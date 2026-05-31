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नक्सलवाद खत्म अब पक्की सड़क का इंतजार, बीजापुर के कोत्तापल्ली गांव पहुंचना आज भी मुश्किल

नक्सलवाद खत्म अब पक्की सड़क का इंतजार, बीजापुर के कोत्तापल्ली गांव पहुंचना आज भी मुश्किल

WAITING FOR ROAD IN BIJAPUR
नक्सलवाद खत्म अब पक्की सड़क का इंतजार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 31, 2026 at 3:49 PM IST

3 Min Read
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बीजापुर: सीमावर्ती गांव कोत्तापल्ली आज भी विकास की मुख्यधारा से कोसों दूर खड़ा है. उसूर ब्लॉक की ग्राम पंचायत पुजारी कांकेर के अंतर्गत आने वाले इस आश्रित गांव तक आजादी के इतने वर्षों बाद भी पक्की सड़क नहीं बन पाई है. हैरानी की बात यह है कि गांव के पास से राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है, जो सीधे तेलंगाना को जोड़ता है, लेकिन कोत्तापल्ली तक पहुंचने के लिए आज भी ग्रामीणों को कच्चे, पथरीले और जोखिम भरे रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है. गर्मी और र्दी में तो किसी तरह लोग यहां से निकल जाते हैं, लेकिन बारिश के मौसम में यहां से गुजरना जान जोखिम में डालने के बराबर है.

नक्सलवाद खत्म अब पक्की सकड़ का इंतजार

ग्रामीणों को किसी भी शासकीय कार्य के लिए ब्लॉक मुख्यालय आवापल्ली तक पहुंचने में लगभग 52 किलोमीटर का लंबा सफर तय करना पड़ता है. बारिश के दिनों में स्थिति और भी भयावह हो जाती है, जब नदी-नाले उफान पर होते हैं और लोग अपनी जान जोखिम में डालकर आवागमन करने को मजबूर होते हैं.

नक्सलवाद खत्म अब पक्की सड़क का इंतजार (ETV Bharat)

कोत्तापल्ली के लोगों ने सुनाई तकलीफ

कोत्तापल्ली के नागेश कुमार कहते हैं, ''आज तक न तो कोई प्रशासनिक अधिकारी गांव का हाल जानने पहुंचा और न ही किसी जनप्रतिनिधि ने यहां की समस्याओं पर ध्यान दिया. वर्ष 2017 में एक बार शिविर का आयोजन जरूर हुआ था, लेकिन उसके बाद से स्थिति जस की तस बनी हुई है. हालांकि, पहले इस क्षेत्र में नक्सलियों का प्रभाव था, लेकिन अब जब बस्तर को नक्सल मुक्त घोषित किया जा चुका है, तब भी विकास कार्यों में कोई तेजी नहीं आई है. गांव में बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, सड़क और मोबाइल नेटवर्क जैसी बुनियादी सुविधाएं आज भी नदारद हैं.''

तेलंगाना के पुसगुप्फा तक सड़क निर्माण पूरा

कोत्तापल्ली के लोग बताते हैं कि उसूर से तेलंगाना के पुसगुप्फा तक सड़क का निर्माण हो चुका है, लेकिन भीमाराम और रायपुरम के बीच स्थित बिंदु से कोत्तापल्ली तक करीब 20-25 किलोमीटर की सड़क आज भी अधूरी है. यही मार्ग ग्रामीणों के लिए जीवन रेखा है, जो वर्तमान में बेहद जर्जर और खतरनाक स्थिति में है.
ग्रामीणों ने शासन-प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द कोत्तापल्ली तक पक्की सड़क का निर्माण कराया जाए, ताकि उन्हें भी विकास की मुख्यधारा से जोड़ा जा सके और बुनियादी सुविधाओं का लाभ मिले.

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