ETV Bharat / state

दिल्ली ब्लास्ट के बाद NCR में हाई अलर्ट, गुरुग्राम–फरीदाबाद में पुलिस लगातार कर रही सर्च ऑपरेशन

दिल्ली ब्लास्ट के बाद NCR में पुलिस हाई अलर्ट पर है.

after Delhi blast NCR Police alert
NCR में Alert (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 11, 2025 at 9:48 AM IST

|

Updated : November 11, 2025 at 9:59 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

गुरुग्राम/फरीदाबाद: दिल्ली में लाल किला के पास कार में हुए ब्लास्ट के बाद NCR में सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से सतर्क हो गई है. हरियाणा पुलिस भी अलर्ट मोड पर है. खासकर दिल्ली से सटे क्षेत्रों में लगातार चेकिंग अभियान जारी है. गुरुग्राम और फरीदाबाद में पुलिस ने सुरक्षा कड़ी कर दी है. दोनों शहरों की सीमाओं पर पुलिस ने जगह-जगह नाकाबंदी कर दी है. हर वाहन की जांच की जा रही है.

गुरुग्राम में कमिश्नर खुद उतरे सड़कों पर: दिल्ली की सीमा से सटे गुरुग्राम में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस कमिश्नर विकास अरोड़ा ने खुद मोर्चा संभाल लिया है. वे सोमवार देर रात तक शहर के विभिन्न इलाके जैसे कि मेदांता रोड, इफ्को चौक, राजीव चौक और एमजी रोड का जायजा ले रहे हैं. पुलिस की सभी टीमों को हाई अलर्ट पर रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं.

after Delhi blast NCR Police alert
दिल्ली ब्लास्ट के बाद NCR में Alert (ETV Bharat)

बॉर्डर को किया गया सील: गुरुग्राम GRP थाना प्रभारी राजेश कुमार ने बताया कि, "शहर की सीमाओं को लगभग सील कर दिया गया है. दिल्ली, रेवाड़ी, झज्जर और फरीदाबाद की ओर से आने-जाने वाले सभी वाहनों की डॉग स्क्वॉड की मदद से जांच की जा रही है. रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, मॉल और मेट्रो स्टेशन पर भी पुलिस की अतिरिक्त टीमें तैनात की गई हैं. सभी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं और पूरे जिले में 24 घंटे निगरानी रखी जा रही है ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके."

गुरुग्राम में पुलिस हाई अलर्ट पर (ETV Bharat)

फरीदाबाद में भी सख्त चेकिंग: दिल्ली से सटे फरीदाबाद में भी पुलिस अलर्ट मोड पर है. पटेल चौक, सेक्टर 21डी, बाटा चौक और बल्लभगढ़ समेत शहर के सभी प्रमुख मार्गों पर पुलिस ने नाके लगाए हुए हैं. हर गुजरने वाले वाहन की बारीकी से तलाशी ली जा रही है और संदिग्ध दिखने वाले लोगों से पूछताछ की जा रही है.

फरीदाबाद में पुलिस हाई अलर्ट पर (ETV Bharat)

चप्पे-चप्पे पर पुलिस तैनात: चेकिंग को लेकर फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर सतेंद्र गुप्ता ने कहा कि, "जिले में किसी भी संदिग्ध को बख्शा नहीं जाएगा. लोगों की सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है. पूरे जिले में चप्पे-चप्पे पर पुलिस तैनात है. किसी भी तरह की सुरक्षा चूक नहीं होने दी जाएगी."

आमजन से सहयोग की अपील: दिल्ली ब्लास्ट के बाद NCR पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति की तुरंत सूचना पुलिस कंट्रोल रूम को दें. गुरुग्राम और फरीदाबाद दोनों जिलों में रातभर तलाशी अभियान जारी रहेगा ताकि क्षेत्र पूरी तरह से सुरक्षित रखा जा सके.

ये भी पढ़ें:फरीदाबाद में अब तक 2900 किलो विस्फोटक बरामद, मुजम्मिल शकील के दूसरे घर पर पुलिस की रेड में खुलासा

Last Updated : November 11, 2025 at 9:59 AM IST

TAGGED:

GURUGRAM POLICE HIGH ALERT
दिल्ली ब्लास्ट के बाद NCR में ALERT
FARIDABAD POLICE ALERT
DELHI BORDER SECURITY ALERT
AFTER DELHI BLAST NCR POLICE ALERT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

आर्टिफिशियल फ्लावर ने बदली किस्मत, 5000 रुपये से शुरू किया बिजनेस, आज 15 लाख का सालाना टर्नओवर

हरियाणा-NCR में तेज़ी से बढ़ रहे इन कैंसर के केस, पीजीआई ऑन्कोलॉजिस्ट ने बताया बचने का तरीका

हरियाणा में राजा जरासंध के किले पर चप्पलें और पत्थर मारती हैं महिलाएं, जानिए क्या है इतिहास

16 नवंबर के बाद इन राशि के लोगों की चमकेगी किस्मत! तुला से वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे सूर्य देव, जानें क्या होगा असर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.