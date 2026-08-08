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किनारे होते कमलनाथ!, दतिया उपचुनाव के बाद पॉलिटिकल अफेयर कमेटी में भी नहीं आएंगे नजर

कांग्रेस की पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक 11 अगस्त को भोपाल में होने जा रही है. दतिया उपचुनाव की जीत के बाद लंबे समय के बाद ये होगा कि कांग्रेस जश्न के माहौल में ये बैठक करेगी. इसमें कांग्रेस के प्रभारी से लेकर कमेटी के सदस्य पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह और कमलनाथ भी हैं. लेकिन ऐसी जानकारी मिली है कि कमलनाथ इस बैठक में नहीं आएंगे.

इससे पहले कमलनाथ के अपने विधानसभा क्षेत्र से लापता होने के पोस्टर लगाए गए थे. हांलाकि जब कमलनाथ के सन्यास की खबरें बहुत तेजी से उड़ी थीं तब भी कमलनाथ ने ये साफ कर दिया था कि उनकी राजनीति का केन्द्र मध्य प्रदेश ही रहेगा और वे सन्यास नहीं लेने जा रहे हैं. लेकिन सच्चाई ये भी है कि बीते वर्षों में उनकी सक्रियता धीरे-धीरे कम ही हुई है.

भोपाल: दतिया उपचुनाव में कांग्रेस ने बड़ी जीत हासिल की. लेकिन हैरत की बात ये है कि इस पूरे चुनाव में कमलनाथ नज़र नहीं आए. कांग्रेस ने जो स्टार प्राचरकों की सूची जारी की थी उसमें पांचवे नंबर पर कमलनाथ का भी नाम था. अब इसके बाद जो कांग्रेस की पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की मीटिंग होने जा रही है, दतिया में मिली जीत के बाद होने वाली इस बैठक में भी कमलनाथ की जगह नकुलनाथ के पहुंचने की संभावना है.

पहले भी वे इस तरह की बैठकों में वर्चुअली जुड़ते रहे हैं. लेकिन इस बार उनके बजाए नकुलनाथ के आने की संभावना है. हालांकि कांग्रेस प्रवक्ता केके सक्सेना का कहना है कि कमलनाथ स्वास्थ्य कारणों से दतिया उपचुनाव में भी प्रचार के लिए नहीं गए थे. इसी वजह से ही वे इस बैठक में नहीं आ रहे हैं. उनकी जगह नकुलनाथ इस बैठक में आ रहे हैं. बाकी इस कमेटी के 99 फीसदी नेता बैठक में मौजूद रहेंगे.

छिंदवाड़ा में लग चुके कमलनाथ के लापता पोस्टर

बीते वर्षों में कमलनाथ की सक्रियता कम हुई है. यहां तक कि उनके अपने विधासभा क्षेत्र में पिछले दिनों पोस्टर लगाए गए थे. छिंदवाड़ा विधानसभा के ग्रामीण इलाकों में लगाए गए इन पोस्टर्स की इबारत में कमलनाथ के लापता होने की बात लिखी गई थी. बीजेपी ने इसका पॉलिटिकल माइलेज लेते हुए जिला स्तर पर ये एलान किया था कि विधायक को ढूंढने के लिए भाजपा अब पूरी विधानसभा में सर्चिंग अभियान चलाएगी.

दतिया उपचुनाव में स्टार प्रचारक लेकिन प्रचार से दूरी

दतिया उपचुनाव में भी कमलनथ स्टार प्रचारक थे लेकिन पूरे चुनाव से उन्होंने दूरी बनाकर रखी. स्टार प्रचारकों की सूची में होने के बावजूद कमलनाथ ने दतिया में एक भी चुनावी सभा नहीं की. तब बीजेपी ने मुद्दा बनाया था कि क्या वजह है कि कमलनाथ पूरे चुनाव में कहीं दिखाई नहीं दिए जबकि दिग्विजय सिंह चुनावी सभा करने पहुंचे थे.

वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक प्रकाश भटनागर कहते हैं, कमलनाथ की राजनीति भी उतार पर है और उम्र भी बढ़ रही है. इसमें दो राय नहीं कि उनकी गिनती एक समय कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं में होती आई है. लेकिन मुझे लगता है कि अब वे केवल अपने बेटे नकुलनाथ की जमीन तैयार करके सम्मानजक तरीके से सक्रिय राजनीति से किनारे हो रहे हैं. वह पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि सन्यास वे नहीं लेंगे.

दतिया के दम से ढाई साल का एक्शन प्लान

कांग्रेस को दतिया में जीत मिलने से दम मिला है. अब उसी के सहारे आगे ढाई साल के भीर पार्टी का क्या एक्शन प्लान तैयार करने जा रही है. दूसरी तरफ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के मामले पर भी कांग्रेस बड़े आंदोलन की तैयारी में है. मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक का कहना है कि इंदौर मे जीतू पटवारी के साथ जिस तरह से किया जा रहा है, अब उसके खिलाफ पार्टी पूरे प्रदेश में आवाज उठाएगी.