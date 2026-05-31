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नक्सलवाद खत्म अब पक्की सड़क का इंतजार, बीजापुर के कोत्तापल्ली गांव पहुंचना आज भी मुश्किल

नक्सलवाद खत्म अब पक्की सड़क का इंतजार ( ETV Bharat )