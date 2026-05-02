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17 साल से गाय को माना मां, मौत पर अंतिम संस्कार, तेहरवीं-समाधि बनाने को परिवार तैयार; कहानी अनोखे प्यार की

बागपत: अक्सर आपने पशुओं के प्रति इंसानी प्रेम की कई कहानियां पढ़ी होगी. इसमें कुछ ऐसी कहानियां होती हैं जो दिलों को छू लेती हैं. आज हम भी आपके लिए ऐसी ही एक सच्ची कहानी लाए है. ये कहानी है बागपत के एक परिवार और एक गाय के बीच दिली रिश्ते की. परिवार में मां का दर्जा पाने वाली गाय के प्रति इस परिवार का प्रेम और निष्ठा कैसी है वह आपको आगे मालूम चलेगा. चलिए बिना समय गवाएं आपको इस कहानी से रूबरू कराते हैं. पेश है संवाददाता मोहम्मद जावेद की खास रिपोर्ट.







कहां का मामला है: बागपत किशनपुर बराल में किसान देवेन्द्र अपने परिवार के साथ रहते हैं. देवेंद्र की मानें तो 17 साल पहले वह एक बछिया घर लाए थे. बछिया देखने में सामान्य सी थी. परिवार ने भी उस बछिया की सेवा धीरे-धीरे शुरू कर दी. उस बछिया का नाम रखा गया नंदिनी. सुबह से ही देवेंद्र समेत परिवार के सभी सदस्य नंदिनी की सेवा में जुट जाते थे. जैसे-जैसे नंदिनी बढ़ी हुई उसके प्रति परिवार का प्रेम बढ़ता ही चला गया. नंदिनी का सुंदर सा चेहरा परिवार के साथ ही गांव वालों को भी काफी भाता था. सीधी-सादी नंदिनी को हर कोई प्रेम से खिलाता था.







जब नंदिनी को मिला मां का दर्जा: धीरे धीरे नंदिनी का दर्जा घर में गाय की जगह मां का हो गया. हर कोई नंदिनी को परिवार की मां जैसा मानने लगा. नंदिनी ने भी परिवार पर खूब प्रेम लुटाया. उसने 17 साल के अपने जीवन काल में 14 बछड़े और एक बछिया को जन्म दिया. घर में दूध का भंडार लग गया. इतना दूध होने लगा कि परिवार ने उसे मुफ्त में बांटना शुरू कर दिया. परिवार ने घर में बनने वाली पहली रोटी नंदिनी को देनी शुरू कर दी. वहीं नंदिनी नें देवेंद्र के परिवार के साथ ही बच्चों को भी खूब दुलराया. ये मां और बच्चों का अटूट रिश्ता जैसा हो गया.

नंदिनी को श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे ग्रामीण. (Etv Bharat)

देवेंद्र को बेहद लगाव था: देवेंद्र को भी नंदिनी से बेहद लगाव हो गया था. वह खेतीबाड़ी के बाद ज्यादातर समय नंदिनी के साथ ही बिताते थे. वह नंदिनी की सेवा अपनी मां की तरह करते थे. यहीं नहीं नंदिनी के स्वभाव की तारीफ गांव वाले भी कर रहे हैं. ग्रामीण सुरेंद्र, सुभाष, अरविंद, सुधीर आदि का कहना है कि वैसे भी गाय हिन्दू धर्म में माता का दर्जा रखती है. नंदनी गाय से तो सभी ग्रामीण बेहद प्रेम करते थे. सबका कहना है कि वह परिवार में एक सदस्य के रूप में ही रहती थी.