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ढोल-नगाड़ों वाले जश्न को ससुर ने बताया 'बदनामी का तमाशा', सुनाई तलाक के पीछे की अलग कहानी

बोले- पूरी जिंदगी देश की सेवा की, तलाक के प्रकरण से सेना में अफसर बेटा भी बहुत परेशान.

प्रिनिता तलाक के बाद अपने पिता के साथ.
प्रिनिता तलाक के बाद अपने पिता के साथ. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 9, 2026 at 8:43 PM IST

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मेरठ: पहले तलाक और फिर ढोल-नगाड़े के बीच घर तक का सफर. हालिया प्रकरण से चर्चा में आईं रिटायर्ड जज ज्ञानेंद्र शर्मा की बेटी प्रिनिता के ससुर श्याम किशोर अग्निहोत्री भी अब मीडिया के सामने आए हैं. उन्होंने परिवार पर लगे सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है. कहा है कि उन्हें बदनाम किया गया है. यह भी कि उन्होंने अपने दोनों बेटों की शादी बिना दहेज के की थी. श्याम किशोर शाहजहांपुर के रहने वाले हैं. बेटा सेना में मेजर है. तलाक के बाद शुक्रवार को वे मेरठ पहुंचेंगे, ताकि बहू को मिला सामान लौटा सकें. इससे पहले उन्होंने ईटीवी संवाददाता श्रीपाल तेवतिया से फोन पर बात की. आप भी सुनिए, आरोपों की बाबत उनका क्या है कहना.

ईटीवी भारत के संवाददाता से प्रिनिता के ससुर श्याम किशोर अग्निहोत्री की बातचीत. (Video Credit; ETV Bharat)

ससुर ने दी सफाई, बोले-बिना दहेज के शादी: प्रिनिता के ससुर श्याम किशोर अग्निहोत्री कहते हैं कि शादी के बाद से ही पूरा परिवार परेशान था. झूठा मुकदमा परिवार पर लिखवाया गया. मारपीट बताई गई, जबकि ऐसा कुछ नहीं था. आज परिवार को बदनामी झेलनी पड़ रही है और हमें सफाई देनी पड़ रही है. कहा कि उनका पूरा परिवार आहत है कि बेटा देश सेवा में है और ऐसे में खासतौर से उनके बेटे की पत्नी रही प्रिनिता और ससुर ज्ञानेंद्र शर्मा ने एक आर्मी अफसर की पहचान को उजागर किया. इससे उनकी बदनामी भी हो रही है. कहा कि, सहमति से तलाक हुआ है. एक पैसा उन्होंने शादी में दहेज नहीं लिया. उन्होंने अपने दोनों बेटों की शादी बिना दहेज की है. वह समाज में अच्छा संदेश देना चाहते थे.

प्रिनिता के तलाक के बाद बंटी मिठाई.
प्रिनिता के तलाक के बाद बंटी मिठाई. (Photo Credit; ETV Bharat)

मां के इशारे पर चलती थी प्रिनिता: श्याम किशोर का कहना है कि प्रिनिता शादी के बाद से लगातार अपनी मां के कहने पर चलती थी. इसका असर परिवार पर पड़ा है. दोनों का रिश्ता खत्म हो गया. कहा कि उनका बेटा अक्टूबर में बहू को लेकर मेरठ गया था. दोनों अपनी गाड़ी लेकर गए थे. तब उनके बेटे ने ट्रेन से तैनाती स्थल पर जाना मुनासिब समझा था. उसके बाद प्रिनिता के परिवार ने उनके पोते का मुंडन करा दिया. जबकि हिंदू परंपरा के अनुसार, पिता, दादा-दादी समेत पूरे परिवार की मौजूदगी में ऐसे जरूरी संस्कार होने चाहिए. उनके बेटे से कहा गया कि पहले तलाक दे दो तब गाड़ी मिलेगी. उससे पहले गाड़ी नहीं देंगे. अब तलाक भी हो गया है लेकिन अभी तक भी उनकी कार नहीं लौटाई गई है.

प्रिनिता की शादी की तस्वीर.
प्रिनिता की शादी की तस्वीर. (Photo Credit; ETV Bharat)

सेना में दिया लंबा समय : श्याम किशोर अग्निहोत्री कहते हैं कि सेवा में रहते हुए देश के अलग-अलग राज्यों में रहे. वर्तमान में अपने गांव में ही खेती-किसानी करते हैं. कहते हैं, परिवार का सम्मान गया है, जिससे वह आहत हैं. वे भारतीय किसान यूनियन (भानू गुट ) में शाहजहांपुर में पदाधिकारी हैं. उन पर और उनके परिवार पर क्या बीत रही है, वह इसे शब्दों में बयां नहीं कर सकते. लेकिन अपनी सफाई ही रख सकते हैं. कहते हैं, अपने गांव के प्रधान भी रहे हैं. पहले देश सेवा की और अब यहां उन्हें इस रिश्ते की वजह से अपमानित होना पड़ा है. बेटा भी पूरी तरह से बेहद परेशान है. परिवार को लोग किसी खलनायक की तरह देख रहे हैं.

प्रिनिता अपने परिवार के साथ.
प्रिनिता अपने परिवार के साथ. (Photo Credit; ETV Bharat)

क्या है यह पूरा मामला: बीते 5 अप्रैल को रिटायर्ड जज पिता ज्ञानेंद्र शर्मा ने बेटी प्रिनिता के तलाक होने पर न मिठाइयां बांटी, बल्कि बेटी का स्वागत फूल-मालाओं और ढोल-नगाड़े के साथ किया. इस खास मौके को यादगार बनाने के लिए पिता और परिवार ने 'I Love My Daughter' प्रिंटेड ब्लैक टी-शर्ट भी पहनी. रिटायर्ड जज ज्ञानेंद्र शर्मा का कहना था कि उनकी इकलौती बेटी प्रणिता शर्मा का मेरठ फैमिली कोर्ट में तलाक हुआ. कोर्ट से घर तक नाचते-गाते बेटी का स्वागत किया गया. कहा कि यह तलाक बेटी के 8 साल के दर्द और सम्मान की जीत है. ​प्रणिता की शादी साल 2018 में शाहजहांपुर के रहने वाले और वर्तमान में जालंधर में तैनात आर्मी मेजर गौरव अग्निहोत्री से हुई थी.

भावुक पिता ने कहा कि यह समाज कहता है कि बेटी की डोली निकले, तो वह अर्थी ही वापस आए. हम इस सोच को बदलना चाहते हैं. बेटी कोई सामान नहीं है. अगर वह ससुराल में खुश नहीं है, तो उसे जबरन वहां रहने के लिए मजबूर करना गलत है. उसे सम्मान के साथ वापस लाना हर पिता का कर्तव्य है.

प्रिनिता अपनी मां के साथ.
प्रिनिता अपनी मां के साथ. (Photo Credit; ETV Bharat)

क्या कहना है प्रिनिता का: बाद में प्रिनिता मीडिया से रूबरू हुईं और तलाक की वजह पर बात की. कहा कि अब वह पुरानी बातों में नहीं जाना चाहतीं. 15 दिसंबर 2018 में शादी हुई. उन्होंने अपने रिश्ते को बचाए रखने की तमाम कोशिशें कीं, लेकिन नाकाम रहीं. यही विकल्प बचा कि अब अलग ही हो जाना चाहिए. उनके इकलौते भाई की दुर्घटना में मौत हो गई थी, जिस वजह से वे माता-पिता को परेशान देखकर कुछ नहीं बोल पा रही थीं. जब बर्दाश्त की इंतहा हो गई तो उन्होंने अपनी परेशानियां बताईं.

प्रिनिता की मां ने क्या कहा: प्रिनिता की मां माधवी शर्मा इस तलाक पर कहती हैं कि, बेटी काफी समय से अपने रिश्ते को लेकर सदमे में चल रही थी. उसे तमाम health issues हो गए. जब इंतेहा हो गई तो उसने परिवार में बताया. बहुत हद तक कोशिश की गईं, लेकिन जब लगा कि पति-पत्नी का रिश्ता चल ही नहीं सकता तब जाकर तलाक लेना ही विकल्प बचा. वे अपनी बेटी के साथ खड़ी हुईं.

मां कहती हैं कि तलाक को लेकर किसी तरह की डिमांड नहीं की. अपने एक साल के बेटे के साथ अब उनकी बेटी उनके साथ रहेगी. उन्हें कोई पैसा इस रिश्ते को खत्म करने के बदले में नहीं चाहिए. जब उनकी बेटी खुद अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी तो अपना काम चलाएगी, पैसा भी कमा लेगी.

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