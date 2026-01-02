ETV Bharat / state

जनम-जनम का साथ; पति की मौत होते ही पत्नी ने भी तोड़ा दम, एक ही चिता पर दोनों का अंतिम संस्कार

महराजगंज : करीब 50 साल पुराना साथ. हमेशा से सुख-दुख के भागी. एक हंसता-खेलता परिवार. फिर एक दिन अचानक विधि के विधान ने साथ तोड़ दिया. जनम-जनम के साथ पति-पत्नी को जैसे यह मंजूर नहीं था. साथी के बिछुड़ते ही दूसरे ने भी बिलख-बिलखकर दम तोड़ दिया. यह घटना महराजगंज की है. जिसने भी सुना, दोनों के अमर प्रेम की दुहाई ही देता दिखा. परिवार के लोगों ने भी दोनों को साथ में अंतिम विदाई दी. दोनों का एक ही चिता पर अंतिम संस्कार किया गया.

यह घटना नगर पंचायत पनियरा के वार्ड नंबर 10 दीन दयाल नगर की. यहीं के निवासी लालमन सिंह (70) लंबे समय से बीमार चल रहे थे. बुधवार की रात उन्होंने परिवार के साथ भोजन किया और फिर सो गए. पास ही उनकी 62 वर्षीया पत्नी रुमाली देवी भी थीं. सुबह जब रूमाली देवी जगीं तो पति को जगाने की कोशिश की. लेकिन लालमन सिंह ने कोई उत्तर नहीं दिया. उनका शरीर निष्प्राण था. यह देखकर पत्नी रुमाली देवी स्तब्ध रह गईं. परिजनों के मुताबिक, पति की मौत देख वे जोर-जोर से रोने लगीं. सदमे में रुमाली देवी बार–बार चिल्लातीं, फिर वे अचानक बेहोश होकर गिर पड़ीं.