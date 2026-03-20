रमजान में कुबूल हुई दुआ: 5 साल बाद अपना घर आश्रम ने मिलाया बिछड़ा भाई, खुशी से नम हुईं आंखें
मौसम खान पहले से मानसिक बीमारी से जूझ रहे थे और उनका इलाज भी चल रहा था, लेकिन कोई खास सुधार नहीं हो रहा था.
Published : March 20, 2026 at 1:31 PM IST
भरतपुर: मानवता, सेवा और उम्मीद की एक मार्मिक मिसाल भरतपुर के अपना घर आश्रम में देखने को मिली, जहां करीब पांच साल से बिछड़ा एक भाई आखिरकार अपने परिवार से मिल गया. यह भावुक मिलन ऐसे समय हुआ, जब रमजान का पवित्र महीना अपने अंतिम पड़ाव पर है. इसी के साथ एक परिवार को अपनी सबसे बड़ी खुशी वापस मिल गई.
आश्रम सचिव वसंत लाल गुप्ता ने बताया कि मौसम खान को नवंबर 2021 में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर स्थित शुक्रताल आश्रम से भरतपुर लाया गया था. उस समय उनकी मानसिक स्थिति बेहद नाजुक थी. वे न तो ठीक से सोच पा रहे थे, न ही किसी को पहचान पा रहे थे. उनकी स्मरण शक्ति लगभग समाप्त हो चुकी थी और वे पूरी तरह असहाय अवस्था में थे. आश्रम में उन्हें लगातार उपचार, देखभाल और स्नेह मिला. धीरे-धीरे उनकी स्थिति में सुधार होने लगा. समय के साथ उन्होंने न केवल सामान्य जीवन की ओर वापसी की, बल्कि आश्रम की गतिविधियों में भी सक्रिय भूमिका निभाने लगे. वे कार्यालय कार्यों में सहयोग करने लगे और एक सामान्य नागरिक की तरह जीवन जीने लगे.
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मिलाया परिवार से: वसंत लाल गुप्ता ने बताया कि अपना घर आश्रम की पुनर्वास प्रक्रिया के तहत जब उनकी पहचान पता करने की कोशिश की गई, तब उनके परिवार तक सूचना पहुंची. इसके बाद उनके भाई मोहम्मद अली और यासीन भरतपुर आश्रम पहुंचे. भाई यासीन ने बताया कि वे उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के निवासी हैं. मौसम खान पहले से मानसिक बीमारी से जूझ रहे थे और उनका इलाज भी चल रहा था, लेकिन कोई खास सुधार नहीं हो रहा था. इसी दौरान वे अचानक घर से लापता हो गए. गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई, लेकिन लंबे समय तक कोई सुराग नहीं मिला.
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रमजान में पूरी हुई दुआ: वसंत लाल ने बताया कि इस कहानी का सबसे भावुक पहलू यह रहा कि मिलन से एक दिन पहले ही मौसम खान आश्रम में बेहद भावुक होकर रो रहे थे और खुदा से दुआ कर रहे थे कि मुझे इस रमजान में किसी तरह घर पहुंचा दो. जैसे उनकी यह पुकार सुन ली गई. अगले ही दिन उनके भाई आश्रम पहुंच गए.
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यह अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत: मिलन के दौरान दोनों भाइयों की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे. मोहम्मद अली और यासीन ने भावुक होकर कहा कि रमजान का महीना सब्र और इबादत का होता है. ऐसे वक्त में अपने बिछड़े भाई से मिलना हमारे लिए अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है. हमें उम्मीद ही नहीं थी कि वह फिर कभी मिलेगा.
यासीन ने आश्रम के प्रति आभार जताते हुए कहा कि जिस तरह यहां उनके भाई को सहारा मिला, इलाज हुआ और नया जीवन मिला, वह उनके लिए जीवनभर यादगार रहेगा. परिवार मौसम खान को आश्रम की जरूरी औपचारिकताएं पूरी कर अपने घर ले गया. उनका इलाज आगे भी जारी रखेगा. साथ ही उन्होंने यह भी संकल्प लिया कि इस ईद पर वे जरूरतमंद लोगों की मदद करेंगे, उन्हें ईदी देंगे और अपने भाई के साथ बाजार जाकर जरूरतमंदों के लिए उपहार भी खरीदेंगे.