ETV Bharat / state

अगली दिवाली-छठ की तैयारी में जुटा रेलवे, व्यवस्थाओं की हो रही समीक्षा; हर स्टेशन से मांगी गई रिपोर्ट

नई दिल्ली: दीवाली व छठ जैसे बड़े पर्वों के दौरान राजधानी दिल्ली के रेलवे स्टेशनों पर लाखों की संख्या में यात्रियों की भीड़ उमड़ती है. इस बार भी यही दृश्य देखने को मिला, लेकिन फर्क बस ये रहा कि रेलवे की योजना व तैयारी पहले से कहीं बेहतर थी. उत्तर रेलवे ने त्योहारों की भीड़ प्रबंधन के लिए नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली, आनंद विहार और हजरत निजामुद्दीन स्टेशनों पर विशेष व्यवस्थाएं की गईं. अब रेलवे द्वारा इस पूरे ऑपरेशन की समीक्षा रिपोर्ट तैयार की जा रही है, जिससे आने वाले वर्षों में इससे भी बेहतर प्रबंधन किया जा सके.

नई दिल्ली स्टेशन बना मॉडल, लाखों यात्रियों के बीच भी रहा नियंत्रण

उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि इस बार नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर स्थायी होल्डिंग एरिया बनाया गया था, जहां जनरल कोच में सफर करने वाले यात्रियों को अलग से रोका गया. इससे प्लेटफॉर्म पर अनावश्यक भीड़ नहीं बढ़ी. स्टेशन पर प्रवेश व निकास के रास्ते अलग-अलग रखे गए, जिससे भीड़ टकराई नहीं और लोगों की आवाजाही सुचारू रही.

2026 की व्यवस्थाओं की तैयारी भी जारी है. (ETV BHARAT)

इस बार दीपावली व छठ पर रेलवे की भीड़ प्रबंधन व्यवस्था पहले से कहीं बेहतर रही. नई दिल्ली स्टेशन पर बनाए गए स्थायी होल्डिंग एरिया व आनंद विहार में अतिरिक्त प्लेटफॉर्म का बड़ा लाभ मिला. किसी प्रकार की अव्यवस्था नहीं हुई. अब हर स्टेशन से रिपोर्ट ली जा रही है, जिससे यह पता लगाया जा सके कि किन व्यवस्थाओं को और मजबूत किया जाए. हमारा लक्ष्य है कि 2026 के त्योहारों तक यात्रियों को और बेहतर सुविधा व सुरक्षित यात्रा का अनुभव मिले- हिमांशु शेखर उपाध्याय, मुख्य जनसंपर्क अधिकारी, उत्तर रेलवे

5 से 6 लाख यात्री रोजाना नई दिल्ली से रवाना हुए

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से इस बार रोजाना 5 से 6 लाख यात्री रवाना हुए. ये पिछले सालों के मुकाबले सबसे अधिक संख्या है. भीड़ प्रबंधन में मदद के लिए रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स (आरपीएफ) के जवानों की तैनाती पूरे स्टेशन परिसर, फुटओवर ब्रिज व प्लेटफॉर्म तक की गई. इस वजह से किसी प्रकार की अव्यवस्था या भगदड़ की स्थिति नहीं बनी. हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि हमने देखा कि कुछ प्लेटफॉर्म पर भीड़ अपेक्षाकृत अधिक थी. इसलिए उन प्लेटफॉर्म से कुछ ट्रेनों को शिफ्ट किया गया. यह कदम काफी प्रभावी साबित हुआ. अगर भविष्य में जरूरत पड़ी तो ट्रेनों के प्लेटफॉर्म बदले जा सकते हैं.

2026 के त्योहारों तक यात्रियों को और बेहतर सुविधा का लक्ष्य-रेलवे (ETV BHARAT)

आनंद विहार स्टेशन बना नया फोकस प्वाइंट बढ़ाई गई सुविधाएं