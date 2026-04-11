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भाजपा से निष्कासन के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह की नई पारी, सुप्रीम कोर्ट में शुरू की वकालत

भोजपुर: आरा के पूर्व सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री राज कुमार सिंह एक बार फिर सुर्खियों में हैं, लेकिन इस बार वजह कोई राजनीतिक बयानबाजी नहीं, बल्कि उनका नया पेशेवर कदम है. भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से निष्कासन के बाद उन्होंने अब देश की सर्वोच्च अदालत, सुप्रीम कोर्ट में वकालत की शुरुआत कर दी है.

आरके सिंह ने पहना काला कोट: राज कुमार सिंह ने स्वयं इस संबंध में सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीर साझा करते हुए जानकारी दी है. उन्होंने लिखा, मैं अब सुप्रीम कोर्ट बार का सदस्य बन गया हूं. मैं हमारे लोकतंत्र और नागरिकों के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए संघर्ष करूंगा.

लोगों ने दी बधाई: उनकी इस घोषणा के बाद राजनीतिक और सामाजिक गलियारों में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है. समर्थक और शुभचिंतक उन्हें नए पेशेवर जीवन की शुरुआत के लिए बधाई दे रहे हैं. वहीं राजनीतिक विश्लेषक इसे उनके सार्वजनिक जीवन के एक नए अध्याय के रूप में देख रहे हैं.

लंबे समय तक राजनीति में सक्रिय: मालूम हो कि राज कुमार सिंह लंबे समय तक राजनीति में सक्रिय रहे हैं और केंद्र सरकार में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं.अब सुप्रीम कोर्ट में वकालत शुरू करना उनके करियर की एक नई दिशा मानी जा रही है.