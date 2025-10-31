अगली दिवाली-छठ की तैयारी में जुटा रेलवे, व्यवस्थाओं की हो रही समीक्षा; हर स्टेशन से मांगी गई रिपोर्ट
दिवाली और छठ पूजा के बाद उत्तर रेलवे सभी स्टेशनों से रिपोर्ट मांग रहा है, 2026 की व्यवस्थाओं की तैयारी भी जारी है.
नई दिल्ली: दीवाली व छठ जैसे बड़े पर्वों के दौरान राजधानी दिल्ली के रेलवे स्टेशनों पर लाखों की संख्या में यात्रियों की भीड़ उमड़ती है. इस बार भी यही दृश्य देखने को मिला, लेकिन फर्क बस ये रहा कि रेलवे की योजना व तैयारी पहले से कहीं बेहतर थी. उत्तर रेलवे ने त्योहारों की भीड़ प्रबंधन के लिए नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली, आनंद विहार और हजरत निजामुद्दीन स्टेशनों पर विशेष व्यवस्थाएं की गईं. अब रेलवे द्वारा इस पूरे ऑपरेशन की समीक्षा रिपोर्ट तैयार की जा रही है, जिससे आने वाले वर्षों में इससे भी बेहतर प्रबंधन किया जा सके.
नई दिल्ली स्टेशन बना मॉडल, लाखों यात्रियों के बीच भी रहा नियंत्रण
उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि इस बार नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर स्थायी होल्डिंग एरिया बनाया गया था, जहां जनरल कोच में सफर करने वाले यात्रियों को अलग से रोका गया. इससे प्लेटफॉर्म पर अनावश्यक भीड़ नहीं बढ़ी. स्टेशन पर प्रवेश व निकास के रास्ते अलग-अलग रखे गए, जिससे भीड़ टकराई नहीं और लोगों की आवाजाही सुचारू रही.
इस बार दीपावली व छठ पर रेलवे की भीड़ प्रबंधन व्यवस्था पहले से कहीं बेहतर रही. नई दिल्ली स्टेशन पर बनाए गए स्थायी होल्डिंग एरिया व आनंद विहार में अतिरिक्त प्लेटफॉर्म का बड़ा लाभ मिला. किसी प्रकार की अव्यवस्था नहीं हुई. अब हर स्टेशन से रिपोर्ट ली जा रही है, जिससे यह पता लगाया जा सके कि किन व्यवस्थाओं को और मजबूत किया जाए. हमारा लक्ष्य है कि 2026 के त्योहारों तक यात्रियों को और बेहतर सुविधा व सुरक्षित यात्रा का अनुभव मिले- हिमांशु शेखर उपाध्याय, मुख्य जनसंपर्क अधिकारी, उत्तर रेलवे
5 से 6 लाख यात्री रोजाना नई दिल्ली से रवाना हुए
नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से इस बार रोजाना 5 से 6 लाख यात्री रवाना हुए. ये पिछले सालों के मुकाबले सबसे अधिक संख्या है. भीड़ प्रबंधन में मदद के लिए रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स (आरपीएफ) के जवानों की तैनाती पूरे स्टेशन परिसर, फुटओवर ब्रिज व प्लेटफॉर्म तक की गई. इस वजह से किसी प्रकार की अव्यवस्था या भगदड़ की स्थिति नहीं बनी. हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि हमने देखा कि कुछ प्लेटफॉर्म पर भीड़ अपेक्षाकृत अधिक थी. इसलिए उन प्लेटफॉर्म से कुछ ट्रेनों को शिफ्ट किया गया. यह कदम काफी प्रभावी साबित हुआ. अगर भविष्य में जरूरत पड़ी तो ट्रेनों के प्लेटफॉर्म बदले जा सकते हैं.
आनंद विहार स्टेशन बना नया फोकस प्वाइंट बढ़ाई गई सुविधाएं
पूर्वांचल व पूर्वी उत्तर प्रदेश जाने वाली अधिकांश ट्रेनों के कारण आनंद विहार टर्मिनल पर भीड़ नियंत्रण रेलवे के लिए बड़ी चुनौती रहा. यहां पर अस्थायी होल्डिंग एरिया बनाकर यात्रियों को रोका गया. हालांकि दिशा सूचक बोर्डों की कमी महसूस की गई, जिसे अब अगली बार सुधारने की योजना है.
रेलवे की ओर से बताया गया कि इस बार आनंद विहार में दो नए प्लेटफॉर्म चालू किए गए. दो ट्रेनों का संचालन नई दिल्ली से हटाकर यहां से किया गया . इससे भीड़ का दबाव काफी हद तक कम हुआ. आने वाले समय में यहां पर नई दिल्ली की तरह स्थायी होल्डिंग एरिया एक साल के भीतर बनाया जाएगा, जिसमें टिकट काउंटर, वेटिंग स्पेस व सूचना केंद्र जैसी सुविधाएं होंगी.
पुरानी दिल्ली व निजामुद्दीन स्टेशन पर भी दिखा असर
पुरानी दिल्ली व हजरत निजामुद्दीन स्टेशनों पर भी इस बार यात्रियों की संख्या लाखों में रही. यहां भी अस्थायी होल्डिंग एरिया बनाए गए. सुरक्षा बलों की अतिरिक्त तैनाती की गई. रेलवे अब इन दोनों स्टेशनों पर भी स्थायी होल्डिंग एरिया विकसित करने की योजना पर काम कर रहा है, एक साल में होल्डिंग एरिया बन जाएगा.
रेलवे अधिकारियों के मुताबिक हर स्टेशन से यह भी पूछा गया है कि कहां-कहां यात्रियों को कठिनाई हुई, कौन-से प्रबंध सबसे असरदार रहे और भविष्य में किन सुधारों की जरूरत है. इन रिपोर्टों के आधार पर रेलवे मुख्यालय अगले वर्ष 2026 के त्योहारों से पहले नई रणनीति लागू करेगा.
यात्रियों की सुरक्षा व सुविधा दोनों प्राथमिकता
उत्तर रेलवे का कहना है कि इस बार बीते वर्षों की तुलना में और अधिक अतिरिक्त ट्रेनों का संचालन कर यात्रियों की यात्रा को आसान बनाया गया. इसके साथ ही प्लेटफॉर्म व फुटओवर ब्रिज पर रियल टाइम सूचना डिस्प्ले सिस्टम को सक्रिय रखा गया, जिससे भीड़ भटकाव से बचे. रेलवे अब यह भी अध्ययन कर रहा है कि त्योहारों के दौरान बढ़ती भीड़ के साथ स्टेशन की क्षमता को किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है. इसके लिए नई तकनीक, बेहतर भीड़ निगरानी प्रणाली व स्मार्ट एंट्री मैनेजमेंट सिस्टम पर काम चल रहा है.
