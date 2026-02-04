ETV Bharat / state

परिसीमन के बाद बदला शहरी सत्ता का गणित, एससी-एसटी आरक्षित वार्डों में बड़ा इजाफा

परिसीमन के बाद एससी और एसटी वर्ग के लिए आरक्षित वार्डों का वर्गीकरण पूरा कर लिया गया है.

स्वायत्त शासन विभाग
स्वायत्त शासन विभाग (File Photo)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 4, 2026 at 10:04 AM IST

3 Min Read
जयपुर : परिसीमन के बाद नगरीय निकाय चुनावों से पहले आरक्षित वार्डों की संख्या में हुए बड़े इजाफे ने शहरी राजनीति का गणित बदल दिया है. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (ST/SC) वर्ग के लिए सैकड़ों नए वार्ड और अतिरिक्त चेयरमैन पद आरक्षित होने से न केवल इन वर्गों का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा, बल्कि चुनावी समीकरणों पर भी इसका सीधा असर देखने को मिलेगा.

राजस्थान में नगरीय निकाय चुनावों से पहले वार्ड आरक्षण को लेकर तस्वीर कुछ हद तक साफ हो गई है. परिसीमन के बाद एससी और एसटी वर्ग के लिए आरक्षित वार्डों का वर्गीकरण पूरा कर लिया गया है. इससे शहरी निकायों में इन वर्गों की भागीदारी और मजबूत होने जा रही है. यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा के अनुसार प्रदेश के 309 नगरीय निकायों के कुल 10 हजार 245 वार्डों में से एससी वर्ग के लिए 1 हजार 795 और एसटी वर्ग के लिए 399 वार्ड आरक्षित किए गए हैं. परिसीमन के बाद एससी वर्ग के 552 और एसटी वर्ग के 161 अतिरिक्त वार्ड बढ़े हैं. वहीं, एससी-एसटी वर्ग के लिए करीब 24 अतिरिक्त चेयरमैन पद भी आरक्षित किए गए हैं. इससे नेतृत्व स्तर पर भी प्रतिनिधित्व बढ़ेगा.

अब ओबीसी आरक्षण पर टिकी निगाहें : मंत्री खर्रा ने बताया कि एससी-एसटी आरक्षण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब ओबीसी आरक्षण को लेकर स्थिति स्पष्ट होने का इंतजार है. हालांकि, ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के लिए 31 मार्च तक डेडलाइन बढ़ाई गई है. इसके बाद ही ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित वार्डों की घोषणा की जाएगी और फिर नगरीय निकाय चुनावों की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जाएगा.

2019 2026
नगरीय निकाय196 309
वार्ड750010245
एससी12431795
एसटी 238399
ओबीसी 1502 -

चेयरमैन पदों पर भी बढ़ा आरक्षण : इनके अलावा चेयरमैन पदों के आरक्षण में भी बढ़ोतरी हुई है. वर्ष 2019 में एससी के लिए 30 और एसटी के लिए 6 चेयरमैन पद आरक्षित थे, जबकि वर्ष 2026 में ये संख्या बढ़कर एससी के लिए 49 और एसटी के लिए 11 हो गई है. ओबीसी वर्ग के चेयरमैन पदों का आरक्षण भी आयोग की रिपोर्ट के बाद तय होगा.

चार निकायों में परिसीमन पर स्टे, चुनाव होंगे : प्रदेश के 309 में से 305 नगरीय निकायों में वार्डों का परिसीमन पूरा हो चुका है, जबकि चार निकाय बोरावड (डीडवाना-कुचामन), तारानगर (चूरू), बड़ी सादड़ी (चितौड़गढ़) और देवगढ़ (राजसमंद) में परिसीमन पर कोर्ट का स्टे है. हालांकि, चुनाव पर कोई रोक नहीं है, इसलिए यहां मौजूदा वार्डों के आधार पर ही चुनाव कराए जाएंगे.

