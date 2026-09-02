रांची में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त, निचले इलाकों में घुसा पानी
रांची में लगातार बारिश होने से हरमू नदी का जलस्तर बढ़ गया है. नदी किनारे घरों में पानी घुस गया है. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.
Published : September 2, 2026 at 2:00 PM IST
रांची: बंगाल की खाड़ी में सक्रिय डिप्रेशन और कम दबाव क्षेत्र के प्रभाव से झारखंड में लगातार बारिश हो रही है. पिछले कई घंटों से रांची में हो रही बारिश के कारण शहर के कई निचले इलाकों में जलजमाव की स्थिति बन गई है. सड़कों पर पानी भरने से लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. मौसम विभाग ने रांची समेत राज्य के कई जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है.
बारिश के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है. लगातार बारिश के कारण शहर के पंचशील नगर, पंडरा डैम, हरमू आनंद नगर और निवारणपुर समेत हरमू नदी के आसपास के कई निचले इलाकों में पानी भर गया. कई जगहों पर सड़कें भी जलमग्न हो गई, जिससे पैदल चलने वालों के साथ दोपहिया और चारपहिया वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई.
पंचशील नगर इलाके में घुसा पानी
पंचशील नगर निवासी कृष्ण कुमार ने बताया कि देर रात तक हुई तेज बारिश के कारण उनके घर में पानी घुस गया था. अचानक पानी बढ़ने से परिवार को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा. उन्होंने बताया कि सूचना मिलने के बाद रांची नगर निगम की क्विक रिस्पांस टीम मौके पर पहुंची और पानी निकालने की कार्रवाई की, जिसके बाद स्थिति में कुछ सुधार हुआ.
नदी का जलस्तर बढ़ने से घरों में घुसा पानी
वहीं, निवारणपुर निवासी सचिन मल्होत्रा ने बताया कि हर साल बारिश के दौरान हरमू नदी का जलस्तर बढ़ने से आसपास के घरों में पानी भरने की स्थिति बनती है. इस बार भी बारिश के बाद इलाके में पानी भर गया. हालांकि बारिश की रफ्तार कम होने के साथ अब धीरे-धीरे पानी का स्तर भी घट रहा है. लेकिन रातभर लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा.
मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी से लगातार नमी वाली हवाएं झारखंड की ओर आ रही है. मानसूनी बादलों का घनत्व बढ़ने के कारण कई इलाकों में लगातार बारिश हो रही है. प्रशासन और नगर निगम की टीमें जलजमाव वाले इलाकों पर नजर बनाए हुए हैं. लोगों से निचले इलाकों और जलभराव वाली सड़कों पर सावधानी बरतने की अपील की गई है.
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