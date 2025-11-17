लाल किले पर फिर लौट रही रौनक: धमाके के बाद भी दिल्ली की सुरक्षा पर भरोसा, देश-विदेश से पहुंचे पर्यटकों ने कही ये बात
दिल्ली में कार ब्लास्ट की घटना के बाद अब धीरे-धीरे स्थिति सामान्य हो रही है. इसे लेकर लाल किले पर पहुंचे पर्यटकों ने प्रतिक्रिया दी.
Published : November 17, 2025 at 4:16 PM IST
नई दिल्ली: 10 नवंबर को लाल किले के पास कार में हुए धमाके ने पूरी दिल्ली को झकझोर दिया. विस्फोट के तार आतंकी संगठन से जुड़ने के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने लाल किले को पांच दिनों तक बंद रखा. रविवार से लाल किला दोबारा पर्यटकों के लिए खोल दिया गया, जिसके बाद से बड़ी संख्या में लोग इसे देखने पहुंच रहे हैं. सोमवार को मेंटेनेंस के कारण लाल किला बंद रहता है, बावजूद इसके बड़ी संख्या में लोग प्राचीर के आसपास फोटो खिंचवाने आदि के लिए पहुंचे. ईटीवी भारत ने इस मौके पर पर्यटकों से बातचीत की. लोगों ने कहा कि विस्फोट की घटना निंदनीय है, लेकिन उन्हें दिल्ली की सुरक्षा एजेंसियों और पुलिस पर पूरा भरोसा है. उनका कहना था कि पुलिस और सुरक्षा बलों की मुस्तैदी के कारण ही वे बेखौफ होकर पूरी दिल्ली के पर्यटन स्थलों पर घूम रहे हैं.
निश्चिंत होकर घूम रहे, कोई डर नहीं: दिल्ली की रहने वाली सविता अपने परिवार के साथ लाल किला पहुंचीं थीं. लेकिन सोमवार होने के कारण उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया. फिर भी वे बाहर से प्राचीर देखने आईं. उन्होंने कहा कि धमाके की घटना के बारे में सुना था, लेकिन हमें घूमने में डर नहीं लग रहा. परिवार के साथ आए हैं, सुरक्षा में हमें भरोसा है.
सख्त कार्रवाई होनी चाहिए: बेंगलुरु से खासतौर पर लाल किला देखने आए शिवपुत्र ने कहा कि कार विस्फोट के पीछे जो भी लोग हैं, सरकार उन पर सख्त कार्रवाई करेगी. आतंक किसी धर्म के नहीं, बल्कि इंसानियत के खिलाफ है. दुनिया को आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ना होगा. इस घटना के बावजूद मैंने दिल्ली के किसी भी हिस्से में डर महसूस नहीं किया.
पुलिस पर पूरा भरोसा: कोलकाता से दिल्ली घूमने आए पार्थुसेन चौधरी ने कहा कि विस्फोट हुआ, लेकिन हमें कोई डर नहीं है. दिल्ली दिल से घूम रहे हैं और खूब मजा आ रहा है. पुलिस और एजेंसियां अच्छा काम कर रही हैं, भरोसा है सुरक्षा मजबूत है. उनके अलावा अपने साथियों के साथ लाल किला घूमने पहुंचे शुभेंदु भट्टाचार्य ने बताया कि 10 तारीख के धमाके के बाद भी हमें कोई डर नहीं है. जो स्थिति बनी थी, पुलिस ने उसे बहुत अच्छे से संभाला. सरकार आतंकवाद पर सख्त कार्रवाई करेगी. हमें पूरा भरोसा है.
लाल किले के बाहर फिर दिखी दिल्ली की जीवंत तस्वीर: सोमवार को मुख्य परिसर बंद था, लेकिन लाल किले की प्राचीर के सामने लोगों की भीड़ को देखते हुए कहा जा सकता है कि पर्यटक दिल्ली की रफ्तार व सुरक्षा पर भरोसा रखते हैं. लोग फोटो क्लिक करते और हंसी मजाक करते दिखाई दे रहे थे. विस्फोट की घटना ने जरूर सवाल खड़े किए, लेकिन लोगों की राय स्पष्ट है. हालांकि सुरक्षा व्यवस्था में अर्धसैनिक बलों और पुलिसकर्मियों की तैनाती रही.
