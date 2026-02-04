ETV Bharat / state

परिसीमन के बाद बदला शहरी सत्ता का गणित, एससी-एसटी आरक्षित वार्डों में बड़ा इजाफा

स्वायत्त शासन विभाग ( File Photo )

जयपुर : परिसीमन के बाद नगरीय निकाय चुनावों से पहले आरक्षित वार्डों की संख्या में हुए बड़े इजाफे ने शहरी राजनीति का गणित बदल दिया है. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (ST/SC) वर्ग के लिए सैकड़ों नए वार्ड और अतिरिक्त चेयरमैन पद आरक्षित होने से न केवल इन वर्गों का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा, बल्कि चुनावी समीकरणों पर भी इसका सीधा असर देखने को मिलेगा. राजस्थान में नगरीय निकाय चुनावों से पहले वार्ड आरक्षण को लेकर तस्वीर कुछ हद तक साफ हो गई है. परिसीमन के बाद एससी और एसटी वर्ग के लिए आरक्षित वार्डों का वर्गीकरण पूरा कर लिया गया है. इससे शहरी निकायों में इन वर्गों की भागीदारी और मजबूत होने जा रही है. यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा के अनुसार प्रदेश के 309 नगरीय निकायों के कुल 10 हजार 245 वार्डों में से एससी वर्ग के लिए 1 हजार 795 और एसटी वर्ग के लिए 399 वार्ड आरक्षित किए गए हैं. परिसीमन के बाद एससी वर्ग के 552 और एसटी वर्ग के 161 अतिरिक्त वार्ड बढ़े हैं. वहीं, एससी-एसटी वर्ग के लिए करीब 24 अतिरिक्त चेयरमैन पद भी आरक्षित किए गए हैं. इससे नेतृत्व स्तर पर भी प्रतिनिधित्व बढ़ेगा. पढ़ें. Municipality Election : 2025 बीत गया, लेकिन चुनाव की तारीख तय नहीं, UDH मंत्री ने दिया जवाब