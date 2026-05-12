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पति की आकस्मिक मौत से पत्नी पर टूटा दुखों का पहाड़, साहस और संवदेनशीलता से लिया नेत्रदान का फैसला

लिया प्रेरणादायक निर्णय: निर्मल खिलवानी के निधन की सूचना मिलते ही सामाजिक कार्यकर्ता विजय राजानी ने शाइन इंडिया फाउंडेशन के ज्योति मित्र महेश चांदवानी को जानकारी दी. महेश चांदवानी ने तुरंत परिजनों से संपर्क किया और दुख की इस घड़ी में नेत्रदान के महत्व को समझाया. उस समय परिवार गहरे सदमे में था, लेकिन निर्मल की पत्नी वीणा ने साहस और संवेदनशीलता का परिचय देते हुए समाज के लिए प्रेरणादायक निर्णय लिया.

बूंदी: जिंदगी कब किस मोड़ पर अचानक थम जाए, इसका अंदाजा किसी को नहीं होता. सोमवार दोपहर रॉयल सिटी, देवपुरा निवासी निर्मल खिलवानी की अचानक हुई. मौत ने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया. बताया जा रहा है कि साइलेंट अटैक के चलते उनका आकस्मिक निधन हो गया. घर में जहां कुछ देर पहले तक सामान्य माहौल था, वहीं अचानक मातम पसर गया. लेकिन इसी गहरे दुख और असहनीय पीड़ा के बीच परिवार ने ऐसा फैसला लिया, जिसने दो जरूरतमंद लोगों के जीवन में उजाला भरने की उम्मीद जगा दी.

दृढ़ संकल्प के साथ दी नेत्रदान के लिए सहमति: महेश चांदवानी ने बताया कि वीणा पहले से ही समाज में चल रहे नेत्रदान जागरूकता अभियानों से प्रभावित थीं. जब उन्हें समझाया कि उनके पति की आंखें किसी अंधेरे में जी रहे व्यक्ति की जिंदगी रोशन कर सकती हैं, तो उन्होंने भारी मन से लेकिन दृढ़ संकल्प के साथ नेत्रदान के लिए सहमति दे दी. सहमति मिलने के बाद आई बैंक सोसायटी के बीबीजे चैप्टर के समन्वयक एवं तकनीशियन डॉ कुलवंत गौड़ ने ज्योति मित्र इदरीस बोहरा के सहयोग से नेत्रदान की प्रक्रिया पूरी करवाई. परिजनों की मौजूदगी में पूरी प्रक्रिया बेहद सम्मान और सावधानी के साथ सम्पन्न हुई.

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जिले में अबतक 92, सिंधी समाज का 20वां नेत्रदान: ज्योति मित्र इदरीस बोहरा ने बताया कि बूंदी जिले में यह 92वां नेत्रदान है. सिंधी समाज के महेश चांदवानी ने बताया कि सिंधी समाज में नेत्रदान के प्रति लगातार जागरूकता बढ़ रही है. अब तक 20 लोगों का नेत्रदान करवाया जा चुका है. डॉ कुलवंत गौड़ ने बताया कि गर्मियों के मौसम में मृत्यु के छह घंटे के भीतर नेत्रदान की प्रक्रिया पूरी करना जरूरी होता है. उन्होंने कहा कि यदि परिवार समय रहते निर्णय ले ले, तो कॉर्निया सुरक्षित रखा जा सकता है. इसके लिए दिवंगत की आंखों को पूरी तरह बंद कर उन पर गीली पट्टी रखनी चाहिए, ताकि नेत्र सुरक्षित रह सकें और सफल नेत्रदान संभव हो सके.