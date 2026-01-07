ETV Bharat / state

इंदौर के बाद हल्द्वानी में गंदे पेयजल की सप्लाई से हड़कंप, इन इलाकों के लोग हैं परेशान

हल्द्वानी: स्वच्छता सर्वेक्षण में लगातार 8 बार देश के सबसे स्वच्छ शहर का खिताब जीतने वाले मध्य प्रदेश के शहर इंदौर के भागीरथीपुरम में दूषित पेयजल से 18 लोगों की मौत हो चुकी है. हजारों लोग बीमार हैं. मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इस मामले में सरकार और जिम्मेदार अफसरों पर कड़ी टिप्पणी की है. इस त्रासद खबर से भी हल्द्वानी में जल संस्थान और नगर निगम की नींद नहीं टूट रही है. शहर के राजपुरा और गांधी नगर समेत कई इलाकों में गंदा और बदबूदार पेयजल आने की शिकायत मिली है.

हल्द्वानी में दूषित पेयजल की सप्लाई: नगर निगम हल्द्वानी की पेयजल व्यवस्था एक बार फिर सवालों में है. राजपुरा, गांधी नगर सहित कई इलाकों में नलों से गंदा और बदबूदार पानी आने से लोगों में आक्रोश है. प्रशासन के मुताबिक सीवर लाइन की खुदाई के दौरान पेयजल पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हुई है. अधिकारियों को जल्द समाधान के निर्देश दिए गए हैं.

नलों में गंदा पानी आने से लोग आक्रोशित: गंदे पानी की आपूर्ति से स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है. उन्होंने स्वास्थ्य को लेकर गंभीर चिंता जताई है. स्थानीय निवासियों की मानें तो बीते कई दिनों से नलों से पीने योग्य पानी की बजाय मिट्टी और गंदगी से भरा पानी आ रहा है. लोगों ने बोतलों में भरे गंदे पानी को दिखाते हुए बताया कि ऐसे पानी का उपयोग न तो पीने के लिए किया जा सकता है और न ही खाना बनाने के लिए. मजबूरी में लोग बाजार से पानी खरीदने को विवश हैं, जिससे आर्थिक बोझ भी बढ़ रहा है.

शिकायत के बाद भी विभागों पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप: स्थानीय महिलाओं का आरोप है कि इस समस्या को लेकर जल संस्थान और नगर निगम को कई बार अवगत कराया गया, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई. लोगों का कहना है कि यदि जल्द ही समस्या का समाधान नहीं किया गया, तो क्षेत्र में बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है. खासकर बच्चों और बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर इसका बुरा असर पड़ने की आशंका बनी हुई है. हाल ही में सड़कों की खुदाई और अधूरे कार्यों को भी लोग इस समस्या की बड़ी वजह बता रहे हैं. लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि पानी की गुणवत्ता की तत्काल जांच कराई जाए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए.