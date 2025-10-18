पहले चरण के नामांकन के बाद पटना जिले की 14 सीट पर कुल 211 मैदान में उम्मीदवार, सिर्फ 28 महिला उम्मीदवार
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए पहले चरण के लिए पटना जिले की 14 सीट के लिए कुल 211 उम्मीदवार मैदान में हैं.
Published : October 18, 2025 at 6:30 PM IST
पटना: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण के नामांकन प्रक्रिया शुक्रवार को समाप्त हो गई. निर्वाचन आयोग की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार, पटना जिले की 14 विधानसभा सीटों पर कुल 211 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है. इनमें 183 पुरुष और 28 महिला उम्मीदवार शामिल हैं. जिले के 14 सीट पर एक भी ट्रांसजेंडर उम्मीदवार मैदान में नहीं उतरे हैं और चार विधानसभा सीट ऐसी है जहां एक भी महिला उम्मीदवार नहीं है.
सबसे अधिक नामांकन पालीगंज से: जिले की सभी 14 विधानसभा सीटों में सबसे ज्यादा नामांकन पालीगंज विधानसभा क्षेत्र से हुए हैं, यहां 29 उम्मीदवारों ने पर्चा दाखिल किया है. इस सीट से 26 पुरुष और 3 महिलाएं चुनावी मैदान में हैं. वहीं सबसे कम नामांकन मोकामा से हुए हैं, जहां कुल 9 उम्मीदवार ही नामांकन दाखिल कर सके हैं. इसमें सात पुरुष और दो महिला हैं.
इन चार सीट पर कोई महिला उम्मीदवार नहीं: जिले की चार विधानसभा सीटें बाढ़, बख्तियारपुर, कुम्हरार और विक्रम ऐसी रही हैं, जहां से एक भी महिला उम्मीदवार ने नामांकन दाखिल नहीं किया है. बाढ़ से कुल 12, बख्तियारपुर से 13, कुम्हरार से 19 और विक्रम से 12 उम्मीदवारों ने नामांकन किया, लेकिन इनमें सभी पुरुष उम्मीदवार हैं.
दानापुर और दीघा में अधिक महिला उम्मीदवार: पटना जिले में महिला उम्मीदवारों की सबसे अधिक संख्या दीघा और दानापुर विधानसभा क्षेत्रों से रही. दीघा से कुल 16 उम्मीदवारों में 5 महिलाएं हैं, जबकि दानापुर में 16 नामांकन में से 4 महिलाएं मैदान में हैं. इसके अलावा बांकीपुर, पटना साहिब, मनेर और पालीगंज से तीन-तीन महिला प्रत्याशी चुनावी मैदान में है. मोकामा, फतुहा और मसौढ़ी सीटों से भी 2-2 महिला प्रत्याशी चुनावी समर में हैं. जबकि फुलवारी सीट से एक महिला प्रत्याशी मैदान में है.
14 विधानसभा सीटों पर नामांकन का हाल
|विधानसभा क्षेत्र
|पुरुष
|महिला
|कुल
|मोकामा
|7
|2
|9
|बाढ़
|12
|0
|12
|बख्तियारपुर
|13
|0
|13
|दीघा
|11
|5
|16
|बांकीपुर
|10
|3
|13
|कुम्हरार
|19
|0
|19
|पटना साहिब
|10
|3
|13
|फतुहा
|12
|2
|14
|दानापुर
|12
|4
|16
|मनेर
|12
|3
|15
|फुलवारी
|16
|1
|17
|मसौढ़ी
|11
|2
|13
|पालीगंज
|26
|3
|29
|विक्रम
|12
|0
|12
कुल नामांकन सेट 314, उम्मीदवार 211: निर्वाचन आयोग के अनुसार 211 उम्मीदवारों ने 314 सेट में नामांकन की फाइलें दाखिल की हैं. इनमें 183 पुरुष, 28 महिलाएं और कोई भी ट्रांसजेंडर उम्मीदवार नहीं हैं. पहले चरण के नामांकन की प्रक्रिया 10 अक्टूबर से शुरू हुई थी और 17 अक्टूबर तक चली. अब नामांकन पत्रों की जांच 19 अक्टूबर को होगी और 21 अक्टूबर तक प्रत्याशी नाम वापस ले सकेंगे. इसके बाद ही चुनावी मुकाबले की अंतिम तस्वीर साफ होगी. पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को होना है.
