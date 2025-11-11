ETV Bharat / state

दिल्ली ब्लास्ट के बाद NCR में हाई अलर्ट, गुरुग्राम–फरीदाबाद में पुलिस लगातार कर रही सर्च ऑपरेशन

गुरुग्राम/फरीदाबाद: दिल्ली में लाल किला के पास कार में हुए ब्लास्ट के बाद NCR में सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से सतर्क हो गई है. हरियाणा पुलिस भी अलर्ट मोड पर है. खासकर दिल्ली से सटे क्षेत्रों में लगातार चेकिंग अभियान जारी है. गुरुग्राम और फरीदाबाद में पुलिस ने सुरक्षा कड़ी कर दी है. दोनों शहरों की सीमाओं पर पुलिस ने जगह-जगह नाकाबंदी कर दी है. हर वाहन की जांच की जा रही है.

गुरुग्राम में कमिश्नर खुद उतरे सड़कों पर: दिल्ली की सीमा से सटे गुरुग्राम में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस कमिश्नर विकास अरोड़ा ने खुद मोर्चा संभाल लिया है. वे सोमवार देर रात तक शहर के विभिन्न इलाके जैसे कि मेदांता रोड, इफ्को चौक, राजीव चौक और एमजी रोड का जायजा ले रहे हैं. पुलिस की सभी टीमों को हाई अलर्ट पर रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं.

दिल्ली ब्लास्ट के बाद NCR में Alert (ETV Bharat)

बॉर्डर को किया गया सील: गुरुग्राम GRP थाना प्रभारी राजेश कुमार ने बताया कि, "शहर की सीमाओं को लगभग सील कर दिया गया है. दिल्ली, रेवाड़ी, झज्जर और फरीदाबाद की ओर से आने-जाने वाले सभी वाहनों की डॉग स्क्वॉड की मदद से जांच की जा रही है. रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, मॉल और मेट्रो स्टेशन पर भी पुलिस की अतिरिक्त टीमें तैनात की गई हैं. सभी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं और पूरे जिले में 24 घंटे निगरानी रखी जा रही है ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके."