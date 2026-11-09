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त्योहार के बाद दिल्ली की सड़कों पर बिखरा दिखा कूड़ा, डेम्स कमेटी अध्यक्ष ने बताया कहां आई 'समस्या'

सड़कों पर बिखरा दिखा कूड़ा ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दीपावली के त्योहार के बाद राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में सड़कों और बाजारों के आसपास कूड़े के ढेर जमा दिखा. दिल्ली नगर निगम की डेम्स (DEM​S) कमेटी के अध्यक्ष संदीप कपूर ने बताया कि दीपावली के दौरान अस्थायी दुकानों की संख्या हजारों में पहुंच जाती है. इन दुकानों पर सजावट का सामान, दीये, अगरबत्ती, फूल और अन्य पूजन सामग्री बेची जाती है. त्योहार के बाद इन दुकानों से बड़ी मात्रा में पैकिंग मैटेरियल और अन्य कचरा निकलता है. कई अस्थायी दुकानदारों को कचरे के उचित निस्तारण की जानकारी नहीं होती, जिसके कारण वे इसे सड़कों पर ही छोड़ देते हैं, जिससे इलाकों में कूड़े का फैलाव बढ़ जाता है.

उन्होंने कहा, दीपावली के दौरान सड़कों पर वाहनों का दबाव और जगह-जगह लगने वाले जाम के कारण कूड़ा उठाने वाले वाहनों को भी परेशानी हुई. इसका असर कचरे के परिवहन और उठान पर पड़ा. हालांकि, निगम ने इस चुनौती से निपटने के लिए कूड़ा उठाने और उसके परिवहन की व्यवस्था 24 घंटे जारी रखी. कूड़ा एकत्र करने वाले एफसीटीएस (फिक्स्ड कॉम्पैक्टर ट्रांसफर स्टेशन) भी लगातार खुले रखे गए, ताकि कचरे का निस्तारण प्रभावित न हो.