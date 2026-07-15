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सूरजी की मौत भी नहीं जगा पायी व्यवस्था की संवेदना, पांच साल बाद भी नहीं बदले लक्ष्मीबथान गांव के हालात

गिरिडीह: आदिवासी-मूलवासी के उत्थान का दावा तो हर राजनीतिक दल करता रहा है. लेकिन इनकी स्थित को समझने तथा परेशानी को दूर करने की नीयत ही शायद नहीं है. यही कारण है कि गिरिडीह के अलग-अलग हिस्से से खासकर आदिवासी गांव से कई दफा चारपाई पर मरीज को ले जाने की तस्वीर सामने आती रहती है. तस्वीर सामने आने के बाद अधिकारी के साथ-साथ जनप्रतिनिधि पहुंचते हैं. गांव वालों को भरोसा दिया जाता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा. लेकिन होता कुछ नहीं है. वादा और भरोसा सिर्फ फाइलों में सिमट कर रह जाता है.

पांच साल पहले अस्पताल ले जाते गर्भवती की हुई थी मौत

कुछ ऐसा ही वादा गिरिडीह के तिसरी प्रखंड के लक्ष्मीबथान गांव के लोगों से उस वक्त किया गया था, जब गांव की सूरजी और उसके नवजात की मौत हो गई थी. फरवरी 2021 को सूरजी को प्रसव पीड़ा हुआ. दर्द बढ़ा तो बैचैनी बढ़ गई. दर्द से वह तड़पने लगी. घरवाले, गांव के बड़े बुजुर्ग सभी परेशान हो गए. चूंकि सूरजी जिस गांव में रहती थी, वहां तक सड़क ही नहीं है. पहाड़-पथरीला, उबड़-खाबड़ पगडंडी, झाड़-जंगल से होते हुए ही लोग लक्ष्मीबथान से आना-जाना करते हैं.

जानकारी देते संवाददाता अमरनाथ सिन्हा (ईटीवी बात)

ऐसे में जब सूरजी को प्रसव पीड़ा हुआ तो चिकित्सक के पास जाने का निर्णय लिया गया. खाट को चार लोगों ने कांधे दिया और पैदल ही गावां सीएचसी के लिए चल दिए. इसी तरह कई घंटे में खाट पर लदी सूरजी को सीएचसी पहुंचाया गया. लोगों को उम्मीद थी सूरजी बच जाएगी और बच्चा भी धरती पर आएगा. लेकिन दर्द से कराहती हुई सूरजी ने दम हो तोड़ दिया था. साथ ही उस बच्चा को भी नहीं बचाया जा सका. घटना सप्ताह भर खबरों की हेडलाइन बनी रही.

फाइलों में सिमटा शासन-प्रशासन का वादा

इस घटना के बाद एसडीएम, बीडीओ, सीओ के साथ कई कर्मी पहुंचे. साथ ही तत्कालीन और मौजुदा नेता प्रतिपक्ष विधायक बाबूलाल मरांडी भी पहुंचे थे. उस वक्त उन्होंने कहा था कि गांव में मोबाइल टावर लगेगा, बिजली पहुंचेगी, हर घर नल से जल पहुंचेगा, गांव तक सड़क बनेगी. लोगों को लगा कि शायद सूरजी की मौत गांव को अलग पहचान दे डाली और गांव में कोई मूलभूत सुविधा से वंचित नहीं रहेगा. मगर 'यहां फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी रहता है, मगर सच्चाई बस किताबी ही रहता है' जैसा मुहावरा सही साबित हुआ है. विकास फाइलों में ही सिमट कर रह गया है.

लक्ष्मीबथान गांव तक सड़क नहीं हैं. सड़क बनने का प्रस्ताव तैयार हुआ, लेकिन वन विभाग से अनुमति नहीं मिली है. अभी भी प्रयास चल रहा हैं.:- मनीष कुमार, तिसरी बीडीओ