ETV Bharat / state

एबीवीपी का प्रांतीय अधिवेशन: छात्रसंघ चुनाव पर मंथन के बाद सरकार को भेजेंगे प्रस्ताव

विद्यार्थी परिषद के अधिवेशन में शिक्षा, समाज, छात्रावास, छात्रसंघ, पर्यावरण, सेवा और तकनीकी विषयों पर गहन विचार विमर्श किया जाएगा.

abvp officials providing information about the convention
अधिवेशन की जानकारी देते परिषद पदाधिकारी (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 27, 2025 at 6:50 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: गुलाबी नगरी में महाराणा प्रताप नगर बसाया जाएगा, जहां प्रदेश के 22 जिलों के 700 से ज्यादा प्रतिनिधि समाज, शिक्षा, छात्र संघ और छात्रावास जैसे विषयों पर मंथन करेंगे. जयपुर में 29 से 31 दिसंबर तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) जयपुर प्रांत का 61वां प्रांत अधिवेशन होगा. पूर्णिमा विश्वविद्यालय परिसर में होने वाले आयोजन में अस्थाई रूप से 'महाराणा प्रताप नगर' बसाया जाएगा. वहीं अधिवेशन के मुख्य सभागार का नाम ऑपरेशन सिंदूर में शहीद भारतीय वायुसेना के सर्जेंट सुरेंद्र कुमार मोगा के नाम पर रखा है. वीरांगना रानी अब्बका के नाम पर प्रदर्शनी लगाई जाएगी, जो युवाओं को राष्ट्र के लिए सर्वोच्च बलिदान की प्रेरणा देगा.

मुख्यमंत्री करेंगे अधिवेशन की शुरुआत: एबीवीपी के प्रांत अधिवेशन का उद्घाटन 29 दिसंबर को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करेंगे. एबीवीपी के प्रांत मंत्री अभिनव सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री के अलावा अधिवेशन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्र प्रचारक निम्बाराम, एबीवीपी के राष्ट्रीय सह-संगठन मंत्री देवदत्त जोशी सहित संगठन के पदाधिकारी मौजूद रहेंगे. 30 दिसंबर को शोभायात्रा और खुले अधिवेशन में एबीवीपी के राष्ट्रीय महामंत्री वीरेंद्र सोलंकी सहभागिता करेंगे.

पढ़ें:बाड़मेर: फीस वृद्धि के खिलाफ एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने कॉलेज गेट पर जड़ा ताला, किया विरोध प्रदर्शन

छात्रसंघ चुनाव बहाली पर भी मंथन: अधिवेशन में शिक्षा, समाज, छात्रावास, छात्रसंघ, पर्यावरण, सेवा और तकनीकी विषयों पर विचार विमर्श किया जाएगा. प्रांत सह मंत्री अंजलि चौरसिया ने बताया कि विशेष रूप से छात्रसंघ चुनावों की बहाली को लेकर व्यापक मंथन होगा. विभिन्न जिलों और इकाइयों से आए सुझावों के आधार पर छात्रसंघ चुनाव संबंधी ठोस प्रस्ताव पारित कर राज्य सरकार को भेजने की रूपरेखा तय की जाएगी. उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि आवश्यकता पड़ी तो छात्रसंघ चुनाव बहाली को लेकर परिषद आंदोलन भी करेगी. समानांतर सत्रों में विषय विशेषज्ञ समसामयिक मुद्दों पर संवाद करेंगे.

वीरता और इतिहास की झलक दिखाएगी प्रदर्शनी: प्रांत मंत्री अभिनव सिंह ने बताया कि वीरांगना रानी अब्बका के नाम पर प्रदर्शनी में एबीवीपी के प्रांत स्तरीय अभियानों, यशवंत राव केलकर के संगठन कौशल, वंदे मातरम का इतिहास, संघ शताब्दी वर्ष के पंच परिवर्तन, महाराणा प्रताप और हल्दीघाटी की गाथा, भगवान बिरसा मुंडा और रानी अब्बका के साहस को प्रभावशाली ढंग से पेश किया जाएगा.

पढ़ें:एबीवीपी छात्र हितों के साथ राष्ट्रीय मुद्दों पर होगी सक्रिय, बनाई ये योजना

TAGGED:

ABVP CONFERENCE IN JAIPUR
DISCUS ON STUDENT UNION ELECTION
CONFERENCE FROM DECEMBER 29 TO 31
MAHARANA PRATAP NAGAR IN JAIPUR
ABVP PROVINCIAL CONFERENCE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.