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रांची में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त, निचले इलाकों में घुसा पानी

रांची: बंगाल की खाड़ी में सक्रिय डिप्रेशन और कम दबाव क्षेत्र के प्रभाव से झारखंड में लगातार बारिश हो रही है. पिछले कई घंटों से रांची में हो रही बारिश के कारण शहर के कई निचले इलाकों में जलजमाव की स्थिति बन गई है. सड़कों पर पानी भरने से लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. मौसम विभाग ने रांची समेत राज्य के कई जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है.

बारिश के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है. लगातार बारिश के कारण शहर के पंचशील नगर, पंडरा डैम, हरमू आनंद नगर और निवारणपुर समेत हरमू नदी के आसपास के कई निचले इलाकों में पानी भर गया. कई जगहों पर सड़कें भी जलमग्न हो गई, जिससे पैदल चलने वालों के साथ दोपहिया और चारपहिया वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई.

शहर के निचले इलाकों में जलभराव की समस्या (ईटीवी भारत)

पंचशील नगर इलाके में घुसा पानी

पंचशील नगर निवासी कृष्ण कुमार ने बताया कि देर रात तक हुई तेज बारिश के कारण उनके घर में पानी घुस गया था. अचानक पानी बढ़ने से परिवार को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा. उन्होंने बताया कि सूचना मिलने के बाद रांची नगर निगम की क्विक रिस्पांस टीम मौके पर पहुंची और पानी निकालने की कार्रवाई की, जिसके बाद स्थिति में कुछ सुधार हुआ.