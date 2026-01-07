संभल में बुलडोजर एक्शन के बाद मस्जिद-मदरसे, मैरिज हॉल और मकानों पर 75 लाख का जुर्माना, न देने पर होगी रिकवरी और जेल
तहसीलदार धीरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण करने वालों को न सिर्फ ढहाया जाएगा, बल्कि जुर्माना भी वसूला जाएगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : January 7, 2026 at 5:18 PM IST|
Updated : January 7, 2026 at 5:48 PM IST
संभल: जिले में सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे को लेकर जिला प्रशासन ने बुलडोजर एक्शन के बाद जुर्माना लगाना शुरू कर दिया है. तहसीलदार धीरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण करने वालों को न सिर्फ ढहाया जाएगा, बल्कि जुर्माना भी वसूला जाएगा. इसमें कोई रियायत नहीं दी जाएगी.
तहसीलदार धीरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि असमोली क्षेत्र के सलेमपुर सलार उर्फ हाजीपुर और राया बुर्जुग गांवों में कार्रवाई की गयी थी.
जुर्माना वसूली के आदेश जारी: सरकारी और तालाब की जमीन पर बनाए गई मस्जिद, मदरसे, मैरिज हॉल और मकानों के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलने के बाद अब दोषियों पर कुल 75 लाख रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया गया है. तहसील प्रशासन ने जुर्माने की वसूली के आदेश जारी किए हैं.
मदरसा कमेटी पर 51 लाख रुपये जुर्माना: तहसीलदार धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने बताया कि सलेमपुर सलार उर्फ हाजीपुर गांव में सरकारी जमीन पर बने मदीना मस्जिद को ध्वस्त किया गया. उसकी इंतजामिया कमेटी पर 9 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. वहीं, अवैध रूप से संचालित मदरसे की कमेटी पर 51 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. राया बुर्जुग गांव में सरकारी तालाब की जमीन पर कब्जा कर बनाई गई गोसुलबरा मस्जिद की कमेटी पर 6 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.
मैरिज हॉल संचालक पर 6.40 लाख रुपये का जुर्माना: इसके अलावा मैरिज हॉल संचालक पर 6.40 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. तालाब की जमीन पर अवैध रूप से मकान बनाने के आरोपियों अबरार, असरार और बाबू पर 1.04 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. निर्धारित समय सीमा में जुर्माना जमा नहीं किया गया तो आरसी (रिकवरी सर्टिफिकेट) जारी कर जबरन वसूली की जाएगी.
अवैध मकानों पर पर चला था बुलडोजर: सलेमपुर सलार उर्फ हाजीपुर में 4 जनवरी को मस्जिद और मदरसा पर बुलडोजर एक्शन हुआ था. वहीं राया बुजुर्ग गांव में गोसुलबरा मस्जिद और बारातघर पर पिछले साल 2 अक्टूबर को बुलडोजर चलाया गया था. इसी गांव में बाबू, असरार और अबरार के अवैध मकानों पर 6 जनवरी को बुलडोजर चलाया गया था.
दादा मिया की दरगाह पर होगा एक्शन: तहसीलदार धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने बताया कि राजस्व अभिलेखों में यह भूमि कब्रिस्तान के रूप में दर्ज है. नियमानुसार इसका उपयोग केवल दफन के लिए ही हो सकता है. जांच में सामने आया कि इसी जमीन पर दरगाह और मस्जिद का निर्माण बिना अनुमति के किया गया है, जो नियमों के खिलाफ है.
प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर कमेटी को स्थिति की जानकारी दी और चेतावनी दी कि तय समयसीमा में अवैध निर्माण नहीं हटाया गया तो बुलडोजर कार्रवाई के लिए नोटिस जारी किए जाएंगे. प्रशासन ने कब्रिस्तान की भूमि पर बिना अनुमति लगने वाले साप्ताहिक बाजार पर भी रोक लगा दी है.
यह भी पढ़ें- माघ मेले के लिए इन 18 ट्रेनों का मार्ग हुआ परिवर्तित, यहां चेक करें शेड्यूल