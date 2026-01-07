ETV Bharat / state

संभल में बुलडोजर एक्शन के बाद मस्जिद-मदरसे, मैरिज हॉल और मकानों पर 75 लाख का जुर्माना, न देने पर होगी रिकवरी और जेल

बुलडोजर कार्रवाई के बाद जुर्माना वसूलने की तैयारी. ( Photo Credit: ETV Bharat )

संभल: जिले में सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे को लेकर जिला प्रशासन ने बुलडोजर एक्शन के बाद जुर्माना लगाना शुरू कर दिया है. तहसीलदार धीरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण करने वालों को न सिर्फ ढहाया जाएगा, बल्कि जुर्माना भी वसूला जाएगा. इसमें कोई रियायत नहीं दी जाएगी. तहसीलदार धीरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि असमोली क्षेत्र के सलेमपुर सलार उर्फ हाजीपुर और राया बुर्जुग गांवों में कार्रवाई की गयी थी. जानकारी देते तहसीलदार धीरेंद्र प्रताप सिंह (Video Credit: ETV Bharat) जुर्माना वसूली के आदेश जारी: सरकारी और तालाब की जमीन पर बनाए गई मस्जिद, मदरसे, मैरिज हॉल और मकानों के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलने के बाद अब दोषियों पर कुल 75 लाख रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया गया है. तहसील प्रशासन ने जुर्माने की वसूली के आदेश जारी किए हैं. मदरसा कमेटी पर 51 लाख रुपये जुर्माना: तहसीलदार धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने बताया कि सलेमपुर सलार उर्फ हाजीपुर गांव में सरकारी जमीन पर बने मदीना मस्जिद को ध्वस्त किया गया. उसकी इंतजामिया कमेटी पर 9 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. वहीं, अवैध रूप से संचालित मदरसे की कमेटी पर 51 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. राया बुर्जुग गांव में सरकारी तालाब की जमीन पर कब्जा कर बनाई गई गोसुलबरा मस्जिद की कमेटी पर 6 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.