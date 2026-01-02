ETV Bharat / state

जनम-जनम का साथ; पति की मौत होते ही पत्नी ने भी तोड़ा दम, एक ही चिता पर दोनों का अंतिम संस्कार

50 साल का साथ रहा, पति की मौत के बाद बिलखती रहीं रुमाली देवी, फिर अचानक थम गईं सांसें

जनम-जनम का साथ
जनम-जनम का साथ (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 2, 2026 at 12:32 PM IST

2 Min Read
महराजगंज : करीब 50 साल पुराना साथ. हमेशा से सुख-दुख के भागी. एक हंसता-खेलता परिवार. फिर एक दिन अचानक विधि के विधान ने साथ तोड़ दिया. जनम-जनम के साथ पति-पत्नी को जैसे यह मंजूर नहीं था. साथी के बिछुड़ते ही दूसरे ने भी बिलख-बिलखकर दम तोड़ दिया. यह घटना महराजगंज की है. जिसने भी सुना, दोनों के अमर प्रेम की दुहाई ही देता दिखा. परिवार के लोगों ने भी दोनों को साथ में अंतिम विदाई दी. दोनों का एक ही चिता पर अंतिम संस्कार किया गया.

यह घटना नगर पंचायत पनियरा के वार्ड नंबर 10 दीन दयाल नगर की. यहीं के निवासी लालमन सिंह (70) लंबे समय से बीमार चल रहे थे. बुधवार की रात उन्होंने परिवार के साथ भोजन किया और फिर सो गए. पास ही उनकी 62 वर्षीया पत्नी रुमाली देवी भी थीं. सुबह जब रूमाली देवी जगीं तो पति को जगाने की कोशिश की. लेकिन लालमन सिंह ने कोई उत्तर नहीं दिया. उनका शरीर निष्प्राण था. यह देखकर पत्नी रुमाली देवी स्तब्ध रह गईं. परिजनों के मुताबिक, पति की मौत देख वे जोर-जोर से रोने लगीं. सदमे में रुमाली देवी बार–बार चिल्लातीं, फिर वे अचानक बेहोश होकर गिर पड़ीं.

यह देख परिजनों ने उन्हें संभालने का प्रयास किया, लेकिन कुछ ही देर में रुमाली देवी की भी सांसें टूट गईं. एक ही घर में पल भर में दो मौतों से कोहराम मच गया. परिवार के लोग दोनों से लिपटकर बिलखने लगे. दंपत्ति अपने पीछे तीन बेटे जगदीश, प्रदीप और संदीप के साथ नाती-पोतों का भरा–पूरा परिवार छोड़ गए हैं. परिवार के लोगों ने दोनों का अंतिम संस्कार भौराबारी पुल के पास रोहिन नदी के तट पर किया. दोनों के शवों को एक ही चिता पर सजाया गया. स्थानीय लोगों ने कहा कि ऐसा अटूट प्रेम विरले ही देखने को मिलता है. पनियरा की इस घटना को जिसने भी सुना अवाक रह गया.

