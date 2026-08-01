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गर्भवती महिला मौत मामला, पति ने की निजी अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई की मांग, पुलिस को दी तहरीर

पौड़ी में गर्भवती महिला की मौत की स्वास्थ्य विभाग जांच कराएगा. परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर आरोप गंभीर आरोप लगाए हैं.

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परिजनों ने पुलिस को दी तहरीर (Photo-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 1, 2026 at 8:53 AM IST

4 Min Read
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पौड़ी: पौड़ी मुख्यालय स्थित एक निजी अस्पताल में ऑपरेशन के बाद देहरादून रेफर की गई प्रसूता की मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया है. मृतका के पति ने अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कोतवाली में तहरीर देकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. इस घटना के बाद शहरवासियों में भी भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है. बीते दिन मृतका के पति रजनीश लिंगवाल कोतवाली पहुंचे और पुलिस को लिखित तहरीर सौंपी.

उन्होंने आरोप लगाया कि अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही और समय रहते उचित उपचार न मिलने के कारण उन्हें अपनी पत्नी और नवजात शिशु दोनों को खोना पड़ा. उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच कर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है. रजनीश लिंगवाल के साथ बड़ी संख्या में शहरवासी भी कोतवाली पहुंचे. उन्होंने घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए अस्पताल की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए. लोगों का कहना था कि पौड़ी में पहले से ही बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है और गंभीर मरीजों को अक्सर मैदानी क्षेत्रों के अस्पतालों का रुख करना पड़ता है.

ऐसे में निजी अस्पताल खुलने से लोगों को उम्मीद जगी थी कि अब बेहतर चिकित्सा सुविधाएं स्थानीय स्तर पर उपलब्ध होंगी, लेकिन इस घटना ने उस भरोसे को झटका दिया है. लोगों ने प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की. गौरतलब है कि बीते मंगलवार को सुबह करीब 10:30 से 11 बजे के बीच गर्भवती महिला का एक निजी अस्पताल में ऑपरेशन किया गया था.

परिजनों का आरोप है कि ऑपरेशन के बाद महिला की हालत लगातार बिगड़ती चली गई. अत्यधिक रक्तस्राव होने पर अस्पताल प्रबंधन ने उन्हें देहरादून के लिए रेफर कर दिया. हालांकि, देहरादून पहुंचने के बाद उपचार के दौरान प्रसूता ने दम तोड़ दिया. इस दर्दनाक घटना में नवजात शिशु की भी मौत हो गई, जिससे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा. मामले को गंभीरता से लेते हुए स्वास्थ्य विभाग भी हरकत में आ गया है.

प्रसूता और नवजात की मौत के मामले की जांच के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) की टीम गठित कर दी गई है. जांच टीम को पूरे घटनाक्रम, उपचार प्रक्रिया, अस्पताल प्रबंधन की कार्यशैली तथा चिकित्सा प्रोटोकॉल के पालन की जांच करने के निर्देश दिए गए हैं. जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल पुलिस ने पति की तहरीर प्राप्त कर ली है और नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है.
-डॉ. शिव मोहन शुक्ला,मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ)-

पौड़ी के स्थानीय निवासी एवं व्यापार सभा के सचिव देवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि जब शहर में इस निजी अस्पताल की शुरुआत हुई थी, तब लोगों के मन में एक नई उम्मीद जगी थी. उन्हें विश्वास था कि अब गंभीर इलाज और प्रसूति जैसी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बार-बार देहरादून, ऋषिकेश या अन्य मैदानी शहरों की ओर नहीं जाना पड़ेगा और अधिकांश सुविधाएं पौड़ी में ही उपलब्ध हो जाएंगी. उन्होंने कहा कि हाल ही में सामने आई घटना के बाद लोगों का भरोसा डगमगाने लगा है.

शहरवासियों द्वारा अस्पताल की कार्यप्रणाली और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठा रहे हैं. उनका कहना है कि यदि निजी अस्पतालों में भी मरीजों और उनके परिजनों को इस तरह की परिस्थितियों का सामना करना पड़े, तो लोगों का विश्वास कमजोर होना स्वाभाविक है. देवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि पूरे मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच होनी चाहिए ताकि यदि कहीं किसी स्तर पर लापरवाही हुई है तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जा सके.

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