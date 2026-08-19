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रामनगर: सरकारी कर्मचारी की मौत के बाद दो पत्नियों में नौकरी की जंग, डेढ़ साल से अटकी मृतक आश्रित नियुक्ति

रामनगर से हैरान करने वाला मामला सामने आया है. सरकारी कर्मचारी की मौत के बाद दो महिलाओं ने मृतक आश्रित नियुक्ति पर दावा ठोका है.

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मामला वन विभाग का है. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 19, 2026 at 3:44 PM IST

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रामनगर: नैनीताल जिले के रामनगर में सरकारी कर्मचारी की मौत के बाद मृतक आश्रित नौकरी को लेकर हैरान करने वाला मामला सामने आया है. वन निगम में तैनात चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी प्रेम राम की दिसंबर 2024 में मौत के बाद उनकी दो पत्नियां नौकरी पर अपना-अपना दावा पेश कर रही हैं. दोनों महिलाओं के दावे के चलते मृतक आश्रित के तौर पर मिलने वाली सरकारी नौकरी करीब डेढ़ साल से अटकी हुई है.

दिसंबर 2024 में हुई थी कर्मचारी प्रेम राम की मौत: इतना ही नहीं कर्मचारी के निधन के बाद मिलने वाली ईपीएफ, ईएल समेत अन्य देय धनराशि के भुगतान को लेकर भी मामला उलझ गया है. अब यह विवाद परिवार न्यायालय से होते हुए जिला न्यायालय तक पहुंच चुका है. जानकारी के मुताबिक कालाढूंगी वन निगम में चतुर्थ श्रेणी के पद पर तैनात कर्मचारी प्रेम राम की दिसंबर 2024 में मृत्यु हो गई थी.

मौत के बाद दो पत्नियां आई सामने: विभागीय अधिकारियों के अनुसार कर्मचारी की दो पत्नियां थीं. वह दूसरी पत्नी के साथ कालाढूंगी में रहकर नौकरी कर रहे थे, जबकि पहली पत्नी से विवाद के बाद वह हल्द्वानी में अलग रह रही थी. प्रेम राम की कालाढूंगी में रहने वाली पत्नी से तीन बेटियां और एक बेटा है, जबकि हल्द्वानी में रहने वाली पहली पत्नी से एक बेटी है. कर्मचारी की मौत के बाद कालाढूंगी में रह रही पत्नी ने मृतक आश्रित के तौर पर नौकरी पाने के लिए वन निगम में अपने दस्तावेज जमा किए. विभाग ने प्रक्रिया शुरू ही की थी कि इसी दौरान पहली पत्नी ने भी सामने आकर नौकरी पर अपना दावा पेश कर दिया.

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फिलहाल वन विभाग ने इस मामले पर कोर्ट के आदेश का इंतजार कर रहा है. (ETV Bharat)

परिवार न्यायालय में भी नहीं सुलझा मामला: दोनों महिलाओं के दावे के बाद वन निगम के अधिकारी भी असमंजस में पड़ गए. मामला परिवार न्यायालय तक पहुंचा, लेकिन वहां से भी विवाद का समाधान नहीं हो सका. इसके बाद दोनों पक्ष जिला न्यायालय पहुंच गए, जहां दोनों महिलाओं ने अपने-अपने दस्तावेज और दावे प्रस्तुत किए हैं. न्यायालय में मामला विचाराधीन होने के कारण वन निगम फिलहाल नियुक्ति को लेकर कोई अंतिम निर्णय नहीं ले पा रहा है. इस विवाद का सबसे ज्यादा असर मृतक के परिवार पर पड़ रहा है.

आर्थिक संकट से गुजर रहा परिवार: कालाढूंगी में रह रही मृतक की एक पत्नी की आर्थिक स्थिति बेहद खराब बताई जा रही है. महिला के सामने अपने तीन बेटियों और एक बेटे की पढ़ाई और रोजमर्रा के खर्च का संकट खड़ा हो गया है. बताया जा रहा है कि परिवार का भरण-पोषण करने के लिए महिला को जंगल से लकड़ियां बीनकर उन्हें बेचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है. महिला रोजाना करीब दो से तीन सौ रुपये की लकड़ियां बेचकर किसी तरह परिवार का खर्च चला रही है.

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कालाढूंगी वन निगम में चतुर्थ श्रेणी के पद पर तैनात कर्मचारी प्रेम राम की दिसंबर 2024 में मृत्यु हो गई थी. (ETV Bharat)

दूसरी पत्नी ने विभाग ने लगाई गुहार: आर्थिक संकट से जूझ रही दूसरी महिला ने हाल ही में रामनगर वन निगम के डीएसएम मुदित आर्या से मुलाकात कर मृतक आश्रित के तौर पर नौकरी दिलाने की मांग की है. महिला का कहना है कि यदि उसे नौकरी मिल जाती है तो वह अपने बच्चों की पढ़ाई और परिवार का भरण-पोषण बेहतर तरीके से कर सकेगी.

विभाग का जवाब: वहीं वन निगम रामनगर के डीएसएम मुदित आर्या के अनुसार कर्मचारी और उसकी पहली पत्नी के बीच विवाद के बाद दोनों अलग रह रहे थे. इस बीच कर्मचारी अल्मोड़ा से दूसरी शादी कर उसे कालाढूंगी ले आया था. पहली पत्नी को इसकी जानकारी मिलने के बाद उसने न्यायालय में भरण-पोषण का मामला दायर किया था. कोर्ट के आदेश के अनुसार वन निगम कर्मचारी के वेतन से निर्धारित भरण-पोषण की राशि काटकर पहली पत्नी को देता रहा.

वन विभाग को कोर्ट के आदेश का इंतजार: डीएसएम मुदित आर्या ने बताया कि कर्मचारी की दिसंबर 2024 में मृत्यु के बाद दो महिलाओं ने स्वयं को उसकी पत्नी बताते हुए मृतक आश्रित नौकरी के लिए दावा पेश किया है. मामला फिलहाल न्यायालय में विचाराधीन है. उन्होंने स्पष्ट किया कि वन निगम इस मामले में विधिक राय लेने के बाद न्यायालय के आदेश के अनुसार ही आगे की कार्रवाई करेगा.

फिलहाल सरकारी कर्मचारी की मौत के बाद दो पत्नियों के बीच नौकरी और आर्थिक सहायता को लेकर छिड़ी यह कानूनी जंग कई सवाल खड़े कर रही है. वहीं न्यायालय के फैसले का इंतजार कर रहे परिवारों के सामने आर्थिक संकट लगातार गहराता जा रहा है.

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