाद भी नहीं बदले लक्ष्मीबथान गांव के हालात
सूरजी की मौत के पांच साल बाद भी गिरिडीह जिले के लक्ष्मीबथान गांव मूलभूत सुविधा से वंचित है. संवाददाता अमरनाथ सिन्हा की रिपोर्ट.
Published : July 15, 2026 at 12:00 PM IST
गिरिडीह: आदिवासी-मूलवासी के उत्थान का दावा तो हर राजनीतिक दल करता रहा है. लेकिन इनकी स्थित को समझने तथा परेशानी को दूर करने की नीयत ही शायद नहीं है. यही कारण है कि गिरिडीह के अलग-अलग हिस्से से खासकर आदिवासी गांव से कई दफा चारपाई पर मरीज को ले जाने की तस्वीर सामने आती रहती है. तस्वीर सामने आने के बाद अधिकारी के साथ-साथ जनप्रतिनिधि पहुंचते हैं. गांव वालों को भरोसा दिया जाता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा. लेकिन होता कुछ नहीं है. वादा और भरोसा सिर्फ फाइलों में सिमट कर रह जाता है.
पांच साल पहले अस्पताल ले जाते गर्भवती की हुई थी मौत
कुछ ऐसा ही वादा गिरिडीह के तिसरी प्रखंड के लक्ष्मीबथान गांव के लोगों से उस वक्त किया गया था, जब गांव की सूरजी और उसके नवजात की मौत हो गई थी. फरवरी 2021 को सूरजी को प्रसव पीड़ा हुआ. दर्द बढ़ा तो बैचैनी बढ़ गई. दर्द से वह तड़पने लगी. घरवाले, गांव के बड़े बुजुर्ग सभी परेशान हो गए. चूंकि सूरजी जिस गांव में रहती थी, वहां तक सड़क ही नहीं है. पहाड़-पथरीला, उबड़-खाबड़ पगडंडी, झाड़-जंगल से होते हुए ही लोग लक्ष्मीबथान से आना-जाना करते हैं.
ऐसे में जब सूरजी को प्रसव पीड़ा हुआ तो चिकित्सक के पास जाने का निर्णय लिया गया. खाट को चार लोगों ने कांधे दिया और पैदल ही गावां सीएचसी के लिए चल दिए. इसी तरह कई घंटे में खाट पर लदी सूरजी को सीएचसी पहुंचाया गया. लोगों को उम्मीद थी सूरजी बच जाएगी और बच्चा भी धरती पर आएगा. लेकिन दर्द से कराहती हुई सूरजी ने दम हो तोड़ दिया था. साथ ही उस बच्चा को भी नहीं बचाया जा सका. घटना सप्ताह भर खबरों की हेडलाइन बनी रही.
फाइलों में सिमटा शासन-प्रशासन का वादा
इस घटना के बाद एसडीएम, बीडीओ, सीओ के साथ कई कर्मी पहुंचे. साथ ही तत्कालीन और मौजुदा नेता प्रतिपक्ष विधायक बाबूलाल मरांडी भी पहुंचे थे. उस वक्त उन्होंने कहा था कि गांव में मोबाइल टावर लगेगा, बिजली पहुंचेगी, हर घर नल से जल पहुंचेगा, गांव तक सड़क बनेगी. लोगों को लगा कि शायद सूरजी की मौत गांव को अलग पहचान दे डाली और गांव में कोई मूलभूत सुविधा से वंचित नहीं रहेगा. मगर 'यहां फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी रहता है, मगर सच्चाई बस किताबी ही रहता है' जैसा मुहावरा सही साबित हुआ है. विकास फाइलों में ही सिमट कर रह गया है.
लक्ष्मीबथान गांव तक सड़क नहीं हैं. सड़क बनने का प्रस्ताव तैयार हुआ, लेकिन वन विभाग से अनुमति नहीं मिली है. अभी भी प्रयास चल रहा हैं.:- मनीष कुमार, तिसरी बीडीओ
विकास में राज्य सरकार नहीं कर रही सहयोग, प्रस्ताव भेजती तो लक्ष्मीबथान जैसे गांव का होता कल्याण: अन्नपूर्णा देवी गांव गिरिडीह मुख्यालय से लगभग सौ किमी दूर बिहार सीमा के नजदीक हैं. ईटीवी भारत की टीम को लगा था कि शायद लक्ष्मीबथान में बहुत कुछ बदल गया होगा. ऐसे में गांव के स्थानीय पत्रकार के साथ ईटीवी भारत की टीम एक बार फिर से यहां पहुंची. इस बार भी लक्ष्मीबथान गांव पहुंचने में वही कष्ट हुआ जो चार वर्ष पहले हुआ था. काफी परेशानी के बाद ईटीवी भारत की टीम गांव पहुंची तो तस्वीर बस पुरानी ही दिखी. यहां एक बदलाव दिखा, यहां इस बार एक बोरिंग और पानी की टंकी दिखी. इसके अलावा सड़क, मकान और बिजली की कहानी वही थी.
योजना का लाभ नहीं, जानकारी भी नहीं
गांव वालों ने बताया कि सूरजी के बाद कई लोगों को खाट पर इलाज के लिए ले जाया गया. गांव के सावना सोरेन समेत अन्य बताते हैं कि पिछले दिनों एक युवक की मौत लू लगने से हो गई. कुछ ग्रामीणों ने बताया कि गांव की ज्यादातर महिलाओं को मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान की राशि नहीं मिलती हैं. लोग बताते हैं कि अबुआ आवास और पीएम आवास भी लोगों को नहीं मिल पा रहा है. गांव के लोग उज्जवला योजना को भी नहीं जानते हैं. साथ ही सड़क की अभाव में बच्चे पांचवी के बाद आगे की पढ़ाई नहीं कर पाते हैं.
क्षेत्र का सांसद मंत्री और विधायक हैं नेता प्रतिपक्ष
बता दें कि लक्ष्मीबथान गांव केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी का कोडरमा संसदीय क्षेत्र में आते हैं. साथ ही बाबूलाल मरांडी भी धनवार विधासभा से लगातार विधायक हैं. ऐसे में यहां के लोग केंद्रीय मंत्री और विधायक के साथ-साथ गिरिडीह के वरीय अधिकारियों से विकास को लेकर लगातार गुहार लगा रहे हैं.
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