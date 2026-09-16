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दिल्ली-NCR में बारिश के बाद उमसभरी गर्मी ने किया परेशान, जाने कैसा रहेगा मौसम का हाल

मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले अगले 7 दिनों में दिल्ली के अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं देखने को मिलेगा.

राष्ट्रपति भवन
राष्ट्रपति भवन (फाइल फोटो)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 16, 2026 at 7:28 AM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली-NCR में मंगलवार को भी बादलों की आवाजाही के बीच उसम भरी गर्मी के चलते लोग परेशान रहे. मौसम विभाग ने बुधवार और गुरुवार को दिल्ली के साथ ही एनसीआर के अलग-अलग इलाकों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी की संभावना जताई है.

मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में कल मंगलवार को कुछ इलाकों में बूंदाबांदी हुई. इस दौरान अधिकतम तापमान में 35.1 डिग्री सेल्सियस रहा, जोकि सामान्य से 1.8 डिग्री अधिक रहा और न्यूनतम तापमान 27.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. सबसे कम अधिकतम तापमान मयूर विहार में 32.7 डिग्री रहा.

आज के मौसम का हाल
मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में आज बुधवार को आसमान में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे. दोपहर से शाम के बीच कुछ इलाकों में बहुत हल्की बारिश की संभावना है. इस दौरान राजधानी दिल्ली का अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है. इसके साथ ही आज दिन के समय 10 से 15 किमी/प्रति घंटा की गति से पूर्वी हवाएं चलेंगी.

मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले अगले 7 दिनों में दिल्ली के अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं देखने को मिलेगा. मौसम विभाग के अनुसार, 18 और 21 सितंबर को दिल्ली में अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया जा सकता है. दिल्ली में 19 और 20 सितंबर को अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किए जाने की संभावना है. कुल मिलाकर मौसम विभाग की मानें तो इस हफ्ते भी कुछ दिन उमस लोगों को परेशान कर सकती है.

केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार राजधानी दिल्ली में बुधवार सुबह 7 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 97 अंक पर बना हुआ है, जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 88, गुरुग्राम में 93, गाजियाबाद में 85, ग्रेटर नोएडा में 82 और नोएडा में 98 अंक पर बना हुआ है. राजधानी दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 100 से नीचे बना हुआ है, जबकि कुछ इलाकों में AQI लेवल 100 से ऊपर और 200 के बीच में बना हुआ है.

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