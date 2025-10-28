ETV Bharat / state

दिवाली-छठ के बाद अब बिहार कूच करेंगी सीएम रेखा, कांग्रेस-AAP नेता भी करेंगे चुनाव प्रचार; जानिए कौन-कौन हैं शामिल

कल से बिहार दौरे पर सीएम रेखा ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: छठ पूजा खत्म होने के बाद दिल्ली बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की ओर से बिहार चुनाव में जिम्मेदारी संभाल रहे नेताओं का फिर से बिहार जाना शुरू हो गया है. अगर बिहार विधानसभा चुनाव के लिए दिल्ली से नेताओं की ड्यूटी लगाने की बात करें तो इनमें बीजेपी और आम आदमी पार्टी के नेताओं की संख्या ज्यादा है, जबकि कांग्रेस की ओर से दिल्ली के प्रदेश कांग्रेस के कम नेताओं की ड्यूटी लगाई है. हालांकि, बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं बिहार चुनाव की घोषणा के बाद कुछ दिनों में ही बिहार जाकर चुनाव की जिम्मेदारी संभाल ली थी और पार्टी की जीत के लिए मेहनत शुरू कर दी थी. लेकिन, आम आदमी पार्टी के द्वारा स्टार प्रचारकों की सूची में दिल्ली के जिन नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है वे अब दिवाली और छठ पूजा के खत्म होने के बाद बिहार के लिए कूच करेंगे. आम आदमी पार्टी से लक्ष्मीनगर विधानसभा क्षेत्र के अध्यक्ष सुनील कुमार सिंह ने बताया कि अब छठ पूजा आज संपन्न हो गई है. कल और परसों से आम आदमी पार्टी से दिल्ली के जिन नेताओं की बिहार विधानसभा चुनाव में ड्यूटी लगी है वे निकलने शुरू हो जाएंगे. बिहार चुनाव प्रचार को लेकर बयान (ETV Bharat) वहीं, बीजेपी और कांग्रेस के बिहार चुनाव में जुटे नेता दिवाली और छठ पूजा के लिए दिल्ली आ गए थे, अब उनका फिर से बिहार के लिए निकलना शुरू हो गया है. दिल्ली प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता यासिर जिलानी ने कहा कि जब भी किसी भी प्रदेश में चुनाव होते हैं तो दिल्ली भाजपा के नेताओं को वहां चुनाव प्रचार के लिए भेजा जाता है. इस बार भी दिल्ली भाजपा के कई नेताओं की ड्यूटी लगी है. इनमें पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता, सांसद कमजलीत सेहरावत, राजीव बब्बर सहित तमाम नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है. सभी नेता दिल्ली में जिस रणनीति से केजरीवाल का सफाया किया उस रणनीति के साथ बिहार चुनाव में जुटे हैं. एक बार फिर बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी. कल बिहार के लिए रवाना होंगी सीएम रेखा गुप्ता दिवाली और छठ पूजा के बाद अब दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता फिर से बिहार के चुनावी दौरे पर जा रही हैं. कल बुधवार से मुख्यमंत्री चुनाव प्रचार के लिए दो दिन के बिहार राज्य के दौरे पर जा रही हैं. वे पांच विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार करेंगी. CM रेखा गुप्ता बिहार के बोचहां, मुजफ्फरपुर, पटना साहिब, पटना महानगर, दानापुर, पटना ग्रामीण, मधुबन, ढाका जिला दिनारा और रोहतास जिले में जनसभा और रोड शो करेंगी. बिहार में चुनाव प्रचार करेंगी सीएम रेखा (ETV Bharat) बता दें कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को भी BJP ने इस बार अपनी एक मात्र महिला मुख्यमंत्री होने के चलते बिहार चुनाव के स्टार प्रचारकों की सूची में जगह दी है. बिहार चुनाव के अपने पहले दौरे में रेखा गुप्ता बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के नामांकन में लखीसराय गईं थीं. इसके अलावा वह बिहार शरीफ विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी और बिहार सरकार के मंत्री सुनील कुमार सिंह के नामांकन सभा में शामिल हुईं थीं. दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. पंकज सिंह ने डाला बिहार में डेरा इसके अलावा दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने तो बिहार चुनाव में पूरी तरह से डेरा डाल दिया है. इसका एक बड़ा कारण यह है कि खुद स्वास्थ्य मंत्री के छोटे भाई राहुल सिंह बक्सर जिले की डुमरांव विधानसभा सीट से जेडीयू के प्रत्याशी हैं. इसके चलते राहुल सिंह के टिकट की घोषणा होते ही कैबिनेट मंत्री पंकज सिंह बिहार के लिए निकल गए थे. अभी बीच में वह दिवाली के लिए दिल्ली आए और फिर से वह बिहार चले गए हैं. उन्हें पार्टी की ओर से काराकाट जिले में चुनाव की जिम्मेदारी सौंपी गई है. विधानसभा चुनाव में पंकज सिंह अपने भाई के चुनाव प्रबंधन को देखने के साथ ही उनके लिए चुनाव प्रचार में भी जुटे हैं. इसके अलावा वह काराकाट और डेहरी विधानसभा क्षेत्र में भी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर अन्य प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रबंधन की समीक्षा भी कर चुके हैं. बिहार में चुनाव प्रचार की तैयारी (ETV Bharat) विधायक अभय वर्मा फिर बिहार रवाना दिल्ली भाजपा से पूर्वांचल के प्रमुख नेताओं में शामिल लक्ष्मीनगर के विधायक अभय वर्मा भी बिहार चुनाव में किशनगंज शहर विधानसभा सीट की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. अभय वर्मा ने बताया कि बिहार चुनाव में जिम्मेदारी मिलते ही मैंने पहले 9 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक किशनगंज में चुनाव की जिम्मेदारी निभाते हुए समय दिया. फिर 19 को दिवाली और छठ पूजा करने दिल्ली आ गया था. आज ही सुबह छठ पूजा में सूर्य को अर्घ्य देने के बाद सीधा फिर बिहार चुनाव के लिए किशनगंज निकल गया हूं. किशनगंज सीट इस बार जीतकर पार्टी की झोली में डालने के लिए दिन रात जुटे हुए हैं. इस बार किशनगंज में नया परिणाम देखने को मिलेगा. एनडीए की फिर बहुमत से सरकार बनेगी. विधायक अजय महावर अरवल विधानसभा सीट पर लगा रहे जोर वहीं, झारखंड के मूल निवासी एवं दिल्ली की घोंडा विधानसभा सीट से भाजपा के दूसरी बार के विधायक अजय महावर भी बिहार चुनाव में अपना योगदान दे रहे हैं. वह भी बिहार चुनाव की घोषणा के साथ ही अपनी जिम्मेदारी वाली अरवल विधानसभा सीट पर चुनावी रणनीति में जुटे हुए हैं. अजय महावर ने बताया कि बिहार चुनाव की घोषणा के बाद से ही अरवल में हूं. सिर्फ दो-तीन दिन दिवाली पर दिल्ली आया था. फिर वापस बिना छठ किए हुए बिहार चुनाव में आ गया हूं. उन्होंने बताया कि पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करना चुनावी रणनीति बनाना चुनाव प्रचार की तैयारी सहित अन्य जिम्मेदारियों का निर्वहन बिहार चुनाव में कर रहा हूं. अरवल विधानसभा में पार्टी की जीत पक्की है.