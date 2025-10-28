दिवाली-छठ के बाद अब बिहार कूच करेंगी सीएम रेखा, कांग्रेस-AAP नेता भी करेंगे चुनाव प्रचार; जानिए कौन-कौन हैं शामिल
त्योहारों के पूरा होने के बाद अब सभी राजनीतिक दलों की नजर बिहार चुनाव पर है. दिल्ली से भी बीजेपी,कांग्रेस AAP नेता प्रचार में उतरेंगे.
Published : October 28, 2025 at 6:03 PM IST
नई दिल्ली: छठ पूजा खत्म होने के बाद दिल्ली बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की ओर से बिहार चुनाव में जिम्मेदारी संभाल रहे नेताओं का फिर से बिहार जाना शुरू हो गया है. अगर बिहार विधानसभा चुनाव के लिए दिल्ली से नेताओं की ड्यूटी लगाने की बात करें तो इनमें बीजेपी और आम आदमी पार्टी के नेताओं की संख्या ज्यादा है, जबकि कांग्रेस की ओर से दिल्ली के प्रदेश कांग्रेस के कम नेताओं की ड्यूटी लगाई है.
हालांकि, बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं बिहार चुनाव की घोषणा के बाद कुछ दिनों में ही बिहार जाकर चुनाव की जिम्मेदारी संभाल ली थी और पार्टी की जीत के लिए मेहनत शुरू कर दी थी. लेकिन, आम आदमी पार्टी के द्वारा स्टार प्रचारकों की सूची में दिल्ली के जिन नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है वे अब दिवाली और छठ पूजा के खत्म होने के बाद बिहार के लिए कूच करेंगे.
आम आदमी पार्टी से लक्ष्मीनगर विधानसभा क्षेत्र के अध्यक्ष सुनील कुमार सिंह ने बताया कि अब छठ पूजा आज संपन्न हो गई है. कल और परसों से आम आदमी पार्टी से दिल्ली के जिन नेताओं की बिहार विधानसभा चुनाव में ड्यूटी लगी है वे निकलने शुरू हो जाएंगे.
वहीं, बीजेपी और कांग्रेस के बिहार चुनाव में जुटे नेता दिवाली और छठ पूजा के लिए दिल्ली आ गए थे, अब उनका फिर से बिहार के लिए निकलना शुरू हो गया है. दिल्ली प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता यासिर जिलानी ने कहा कि जब भी किसी भी प्रदेश में चुनाव होते हैं तो दिल्ली भाजपा के नेताओं को वहां चुनाव प्रचार के लिए भेजा जाता है. इस बार भी दिल्ली भाजपा के कई नेताओं की ड्यूटी लगी है. इनमें पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता, सांसद कमजलीत सेहरावत, राजीव बब्बर सहित तमाम नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है. सभी नेता दिल्ली में जिस रणनीति से केजरीवाल का सफाया किया उस रणनीति के साथ बिहार चुनाव में जुटे हैं. एक बार फिर बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी.
कल बिहार के लिए रवाना होंगी सीएम रेखा गुप्ता
दिवाली और छठ पूजा के बाद अब दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता फिर से बिहार के चुनावी दौरे पर जा रही हैं. कल बुधवार से मुख्यमंत्री चुनाव प्रचार के लिए दो दिन के बिहार राज्य के दौरे पर जा रही हैं. वे पांच विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार करेंगी. CM रेखा गुप्ता बिहार के बोचहां, मुजफ्फरपुर, पटना साहिब, पटना महानगर, दानापुर, पटना ग्रामीण, मधुबन, ढाका जिला दिनारा और रोहतास जिले में जनसभा और रोड शो करेंगी.
बता दें कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को भी BJP ने इस बार अपनी एक मात्र महिला मुख्यमंत्री होने के चलते बिहार चुनाव के स्टार प्रचारकों की सूची में जगह दी है. बिहार चुनाव के अपने पहले दौरे में रेखा गुप्ता बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के नामांकन में लखीसराय गईं थीं. इसके अलावा वह बिहार शरीफ विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी और बिहार सरकार के मंत्री सुनील कुमार सिंह के नामांकन सभा में शामिल हुईं थीं.
दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. पंकज सिंह ने डाला बिहार में डेरा
इसके अलावा दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने तो बिहार चुनाव में पूरी तरह से डेरा डाल दिया है. इसका एक बड़ा कारण यह है कि खुद स्वास्थ्य मंत्री के छोटे भाई राहुल सिंह बक्सर जिले की डुमरांव विधानसभा सीट से जेडीयू के प्रत्याशी हैं. इसके चलते राहुल सिंह के टिकट की घोषणा होते ही कैबिनेट मंत्री पंकज सिंह बिहार के लिए निकल गए थे. अभी बीच में वह दिवाली के लिए दिल्ली आए और फिर से वह बिहार चले गए हैं. उन्हें पार्टी की ओर से काराकाट जिले में चुनाव की जिम्मेदारी सौंपी गई है. विधानसभा चुनाव में पंकज सिंह अपने भाई के चुनाव प्रबंधन को देखने के साथ ही उनके लिए चुनाव प्रचार में भी जुटे हैं. इसके अलावा वह काराकाट और डेहरी विधानसभा क्षेत्र में भी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर अन्य प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रबंधन की समीक्षा भी कर चुके हैं.
विधायक अभय वर्मा फिर बिहार रवाना
दिल्ली भाजपा से पूर्वांचल के प्रमुख नेताओं में शामिल लक्ष्मीनगर के विधायक अभय वर्मा भी बिहार चुनाव में किशनगंज शहर विधानसभा सीट की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. अभय वर्मा ने बताया कि बिहार चुनाव में जिम्मेदारी मिलते ही मैंने पहले 9 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक किशनगंज में चुनाव की जिम्मेदारी निभाते हुए समय दिया. फिर 19 को दिवाली और छठ पूजा करने दिल्ली आ गया था. आज ही सुबह छठ पूजा में सूर्य को अर्घ्य देने के बाद सीधा फिर बिहार चुनाव के लिए किशनगंज निकल गया हूं. किशनगंज सीट इस बार जीतकर पार्टी की झोली में डालने के लिए दिन रात जुटे हुए हैं. इस बार किशनगंज में नया परिणाम देखने को मिलेगा. एनडीए की फिर बहुमत से सरकार बनेगी.
विधायक अजय महावर अरवल विधानसभा सीट पर लगा रहे जोर
वहीं, झारखंड के मूल निवासी एवं दिल्ली की घोंडा विधानसभा सीट से भाजपा के दूसरी बार के विधायक अजय महावर भी बिहार चुनाव में अपना योगदान दे रहे हैं. वह भी बिहार चुनाव की घोषणा के साथ ही अपनी जिम्मेदारी वाली अरवल विधानसभा सीट पर चुनावी रणनीति में जुटे हुए हैं. अजय महावर ने बताया कि बिहार चुनाव की घोषणा के बाद से ही अरवल में हूं. सिर्फ दो-तीन दिन दिवाली पर दिल्ली आया था. फिर वापस बिना छठ किए हुए बिहार चुनाव में आ गया हूं. उन्होंने बताया कि पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करना चुनावी रणनीति बनाना चुनाव प्रचार की तैयारी सहित अन्य जिम्मेदारियों का निर्वहन बिहार चुनाव में कर रहा हूं. अरवल विधानसभा में पार्टी की जीत पक्की है.
नालंदा जिले में कमान संभाल रही सांसद कमलजीत सेहरावत
दिल्ली भाजपा की नेता एवं पश्चिमी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र की सांसद कमलजीत सेहरावत बिहार के नालंदा जिले में चुनाव की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. चुनाव की घोषणा के बाद ही उन्होंने बिहार कूच कर दिया था. करीब 15 दिन वहां चुनावी कामकाज करके दिवाली और छठ पूजा के लिए दिल्ली आई. अब फिर से उनकी बिहार जाने की तैयारी है.
दानापुर सीट की जिम्मेदारी संभाल रहे विधायक अनिल शर्मा
दिल्ली की आरके पुरम विधानसभा सीट से भाजपा विधायक अनिल शर्मा बिहार में पटना जिले की दानापुर सीट के चुनाव प्रबंधन की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. यहां से पार्टी ने अपने पूर्व सांसद और कभी लालू यादव के खास रहे राम कृपाल यादव को प्रत्याशी बनाया है. अनिल शर्मा भी 10 अक्टूबर से बिहार विधानसभा चुनाव में लगे हैं. दिल्ली में दिवाली और छठ करने के बाद उनकी फिर से बिहार जाने की तैयारी है.
पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता भी बिहार में
दिल्ली भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता को भी पार्टी ने बिहार चुनाव की जिम्मेदारी दी है. वह भी अपनी जिम्मेदारी वाली विधानसभा सीट पर चुनाव प्रबंधन में लगे हुए हैं. आदेश गुप्ता भी बिहार चुनाव में अपना दमखम दिखाते हुए पार्टी को जीत दिलाने के लिए सक्रिय हैं.
आम आदमी पार्टी के नेता भी बिहार जाने की तैयारी में
बिहार विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी भी दमखम के साथ उतरी है. AAP की 40 स्टार प्रचारक नेताओं की सूची में 20 से ज्यादा नेता दिल्ली के हैं.
- पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल
- पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी
- पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया
- दिल्ली के राज्यसभा सांसद संजय सिंह
- आप दिल्ली प्रदेश संयोजक सौरभ भारद्वाज,
- विधायक गोपाल राय
संजीव झा, इमरान हुसैन, पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन, पूर्व विधायक दुर्गेश पाठक, वंदना कुमारी, अजेश यादव और ऋतुराज झा सहित अन्य नेता शामिल हैं. ये नेता दिवाली से पहले बिहार चुनाव में दौरे पर नहीं गए थे. अब छठ पूजा के बाद ये नेता भी बिहार कूच करने की तैयारी में हैं.
कांग्रेस नेता भी फिर जाएंगे बिहार
दिल्ली भाजपा और AAP के अलावा दिल्ली कांग्रेस के नेता भी बिहार चुनाव में सक्रिय हैं. इनमें प्रमुख रूप से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और दिल्ली कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय माकन को बिहार चुनाव के लिए स्क्रीनिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था. तभी से वो बिहार चुनाव को लेकर सक्रिय थे. अभी वह काफी दिनों तक बिहार में प्रत्याशियों की स्क्रीनिंग और टिकट वितरण को पूरा कराकर दिवाली के लिए दिल्ली वापस लौटे थे. अब वह दिवाली और छठ पूजा होने के बाद फिर से वापस जल्दी बिहार पहुंचेंगे.
बेगूसराय में जिम्मेदारी निभा रहे गर्वित सिंघवी
बिहार चुनाव के लिए करीब तीन महीने पहले ऑब्जर्वर बनाए गए दिल्ली कांग्रेस के नेता और पूर्व विधायक प्रत्याशी गर्वित सिंघवी व अली मेंहदी भी कई बार बिहार का दौरा कर चुनावी जिम्मेदारी निभा रहे हैं. बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद ये दोनों बिहार चले गए थे. गर्वित सिंघवी अभी दिवाली पर दिल्ली लौटे थे. गर्वित सिंघवी ने बताया कि छठ पूजा के तीन चार कार्यक्रम ग्रेटर कैलाश विधानसभा क्षेत्र में लगे थे वह आज निपट गए हैं. आज शाम की फ्लाइट से वापस बिहार जाना है. उन्होंने बताया कि बिहार चुनाव में मुझे बेगूसराय जिले की जिम्मेदारी दी गई है. बेगूसराय की बछवाड़ा और बेगूसराय दो विधानसभा सीट गठबंधन में कांग्रेस के पास हैं.
अररिया जिले में अली मेंहदी को कमान
इसके अलावा दिल्ली कांग्रेस के नेता अली मेंहदी अररिया जिले में अपनी ऑब्जर्वर की जिम्मेदारी निभा रहे हैं. अली मेंहदी ने बताया कि अररिया जिले में कांग्रेस को गठबंधन में अररिया और फारबिसगंज दो सीटें मिली हैं. इन पर पार्टी को जिताने के लिए पिछले करीब चार महीने से लगे हुए हैं. अभी पार्टी ने कल ही पंजाब की तरनतारन सीट के उपचुनाव में जाने के लिए निर्देश दिया है. आज ही अररिया से तरनतारन आ गया हूं.
सुपौल जिले में ऑब्जर्वर की जिम्मेदारी संभाल रहे अभिषेक दत्त
कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और दिल्ली की कस्तूरबा नगर विधानसभा सीट के पूर्व प्रत्याशी अभिषेक दत्त को ऑल इंडिया कांग्रेस की ओर से बिहार चुनाव में सुपौल जिले का ऑब्जर्वर बनाया गया है. अभिषेक दत्त ने बताया कि पार्टी ने बिहार चुनाव की घोषणा के साथ ही मुझे ऑब्जर्वर की जिम्मेदारी दी उसके बाद से ही सुपौल निकल गया था. दिवाली और छठ पूजा के लिए दिल्ली आया था अब फिर से कल परसों बिहार निकलना है.
पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी भी बिहार चुनाव में
ऑल इंडिया कांग्रेस की ओर से बिहार चुनाव की घोषणा के साथ ही दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अनिल चौधरी को भी मुंगेर जिले में ऑब्जर्वर की जिम्मेदारी दी गई है. अनिल चौधरी जिम्मेदारी मिलने के बाद मुंगेर चले गए थे. दिवाली पर वापस दिल्ली लौटे हैं. अब उनकी एक दो दिन में फिर से जाने की तैयारी है. बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव और महिला कांग्रेस अध्यक्ष अलका लांबा का भी बिहार चुनाव में जाना तय है. इनके अलावा दिल्ली कांग्रेस के अन्य नेताओं को भी प्रदेश अध्यक्ष द्वारा बिहार चुनाव में भेजा जा सकता है.
दिल्ली महिला कांग्रेस अध्यक्ष पुष्पा सिंह 30 को होंगी बिहार रवाना
दिल्ली प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष पुष्पा सिंह ने बताया कि वह भी बिहार चुनाव में पार्टी की ओर से जिम्मेदारी संभालते हुए 30 अक्टूबर को बेगूसराय विधानसभा सीट पर चुनाव प्रचार के लिए जा रही हैं. उन्होंने बताया कि बेगूसराय सीट से बिहार महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व विधायक अमिता भूषण प्रत्याशी हैं. उनके चुनाव का प्रबंधन और प्रचार के लिए हम लोग वहां समय देंगे. महिला कांग्रेस की अन्य नेता और कार्यकर्ता भी मेरे साथ जा रही हैं. बिहार में अबकी बार महागठबंधन और कांग्रेस की सरकार बनेगी.
