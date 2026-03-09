ETV Bharat / state

रोड हादसे में इकलौते बेटे की मौत पर कोर्ट ने सुनाया अहम फैसला, बीमा कंपनी को दंपति को मुआवजा देने का आदेश

रोड हादसे में युवक की मौत के मामले में कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है.

Udham Singh Nagar Court
उधम सिंह नगर जिला एवं सत्र न्यायालय (Photo-ETV Bharat)
Published : March 9, 2026 at 7:10 AM IST

रुद्रपुर: सड़क दुर्घटना में बेटे को खोने वाले दंपत्ति को न्याय मिला है. वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण की अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद इंश्योरेंस कंपनी को याचिकाकर्ता दंपत्ति को 16.5 लाख रुपये का मुआवजा सात फीसदी साधारण ब्याज के साथ देने का आदेश दिए हैं. यह मामला वर्ष 2020 में हुए सड़क हादसे से जुड़ा है, जिसमें 21 वर्षीय युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई थी.

सड़क दुर्घटना में अपने इकलौते सहारे को खोने वाले माता-पिता को अदालत से राहत मिली है. मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण की अदालत ने सुनवाई के बाद बीमा कंपनी को मृतक युवक के माता-पिता को मुआवजा देने का आदेश दिया है. अदालत ने इंश्योरेंस कंपनी को याचिकाकर्ता दंपत्ति को 16.5 लाख रुपये सात प्रतिशत साधारण ब्याज के साथ भुगतान करने के निर्देश दिए हैं.

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता हिदायत अली ने बताया कि थाना ट्रांजिट कैंप क्षेत्र के निवासी शीला देवी और रामभरोसे ने सड़क हादसा बीमा से संबंधित याचिका दायर की थी. याचिका में दंपत्ति ने बताया कि उनका 21 वर्षीय बेटा आकाश एक इंस्टीट्यूट में नौकरी करता था और परिवार की आर्थिक जिम्मेदारी भी उसी के कंधों पर थी, परिवार का अधिकांश खर्च आकाश की आय से ही चलता था.

याचिका में यह भी बताया गया कि 15 अक्टूबर 2020 को आकाश अपनी बाइक से सिडकुल पंतनगर स्थित एक कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहा था. वह अपने बेहतर भविष्य की उम्मीद के साथ घर से निकला था, लेकिन रास्ते में ही एक भीषण सड़क हादसे का शिकार हो गया.

बताया गया कि अड़खेड़ा भगंदर रोड के पास तेज रफ्तार से आ रहे एक ट्रक ने आकाश की बाइक को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि आकाश गंभीर रूप से घायल हो गया. आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज शुरू किया गया. डॉक्टरों ने युवक को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन हादसे में आई गंभीर चोटों के कारण 18 अक्टूबर 2020 को उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई. बेटे की मौत के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा और उनकी आर्थिक स्थिति भी प्रभावित हो गई.

इसके बाद मृतक के माता-पिता ने न्याय पाने के लिए मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण में याचिका दायर की. उन्होंने इंश्योरेंस कंपनी समेत तीन पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज कराते हुए सड़क हादसा बीमा के तहत मुआवजे की मांग की. मामले की सुनवाई मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण की न्यायाधीश मीना देऊपा की अदालत में हुई. सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने अपने-अपने तर्क और साक्ष्य अदालत के समक्ष प्रस्तुत किए.

बीते दिनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाया. अदालत ने इंश्योरेंस कंपनी को निर्देश दिया कि वह याचिकाकर्ता दंपत्ति को 16.5 लाख रुपये का मुआवजा सात प्रतिशत साधारण ब्याज के साथ अदा करे. अदालत के इस फैसले से पीड़ित परिवार को कुछ हद तक राहत मिली है और उन्हें आर्थिक सहायता मिलने का रास्ता साफ हो गया है.

